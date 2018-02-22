14 февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям Подмосковья. Он отметил успехи региона за прошедшие пять лет, а также рассказал о стратегии лидерства региона и планах развития на ближайшие годы.

Губернатор обозначил достижения в области экономики, образования, здравоохранения, экологии, строительства жилой и дорожной инфраструктуры. Отдельно он озвучил результаты программ по благоустройству, развитию медицины, обновлению транспортной системы Подмосковья, а также принимаемые меры для решения проблем обманутых дольщиков.

В своем выступлении губернатор несколько раз упомянул и Дубну, отметив высокий темп реализуемых в городе проектов. Глава Дубны Максим Данилов, присутствовавший в концертном зале Дома правительства Московской области, где проходило мероприятие, прокомментировал основные решения, касающиеся развития нашего наукограда.

­ В обращении губернатора Московской области Дубне было уделено особое внимание. Андрей Юрьевич Воробьев подчеркнул, что Особая экономическая зона «Дубна» – это лидер не только в регионе, но и в стране. Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал отмену моратория на создание и расширение особых экономических зон в российских регионах. ОЭЗ «Дубна» продолжит свое успешное развитие. Сейчас зарегистрировано 137 резидентов, в компаниях работают 3300 сотрудников, каждый год планируется создавать дополнительно 500 рабочих мест для города. Было принято, на мой взгляд, беспрецедентное решение увеличить площадь ОЭЗ «Дубна» на 30 гектаров!

Особая зона с ее преференциями и налоговыми льготами востребована у бизнес­сообщества и инвесторов. Вложено уже более 16 миллиардов частных инвестиций. Сам проект ОЭЗ оценивается в 17 миллиардов рублей. В этом году дополнительные средства будут направлены на создание инженерной инфраструктуры, запланировано строительство улично­дорожной сети, третьей очереди инновационно­технологического центра. Будем работать дальше, создавать оптимальный климат для компаний, показывать положительные результаты, и, уверен, что «Дубна» останется флагманом среди особых экономических зон России. Здесь мы следуем принципу, которым руководствуется Андрей Юрьевич Воробьев: «Лидерство – это реальность!»

Конечно, строительство долгожданного моста через Волгу не только улучшит жизнь горожан, но и даст новый импульс для развития особой экономической зоны, поможет резидентам, градообразующим предприятиям, Объединённому институту ядерных исследований, малому и среднему бизнесу в формировании коммуникаций на новом уровне.

Протяженность моста составит более двух километров. Экватор строительства пройден, «Мостотряд­90» смонтировал 7000 тонн металлоконструкций из 15 тысяч. В марте будет построена последняя русловая опора, а в октябре завершится сборка металлоконструкций пролетов, и мост соединит два берега. В эксплуатацию мост будет введен в 1 квартале 2019 года.

Обращение губернатора коснулось всех сфер жизни. В этом году мы, конечно, продолжим реализовывать приоритетные проекты, которые в свое время инициировал Андрей Юрьевич. В сфере здравоохранения первоочередная задача – завершить строительство хирургического корпуса на 190 мест. Новое здание должно быть введено в эксплуатацию до 25 декабря, это уже с установкой всего медицинского оборудования. В сфере ЖКХ и благоустройства продолжится ремонт подъездов, дорог, обустройство новой транспортной инфраструктуры. К концу года будут сданы восемь новых объектов особой экономической зоны. Есть в городе недостроенные коммерческие здания, обманутые дольщики – эти острые вопросы уже приняты в работу, продолжу лично их контролировать.