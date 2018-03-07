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Дубненский центр занятости населения провел 17 февраля на базе колледжа университета «Дубна» традиционную ежегодную специализированную ярмарку вакансий и учебных мест «Фестиваль профессий» для старшеклассников городских школ и гимназий, посвященную Празднику труда. Это мероприятие стало для Дубны традиционным проводится в наукограде более 20 лет при содействии городской администрации.
В актовом зале колледжа университета «Дубна» собрались представители учебных заведений высшего и среднего профессионального образования, классные руководители и более 300 старшеклассников.
Открыл фестиваль профессий глава Дубны М.Н. Данилов. Максим Николаевич рассказал о цели ярмарки вакансий и учебных мест оказании содействия старшеклассникам в профессиональном самоопределении и выборе образовательного учреждения, о перспективах рынка труда, в том числе предприятий промышленного комплекса и Особой экономической зоны техниковнедренческого типа «Дубна», о возможностях трудоустройства по окончании обучения в учебных заведениях высшего и среднего профессионального звена, в ряды которых и должны попасть нынешние старшеклассники. А для этого подростки должны хорошо учиться и сделать правильный выбор своего профессионального пути, чему и способствует Дубненский ЦЗН, ежегодно организуя «Фестиваль профессий». Максим Николаевич рассказал о вехах своего профессионального пути и о назначении на пост главы города по решению Совета депутатов в конце 2017 года. В заключение своего выступления он пожелал всем старшеклассникам хорошо учиться, быть сильными, не бояться трудностей и идти к намеченной цели, а после окончания учебных заведений высшего и среднего профессионального образования возвращаться работать в родную Дубну.
Председатель Совета депутатов города С.А.Куликов сделал акцент на важности проводимого мероприятия, пожелал старшеклассникам серьезно подойти к выбору профессии (специальности) и предложил воспользоваться предоставленной городским центром занятости возможностью профориентационного тестирования. Так же, как и глава города, он поделился историей своего профессионального развития (Сергей Александрович имеет за плечами опыт руководителя одного из направлений Объединенного института ядерных исследований и статус кандидата физикоматематических наук) и пожелал успехов старшеклассникам в профессиональном самоопределении.
Заместитель руководителя городской администрации Н.Ю.Мадфес, а также руководитель колледжа университета «Дубна» Ю.П. Курлапов рекомендовали учащимся старших классов выбрать близкое им направление профессиональной деятельности и учебное заведение, где они получат профильное образование, которое и определит их последующую трудовую жизнь.
Модератором ярмарки вакансий и учебных мест «Фестиваль профессий» была заместитель директора Дубненского ЦЗН Н.Ю.Попова.
В этом году участниками ярмарки вакансий и учебных мест стали 16 организаций, в том числе 14 учебных заведений, из них высшего 6, среднего 7 и дополнительного профессионального образования – 1. Дубну представляли: Университет «Дубна», Колледж государственного университета «Дубна», Аграрнотехнологический техникум «Дубна», Учебный центр «ПРОФИ». Дмитров Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт, Дмитровский институт непрерывного образования (филиал университета «Дубна»), Дмитровское медицинское училище. Москву Российский государственный аграрный университет МСХА им. К.А.Тимирязева, Национальный исследовательский технологический университет МИСиС. Талдом Училище декоративноприкладного искусства и народных промыслов (техникум ДПИ и НП)». Запрудню филиал Дмитровского техникума. Тверь Тверская государственная селскохозяйственная академия, Кимры Кимрский медицинский колледж. Конаково филиал Московского энергетического института Конаковский энергетический колледж. В ярмарке также приняли участие представители двух дубненских организаций Акционерного общества «Научнопроизводственный комплекс «Дедал» госкорпорации «Росатом» и «ИП Булаевич А.М.».
Учебные заведения представили свои презентации в холле колледжа университета «Дубна», а некоторые из них в актовом зале, где рассказали о своих учебных заведениях, факультетах и кафедрах, о профессиях (специальностях), по которым ведется обучение, об условиях поступления, проживания и питания, а также о тех или иных возможностях трудоустройства по окончании обучения (университет «Дубна», Тимирязевская селскохозяйственная академия, Московский институт стали и сплавов, Тверская государственная сельскохозяйственная академия, Дмитровский рыбохозяйственный технологический университет).
Заместитель генерального директора по науке НПК «Дедал» С.А.Козлов представил видеопрезентацию как своего предприятия, так и госкорпорации «Росатом» в целом. Сергей Александрович рассказал о направлениях деятельности предприятия, в том числе по вопросам охранной сигнализации объектов и, в частности, объектов Министерства обороны Российской Федерации. Презентация сопровождалась демонстрацией слайдов и весьма заинтересовала подростков. С.А. Козлов сделал акцент на перспективах развития предприятия, рассказав о возможностях трудоустройства не только по инженернотехническим, но и по рабочим профессиям. Он напутствовал школьников на пути получения знаний, необходимых для поступления в профильные учебные заведения высшего профессионального образования, говорил о важности правильного выбора профессии для последующего трудоустройства, в том числе в НПК «Дедал» и другие организации госкорпорации «Росатом».
Дуэтом выступили представители аграрнотехнологического техникума «Дубна» И.В.Андреева и «ИП Булаевич А.М.» Н.А.Мельничук, которые, вторя друг другу, рассказали о возможности обучения по разным направлениям в техникуме и, как следствие, о возможности трудоустройства, в частности, в качестве швеи или мастера по кройке и шитью в городские организации «Апекс» и «ИП Булаевич А.М.».
В холле колледжа университета «Дубна», где собралось большое количество старшеклассников, можно было получить консультации не только у представителей учебных заведений, но и у специалистов центра занятости населения, в том числе о вакансиях (Центр занятости на специализованной ярмарке представил вакансии города Дубны), о возможности временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время.
Старшеклассники интересовались условиями поступления, обучения, проживания в том или ином учебном заведении, получили буклеты, листовки и другой информационный раздаточный материал, чтобы получше ознакомиться с ним дома и обсудить с родителями. Некоторые родители также воспользовались возможностью получить консультации как по поводу поступления детей в учебные заведения, представители которых участвовали в ярмарке, так и по поводу вакансий города Дубны.
В одном из учебных классов колледжа Дубненским центром занятости населения было организовано профессиональное тестирование для старшеклассников. Специалистом (психологом) ЦЗН протестированы 144 человека, в том числе один студент колледжа университета «Дубна». Результаты профтестирования после обработки специалистом ЦЗН будут переданы классным руководителям старшеклассников для последующего ознакомления с ними ребят, участвовавших в тестировании.
Также старшеклассники, желающие ознакомиться с колледжем университета «Дубна», совершили экскурсию по производственным мастерским, где обучают ремеслу токарей, фрезеровщиков и электриков.
Н.Ю. ПОПОВА, заместитель директора Дубненского ЦЗН