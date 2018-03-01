2018 год для меня юбилейный. Мне исполнилось 90 лет. Решила я это событие никак не отмечать, тем более что праздник пришелся на понедельник, все будут на работе. Да и я не смогу принимать гостей, так как по квартире хожу на ходунках. Вот и хожу по квартире, готовлю обед и никого не жду. Но мне в этот день было предназначено совсем другое. В 12 часов дня раздался звонок. Открываю дверь и вижу троих незнакомых людей. Я спросила, по какому они делу. Мне отвечает молодой мужчина, красавец собой, богатырского сложения, настоящий русский витязь: «Я глава города, пришел поздравить вас с юбилеем». Это был Максим Николаевич Данилов. Я получила поздравление от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, а также глава города преподнес роскошный букет цветов и очень приятный для меня подарок – одеяло из верблюжьей шерсти. Я была счастливая, гордая. Максим Николаевич попросил рассказать немного о жизни, о себе. Я поведала ему о своем сиротском детстве и времени политических репрессий, о поездке в товарном вагоне к родным, когда их реабилитировали, дали паспорта. От Москвы до Хабаровска ехали 19 дней! Рассказала и о работе учителем – своей профессии я отдала 54 года, о молодой офицерской семье с шестнадцатью переездами к новым местам службы, о своих внуках и правнуках. Я очень благодарна вам, Максим Николаевич, что вы нашли время меня выслушать. Обычно руководители все куда­то торопятся, им недосуг задержаться и уделить время пожилому человеку. Я думаю, что вы настоящий глава города, и судьба города и его жителей в надежных руках. Успеха вам, я вам очень благодарна! В этот день приходили меня поздравить сотрудники центра социального обслуживания «Родник», ветераны города, представители Ассоциации жертв незаконных политических репрессий, и в награду мне ­ еще 30 телефонных звонков с поздравлениями от друзей и родных! Я благодарю всех, кто в этот день организовал для меня такой праздник! Всех вас рада бы обнять и расцеловать. А еще мне хочется поблагодарить наших медработников: врачей, медсестер, санитарок ­ без их помощи я бы столько не прожила. Мои слова благодарности Н.А.Баскаковой, Н.Н.Волощенко, С.Н.Ильину, В.И.Воробьеву, Г.С.Красавиной, И.С.Ткачуку, Г.Ф.Полуниной, А.Е.Чирову, а также тем, кто бескорыстно и во славу Божию помогает в трудную минуту – Н.А.Лебедевой, Г.А.Кузнецовой, Е.Ю.Елисеевой, В.В.Некрасовой, И.Я.Шимону, Л.П.Дмитриевой и многим другим. Я вас всех благодарю. Оксана Демидовна Горбунова