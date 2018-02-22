Установку систем обеспечения контроля и безопасности (видеонаблюдение) городской оператор связи компания «Телесеть» запустила более 3 лет назад, но в отдельную услугу данное направление выделили сравнительно недавно, около года назад. Проекты активно реализуются на территории местных производственных предприятий, в частном секторе и даже в городской среде. Об одном из них – комплексном обеспечении видеонаблюдением многоквартирного дома – речь пойдет в данной статье. Само по себе использование систем видеонаблюдения далеко не новинка – владельцы частных домов и предприятия уже давно взяли их себе на вооружение. Другое дело – дома многоквартирные, за которыми в лучшем случае «присматривают» консьержки (к Дубне не относится), но гораздо чаще – просто наиболее бдительные жильцы. Причем зачастую сфера интересов таких жильцов ограничена их подъездом. То есть централизованного органа управления, который бы не только следил за порядком во всем доме, но и мог оперативно на что­то повлиять, нет. И если в самом доме – достаточно замкнутом мире, на страже подъездов которого стоят двери с домофоном – худо­бедно за порядком следят сами жители, то порядок на придомовой территории полностью отдан на откуп управляющим компаниям. И это логично. Но «порядок» подразумевает не только уборку территории и взаимодействие с поставщиками услуг ЖКХ, но и такое важное понятие, как «безопасность». Город у нас тихий и мирный, но, как говорится, «береженого Бог бережет». Случаи разбойных нападений, грабежей и вандализма бывают и у нас. А банально выпустить ребенка одного на детскую площадку? Сто раз подумаем. Но прогресс не стоит на месте, и современные управляющие компании уже давно смотрят в этом направлении. Во многих городах подобные системы закладываются в бюджет еще до начала строительства. А там, где не хочет управляющая компания, дело в свои руки берут сами жильцы. Об одном из таких дворов хотелось бы рассказать подробно. Зачастую к внедрению систем видеонаблюдения подходят достаточно поверхностно: установка камеры на фасад дома с общим видом на все подъезды. Но дом на ул. Попова, 7Б подошел к вопросу дальновидно и комплексно ­ в условия заказчика, коим выступило местное ТСЖ, входили следующие пункты: Обзор территории 360 градусов. Обзор всех лестничных клеток в подъезде. Возможность просмотра событий в режиме реального времени на одном из каналов домашнего ТВ. Архивирование записей с камер. Возможность дистанционной работы со шлагбаумом. Задача контроля территории была решена с помощью камер кругового обзора с защитой от непогоды, закрепленных на фасаде здания. Для наблюдения за лестничными клетками и пролетами использовались купольные антивандальные камеры с инфракрасной подсветкой, которые позволяют с высокой точностью идентифицировать проходящего в радиусе 10 метров человека. Для детального наблюдения за подъездом и детской площадкой – купольная скоростная камера, управляемая дистанционно, в особенность которой входит 12­кратное приближение. С помощью специальных датчиков реализована дистанционная связь со шлагбаумом ­ впустить автомобиль гостей или такси на территорию теперь может каждый жилец прямо с мобильного телефона. Помимо этого, вся система оборудована бесперебойными блоками питания, что гарантирует ее стабильную работу и непрерывность записи в архив. Кстати, видеоархив хранится неделю, так что можно «поднять» и просмотреть любое событие, произошедшее за этот срок. «На одном из собраний нашего ТСЖ был поднят вопрос о недостаточном уровне контроля территории дома. Было не понятно, кто заходит в дом и что происходит во дворе. Изучив все доступные варианты, решили, что сможем устранить проблему с помощью внедрения системы комплексного видеонаблюдения. За помощью обратились в местную компанию «Телесеть». Желаний было много, но оно того стоило! Теперь наши жильцы могут прямо на отдельных каналах своего телевизора следить за тем, что происходит на детской площадке и автостоянке, а также при въезде во двор (шлагбаум). Благодаря видеонаблюдению мы совместно с полицией смогли найти несколько украденных из подъезда велосипедов, жильцы смогли в свою пользу решить четыре случая ДТП, произошедших на автостоянке, а также найти виновных в порче инвентаря детской площадки. Был даже случай, когда записи с наших видеокамер помогли раскрыть угон мотоцикла из соседнего двора. Как видите, польза действительно ощутимая», ­ говорит председатель ТСЖ «Мечта» Сергей Бугринов. Наша система видеонаблюдения очень гибкая. Перечисленные в статье элементы не являются обязательными, функционал можно как расширить, так и урезать. При оценке проекта мы всегда учитываем все пожелания заказчика и подбираем наиболее приемлемый вариант. Кстати, оценка проекта и его последующее сервисное обслуживание – полностью бесплатны. А экспертная техподдержка работает в круглосуточном режиме и способна закрыть большинство вопросов удаленно. Если смотреть в будущее, то во внедрении подобных комплексов «Телесеть» видит не только локальную «домовую» пользу. Постепенно мы приходим к концепции не просто «бе­зопасного», но, скорее, «умного» двора ­ где часть процессов автоматизирована, где активная работа с информацией делает все процессы эффективней, где полный контроль над происходящим возможен буквально мановением руки. Это больше, чем «умная» квартира или дом, граница которых заканчивается на пороге. Это ­ первый кирпичик на пути реализации концепции «умный город», к которой любой город сегодня медленно, но неумолимо движется. Не стесняйтесь поднимать вопросы безопасности на собраниях ваших ТСЖ и обращаться с пожеланиями в управляющие компании. За консультацией вы всегда можете обратиться в нашу компанию. Мы считаем, что высокие темпы развития Дубны уже в самое ближайшее время поставят город перед необходимостью хотя бы частичного внедрения элементов этой концепции. Поэтому пора готовить качественный плацдарм. И пример проекта, описанного в этой статье, может послужить хорошим началом создания «Умного наукограда». Наше будущее – в наших руках. Как бы банально это ни звучало. Александр Гошев, специалист

по видеонаблюдению компании «Телесеть»