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Установку систем обеспечения контроля и безопасности (видеонаблюдение) городской оператор связи компания «Телесеть» запустила более 3 лет назад, но в отдельную услугу данное направление выделили сравнительно недавно, около года назад. Проекты активно реализуются на территории местных производственных предприятий, в частном секторе и даже в городской среде. Об одном из них – комплексном обеспечении видеонаблюдением многоквартирного дома – речь пойдет в данной статье.
Само по себе использование систем видеонаблюдения далеко не новинка – владельцы частных домов и предприятия уже давно взяли их себе на вооружение. Другое дело – дома многоквартирные, за которыми в лучшем случае «присматривают» консьержки (к Дубне не относится), но гораздо чаще – просто наиболее бдительные жильцы. Причем зачастую сфера интересов таких жильцов ограничена их подъездом. То есть централизованного органа управления, который бы не только следил за порядком во всем доме, но и мог оперативно на чтото повлиять, нет. И если в самом доме – достаточно замкнутом мире, на страже подъездов которого стоят двери с домофоном – худобедно за порядком следят сами жители, то порядок на придомовой территории полностью отдан на откуп управляющим компаниям. И это логично. Но «порядок» подразумевает не только уборку территории и взаимодействие с поставщиками услуг ЖКХ, но и такое важное понятие, как «безопасность». Город у нас тихий и мирный, но, как говорится, «береженого Бог бережет». Случаи разбойных нападений, грабежей и вандализма бывают и у нас. А банально выпустить ребенка одного на детскую площадку? Сто раз подумаем.
Но прогресс не стоит на месте, и современные управляющие компании уже давно смотрят в этом направлении. Во многих городах подобные системы закладываются в бюджет еще до начала строительства. А там, где не хочет управляющая компания, дело в свои руки берут сами жильцы. Об одном из таких дворов хотелось бы рассказать подробно.
Зачастую к внедрению систем видеонаблюдения подходят достаточно поверхностно: установка камеры на фасад дома с общим видом на все подъезды. Но дом на ул. Попова, 7Б подошел к вопросу дальновидно и комплексно в условия заказчика, коим выступило местное ТСЖ, входили следующие пункты:
Обзор территории 360 градусов.
Обзор всех лестничных клеток в подъезде.
Возможность просмотра событий в режиме реального времени на одном из каналов домашнего ТВ.
Архивирование записей с камер.
Возможность дистанционной работы со шлагбаумом.
Задача контроля территории была решена с помощью камер кругового обзора с защитой от непогоды, закрепленных на фасаде здания. Для наблюдения за лестничными клетками и пролетами использовались купольные антивандальные камеры с инфракрасной подсветкой, которые позволяют с высокой точностью идентифицировать проходящего в радиусе 10 метров человека. Для детального наблюдения за подъездом и детской площадкой – купольная скоростная камера, управляемая дистанционно, в особенность которой входит 12кратное приближение. С помощью специальных датчиков реализована дистанционная связь со шлагбаумом впустить автомобиль гостей или такси на территорию теперь может каждый жилец прямо с мобильного телефона. Помимо этого, вся система оборудована бесперебойными блоками питания, что гарантирует ее стабильную работу и непрерывность записи в архив. Кстати, видеоархив хранится неделю, так что можно «поднять» и просмотреть любое событие, произошедшее за этот срок.
«На одном из собраний нашего ТСЖ был поднят вопрос о недостаточном уровне контроля территории дома. Было не понятно, кто заходит в дом и что происходит во дворе. Изучив все доступные варианты, решили, что сможем устранить проблему с помощью внедрения системы комплексного видеонаблюдения. За помощью обратились в местную компанию «Телесеть». Желаний было много, но оно того стоило! Теперь наши жильцы могут прямо на отдельных каналах своего телевизора следить за тем, что происходит на детской площадке и автостоянке, а также при въезде во двор (шлагбаум). Благодаря видеонаблюдению мы совместно с полицией смогли найти несколько украденных из подъезда велосипедов, жильцы смогли в свою пользу решить четыре случая ДТП, произошедших на автостоянке, а также найти виновных в порче инвентаря детской площадки. Был даже случай, когда записи с наших видеокамер помогли раскрыть угон мотоцикла из соседнего двора. Как видите, польза действительно ощутимая», говорит председатель ТСЖ «Мечта» Сергей Бугринов.
Наша система видеонаблюдения очень гибкая. Перечисленные в статье элементы не являются обязательными, функционал можно как расширить, так и урезать. При оценке проекта мы всегда учитываем все пожелания заказчика и подбираем наиболее приемлемый вариант. Кстати, оценка проекта и его последующее сервисное обслуживание – полностью бесплатны. А экспертная техподдержка работает в круглосуточном режиме и способна закрыть большинство вопросов удаленно.
Если смотреть в будущее, то во внедрении подобных комплексов «Телесеть» видит не только локальную «домовую» пользу. Постепенно мы приходим к концепции не просто «безопасного», но, скорее, «умного» двора где часть процессов автоматизирована, где активная работа с информацией делает все процессы эффективней, где полный контроль над происходящим возможен буквально мановением руки. Это больше, чем «умная» квартира или дом, граница которых заканчивается на пороге. Это первый кирпичик на пути реализации концепции «умный город», к которой любой город сегодня медленно, но неумолимо движется.
Не стесняйтесь поднимать вопросы безопасности на собраниях ваших ТСЖ и обращаться с пожеланиями в управляющие компании. За консультацией вы всегда можете обратиться в нашу компанию. Мы считаем, что высокие темпы развития Дубны уже в самое ближайшее время поставят город перед необходимостью хотя бы частичного внедрения элементов этой концепции. Поэтому пора готовить качественный плацдарм. И пример проекта, описанного в этой статье, может послужить хорошим началом создания «Умного наукограда». Наше будущее – в наших руках. Как бы банально это ни звучало.
Александр Гошев, специалист
по видеонаблюдению компании «Телесеть»