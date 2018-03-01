К депутату Московской областной думы Марине Шевченко жители Дубны приходят и с личными проблемами, и с коллективными обращениями, касающимися различных вопросов городской жизни.

Так, на приеме 26 февраля поводом для обсуждения стали вопросы краеведческой тематики: претензии группы горожан по поводу надписи на памятном камне, установленном в 2004 году на улице Ратмино, и к некоторым формулировкам в учебном пособии «Дубна: родное Подмосковье», которое поступило в школы Дубны в прошлом году. Разговор длился около часа и был очень эмоциональным. Письменный ответ дубненцам будет подготовлен после более детального изучения поступивших предложений.

На проблемы со здоровьем и необходимость покупки дорогостоящих лекарств депутату пожаловалась пенсионерка, ветеран труда, многие годы работавшая в строительной отрасли. Марина Владимировна рассказала о возможных вариантах материальной помощи одиноко проживающим гражданам пожилого возраста, в том числе о льготах при оплате за коммунальные услуги, о компенсации за приобретенные лекарственные препараты, о единовременных выплатах, помогла составить заявление, с которым ветеран сможет обратиться в Дубненское управление социальной защиты населения.

С позитивным настроем на встречу с представителем областного парламента пришли молодые жители наукограда, которых, в частности, интересовала программа поддержки многодетных семей, особенности постановки на учет после рождения третьего ребенка и перспективы по выделению земельных участков под застройку. Они получили подробные разъяснения о пособиях и компенсациях на государственном уровне и о мерах дополнительной поддержки, законодательно принятых в Московской области. Прием молодых людей состоялся в рамках реализации партийного проекта «Крепкая семья» совместно с руководителем партийного проекта в Дубне Дарьей Писаревой.

­ Очень приятно общаться с молодежью, которая не только занята профессиональным и карьерным ростом, но и разделяет семейные ценности, с людьми, в чьих жизненных приоритетах большое место отведено детям и присутствует ответственное отношение к своим родительским обязанностям, ­ отметила Марина Шевченко.

Татьяна Аристархова

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