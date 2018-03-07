Дубненский центр занятости населения провел 17 февраля на базе колледжа университета «Дубна» традиционную ежегодную специализированную ярмарку вакансий и учебных мест «Фестиваль профессий» для старшеклассников городских школ и гимназий, посвященную Празднику труда. Это мероприятие стало для Дубны традиционным ­ проводится в наукограде более 20 лет при содействии городской администрации. В актовом зале колледжа университета «Дубна» собрались представители учебных заведений высшего и среднего профессионального образования, классные руководители и более 300 старшеклассников. Открыл фестиваль профессий глава Дубны М.Н. Данилов. Максим Николаевич рассказал о цели ярмарки вакансий и учебных мест ­ оказании содействия старшеклассникам в профессиональном самоопределении и выборе образовательного учреждения, о перспективах рынка труда, в том числе предприятий промышленного комплекса и Особой экономической зоны технико­внедренческого типа «Дубна», о возможностях трудоустройства по окончании обучения в учебных заведениях высшего и среднего профессионального звена, в ряды которых и должны попасть нынешние старшеклассники. А для этого подростки должны хорошо учиться и сделать правильный выбор своего профессионального пути, чему и способствует Дубненский ЦЗН, ежегодно организуя «Фестиваль профессий». Максим Николаевич рассказал о вехах своего профессионального пути и о назначении на пост главы города по решению Совета депутатов в конце 2017 года. В заключение своего выступления он пожелал всем старшеклассникам хорошо учиться, быть сильными, не бояться трудностей и идти к намеченной цели, а после окончания учебных заведений высшего и среднего профессионального образования возвращаться работать в родную Дубну. Председатель Совета депутатов города С.А.Куликов сделал акцент на важности проводимого мероприятия, пожелал старшеклассникам серьезно подойти к выбору профессии (специальности) и предложил воспользоваться предоставленной городским центром занятости возможностью профориентационного тестирования. Так же, как и глава города, он поделился историей своего профессионального развития (Сергей Александрович имеет за плечами опыт руководителя одного из направлений Объединенного института ядерных исследований и статус кандидата физико­математических наук) и пожелал успехов старшеклассникам в профессиональном самоопределении. Заместитель руководителя городской администрации Н.Ю.Мадфес, а также руководитель колледжа университета «Дубна» Ю.П. Курлапов рекомендовали учащимся старших классов выбрать близкое им направление профессиональной деятельности и учебное заведение, где они получат профильное образование, которое и определит их последующую трудовую жизнь. Модератором ярмарки вакансий и учебных мест «Фестиваль профессий» была заместитель директора Дубненского ЦЗН Н.Ю.Попова. В этом году участниками ярмарки вакансий и учебных мест стали 16 организаций, в том числе 14 учебных заведений, из них высшего ­ 6, среднего ­ 7 и дополнительного профессионального образования – 1. Дубну представляли: Университет «Дубна», Колледж государственного университета «Дубна», Аграрно­технологический техникум «Дубна», Учебный центр «ПРОФИ». Дмитров ­ Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт, Дмитровский институт непрерывного образования (филиал университета «Дубна»), Дмитровское медицинское училище. Москву ­ Российский государственный аграрный университет МСХА им. К.А.Тимирязева, Национальный исследовательский технологический университет МИСиС. Талдом ­ Училище декоративно­прикладного искусства и народных промыслов (техникум ДПИ и НП)». Запрудню ­ филиал Дмитровского техникума. Тверь ­ Тверская государственная селскохозяйственная академия, Кимры ­ Кимрский медицинский колледж. Конаково ­ филиал Московского энергетического института ­ Конаковский энергетический колледж. В ярмарке также приняли участие представители двух дубненских организаций ­ Акционерного общества «Научно­производственный комплекс «Дедал» госкорпорации «Росатом» и «ИП Булаевич А.М.». Учебные заведения представили свои презентации в холле колледжа университета «Дубна», а некоторые из них ­ в актовом зале, где рассказали о своих учебных заведениях, факультетах и кафедрах, о профессиях (специальностях), по которым ведется обучение, об условиях поступления, проживания и питания, а также о тех или иных возможностях трудоустройства по окончании обучения (университет «Дубна», Тимирязевская селскохозяйственная академия, Московский институт стали и сплавов, Тверская государственная сельскохозяйственная академия, Дмитровский рыбохозяйственный технологический университет). Заместитель генерального директора по науке НПК «Дедал» С.А.Козлов представил видеопрезентацию как своего предприятия, так и госкорпорации «Росатом» в целом. Сергей Александрович рассказал о направлениях деятельности предприятия, в том числе по вопросам охранной сигнализации объектов и, в частности, объектов Министерства обороны Российской Федерации. Презентация сопровождалась демонстрацией слайдов и весьма заинтересовала подростков. С.А. Козлов сделал акцент на перспективах развития предприятия, рассказав о возможностях трудоустройства не только по инженерно­техническим, но и по рабочим профессиям. Он напутствовал школьников на пути получения знаний, необходимых для поступления в профильные учебные заведения высшего профессионального образования, говорил о важности правильного выбора профессии для последующего трудоустройства, в том числе в НПК «Дедал» и другие организации госкорпорации «Росатом». Дуэтом выступили представители аграрно­технологического техникума «Дубна» И.В.Андреева и «ИП Булаевич А.М.» Н.А.Мельничук, которые, вторя друг другу, рассказали о возможности обучения по разным направлениям в техникуме и, как следствие, о возможности трудоустройства, в частности, в качестве швеи или мастера по кройке и шитью в городские организации «Апекс» и «ИП Булаевич А.М.». В холле колледжа университета «Дубна», где собралось большое количество старшеклассников, можно было получить консультации не только у представителей учебных заведений, но и у специалистов центра занятости населения, в том числе о вакансиях (Центр занятости на специализованной ярмарке представил вакансии города Дубны), о возможности временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время. Старшеклассники интересовались условиями поступления, обучения, проживания в том или ином учебном заведении, получили буклеты, листовки и другой информационный раздаточный материал, чтобы получше ознакомиться с ним дома и обсудить с родителями. Некоторые родители также воспользовались возможностью получить консультации как по поводу поступления детей в учебные заведения, представители которых участвовали в ярмарке, так и по поводу вакансий города Дубны. В одном из учебных классов колледжа Дубненским центром занятости населения было организовано профессиональное тестирование для старшеклассников. Специалистом (психологом) ЦЗН протестированы 144 человека, в том числе один студент колледжа университета «Дубна». Результаты профтестирования после обработки специалистом ЦЗН будут переданы классным руководителям старшеклассников для последующего ознакомления с ними ребят, участвовавших в тестировании. Также старшеклассники, желающие ознакомиться с колледжем университета «Дубна», совершили экскурсию по производственным мастерским, где обучают ремеслу токарей, фрезеровщиков и электриков. Н.Ю. ПОПОВА, заместитель директора Дубненского ЦЗН