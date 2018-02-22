16 февраля было подписано соглашение о намерениях по сотрудничеству между администрацией города Дубны и предприятием Госкорпорации «Росатом» АО «НПК «Дедал» . Это первый шаг в рамках внедрения в Дубне проекта «Умный город», который будет включать в себя полный функционал цифровых и информационных технологий.

Система уже запущена в тестовом режиме для контроля нового подрядчика ООО «Бизнес Лайн». Ранее был заключен муниципальный контракт на создание мобильного приложения, позволяющего ставить задачи, отслеживать их своевременное выполнение и таким образом контролировать содержание дорог. В течение месяца система проходила проверку на 15 пробных участках дорожной сети.

Примечательно, что 9 февраля в Дубну приезжала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Семеновна Витушева на коллегию, посвященную итогам работы за 2017 год и задачам на 2018 год, которая заинтересовалась пилотным проектом. Действительно, внедрение системы уменьшит необходимость выездов надзорных органов, позволит более оперативно получать информацию и снизит недовольство граждан. На данный момент готовится презентация системы для представления ее начальнику Госадмтехнадзора МО. Возможно, в ближайшее время приложение будет внедрено и в других районах Подмосковья.

Разработанная система охватывает следующие направления: ремонт жилых помещений, вывоз мусора, содержание и ремонт общедомового оборудования, содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройство и содержание территорий общего пользования и дворовых территорий, капитальный ремонт спортивных площадок, соблюдение правил эксплуатации жилого фонда, функционирование диспетчерских служб, контроль состояния дорожных знаков, мониторинг состояния дорожного покрытия.

Программа осуществляет автоматизированный контроль работ на основе фактов исполнения подрядными организациями заданий в установленные сроки, а также контролирует полноту их выполнения по чек­листам или фотоотчетам. Факты собираются в единую базу и служат объективной основой для предъявления подрядным организациям претензий, штрафных санкций за ненадлежащее выполнение договорных обязательств. Система многопрофильная, она не только помогает контролировать работу подрядчиков, но и самим организациям позволяет лучше следить за сотрудниками и более качественно выполнять работу.

Следующим этапом станет создание на базе наукограда Дубна «Умного города». Андрей Юрьевич Воробьев в ходе ежегодного обращения говорил о создании центра управления регионом. «Умный город» – это возможность обеспечить не только контроль расходования бюджетных средств, но и реализовать проекты по безопасности, доступной среде, внедрить современные информационные технологии в сферу образования.

По итогам подписания соглашения было решено консолидировать усилия нескольких партнеров. Например, университет «Дубна» выразил желание принять участие в новом проекте. Первым этапом будет создание рабочей группы, далее последует подписание многостороннего соглашения, выработка концепции, формирование бюджета и поиск источников финансирования.

Алия ЗАКИРОВА, пресс-­служба администрации