Торжественная церемония вручения паспортов юным дубненцам, достигшим 14­летнего возраста, состоялась в Дубненском отделе ЗАГС. Документ, удостоверяющий личность, а также брошюру с главным правовым документом страны – Конституцией Российской Федерации ребятам вручили глава города М.Н. Данилов, председатель Совета депутатов С.А. Куликов и начальник ОМВД В.В. Марзеев.

Поздравляя дубненцев с этим важным событием, глава города отметил, что для них это шаг во взрослую и более ответственную жизнь, которая требует внимательного отношения к своим поступкам, к учебе. Чтобы реализовывать свои права как гражданина, необходимо их знать, изучать законодательство, получать профессиональные навыки и при этом развивать лучшие человеческие качества.

Наверняка столь торжественное и значимое для каждого подростка событие – получение паспорта, запомнится ребятам на всю жизнь, как и слова поздравлявших их взрослых – быть достойными гражданами своей страны, своего великого государства.