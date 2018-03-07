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Фестиваль профессий Печать
07.03.2018 09:41

Дубненский  центр занятости населения провел  17 февраля на базе колледжа университета «Дубна» традиционную ежегодную специализированную ярмарку вакансий и учебных мест «Фестиваль профессий» для старшеклассников городских школ и гимназий, посвященную Празднику труда. Это  мероприятие стало для Дубны традиционным  ­  проводится в  наукограде  более 20 лет при содействии городской администрации.

 

В актовом зале колледжа университета «Дубна» собрались представители учебных заведений высшего и среднего профессионального образования, классные руководители и более 300 старшеклассников.

Открыл фестиваль профессий глава  Дубны М.Н. Данилов. Максим Николаевич  рассказал о цели ярмарки вакансий и учебных мест ­ оказании содействия старшеклассникам в профессиональном самоопределении и  выборе образовательного учреждения, о  перспективах рынка труда, в том числе предприятий промышленного комплекса и Особой экономической зоны технико­внедренческого типа «Дубна», о возможностях трудоустройства  по окончании обучения в  учебных заведениях  высшего и среднего профессионального звена, в ряды которых и должны попасть нынешние старшеклассники.  А  для этого  подростки должны хорошо учиться и сделать правильный выбор своего профессионального пути, чему и способствует Дубненский ЦЗН, ежегодно организуя «Фестиваль профессий». Максим Николаевич  рассказал о вехах своего профессионального пути и о  назначении  на пост  главы города по решению Совета депутатов в конце 2017 года. В заключение своего выступления он пожелал всем старшеклассникам хорошо учиться, быть сильными, не бояться трудностей и идти к намеченной цели, а после окончания  учебных заведений высшего и среднего профессионального образования возвращаться работать в родную Дубну.

Председатель Совета депутатов города С.А.Куликов сделал акцент на важности проводимого мероприятия,   пожелал старшеклассникам  серьезно подойти к выбору профессии (специальности) и предложил воспользоваться предоставленной городским центром занятости возможностью профориентационного тестирования.  Так же,  как и глава города, он  поделился историей своего профессионального развития (Сергей Александрович  имеет  за плечами опыт руководителя одного из направлений Объединенного института ядерных исследований и статус кандидата физико­математических наук) и пожелал успехов старшеклассникам в профессиональном  самоопределении.

Заместитель руководителя  городской администрации Н.Ю.Мадфес, а также руководитель колледжа университета «Дубна» Ю.П. Курлапов   рекомендовали учащимся старших классов выбрать близкое им  направление профессиональной деятельности и учебное заведение, где они получат профильное образование, которое и  определит их последующую трудовую жизнь.

Модератором ярмарки вакансий и учебных мест «Фестиваль профессий» была заместитель директора Дубненского ЦЗН Н.Ю.Попова.

В  этом  году участниками ярмарки вакансий и учебных мест стали 16 организаций, в том числе 14 учебных заведений, из  них  высшего ­ 6, среднего ­ 7 и дополнительного профессионального  образования – 1.  Дубну представляли:  Университет «Дубна», Колледж государственного университета «Дубна», Аграрно­технологический техникум «Дубна», Учебный центр «ПРОФИ».  Дмитров ­   Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт, Дмитровский институт непрерывного образования (филиал университета «Дубна»), Дмитровское медицинское училище. Москву  ­  Российский государственный аграрный университет МСХА им. К.А.Тимирязева, Национальный исследовательский технологический университет МИСиС.  Талдом ­  Училище декоративно­прикладного искусства и народных промыслов (техникум ДПИ и НП)».  Запрудню ­  филиал Дмитровского техникума. Тверь ­  Тверская государственная селскохозяйственная академия, Кимры ­   Кимрский медицинский колледж.  Конаково ­  филиал Московского энергетического института ­ Конаковский энергетический колледж. В ярмарке также приняли участие  представители двух дубненских организаций ­ Акционерного общества «Научно­производственный комплекс «Дедал» госкорпорации «Росатом» и «ИП Булаевич А.М.».

Учебные заведения представили  свои презентации  в холле колледжа университета «Дубна», а некоторые из них ­  в актовом зале, где рассказали о своих учебных заведениях,  факультетах и кафедрах, о  профессиях (специальностях), по которым ведется обучение, об условиях поступления, проживания и питания, а также о тех или иных возможностях трудоустройства по окончании обучения (университет «Дубна», Тимирязевская селскохозяйственная академия, Московский институт стали и сплавов, Тверская государственная сельскохозяйственная академия, Дмитровский рыбохозяйственный  технологический университет).

Заместитель генерального директора по науке НПК «Дедал» С.А.Козлов  представил видеопрезентацию  как своего предприятия, так и госкорпорации «Росатом» в целом.  Сергей  Александрович рассказал о направлениях  деятельности предприятия, в том числе по вопросам охранной сигнализации объектов и, в частности,  объектов Министерства обороны Российской Федерации.  Презентация сопровождалась демонстрацией  слайдов и весьма заинтересовала  подростков.  С.А. Козлов сделал акцент на перспективах развития предприятия, рассказав о возможностях трудоустройства не только по инженерно­техническим, но и по рабочим  профессиям.  Он напутствовал школьников на пути получения знаний, необходимых для поступления в профильные учебные заведения высшего профессионального образования, говорил о важности  правильного выбора профессии для последующего трудоустройства, в том числе в НПК «Дедал» и  другие  организации  госкорпорации «Росатом».

Дуэтом выступили    представители аграрно­технологического техникума «Дубна»  И.В.Андреева  и «ИП  Булаевич А.М.»  Н.А.Мельничук,  которые,  вторя друг другу,  рассказали о возможности обучения по разным направлениям в техникуме и, как следствие, о возможности трудоустройства,  в частности, в качестве швеи или мастера по кройке и шитью в  городские организации  «Апекс» и «ИП Булаевич А.М.».

В  холле  колледжа университета «Дубна», где собралось  большое количество старшеклассников, можно было получить консультации не только у представителей учебных заведений, но и у специалистов центра занятости населения, в том числе о вакансиях (Центр занятости на специализованной ярмарке представил вакансии города Дубны), о возможности временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в  свободное от учебы время.

Старшеклассники  интересовались условиями поступления, обучения, проживания в том или ином учебном заведении,  получили буклеты, листовки и другой информационный раздаточный материал, чтобы  получше   ознакомиться с ним дома и обсудить с родителями. Некоторые  родители  также воспользовались возможностью получить консультации как по поводу поступления детей в учебные заведения, представители которых участвовали в ярмарке, так и по поводу вакансий города Дубны.

В одном из учебных классов колледжа Дубненским центром занятости  населения было организовано профессиональное тестирование для старшеклассников. Специалистом (психологом) ЦЗН протестированы 144 человека, в том числе один студент колледжа университета «Дубна». Результаты  профтестирования после обработки специалистом ЦЗН будут переданы классным руководителям старшеклассников для последующего ознакомления с ними  ребят, участвовавших в тестировании.

Также старшеклассники, желающие ознакомиться с колледжем университета «Дубна», совершили  экскурсию по производственным мастерским, где обучают ремеслу токарей, фрезеровщиков и электриков.

Н.Ю. ПОПОВА, заместитель директора Дубненского ЦЗН
  		 
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