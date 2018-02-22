В рамках проекта «Школа грамотного потребителя» в Дубне состоялось занятие на тему «Капитальный ремонт многоквартирных домов», которое провел член местного политсовета партии «Единая Россия», руководитель партийного проекта «Школа грамотного потребителя» в городе Вячеслав Трофимов.

Собравшихся интересовали вопросы проведения капитального ремонта в доме: как осуществляется выбор дома для проведения капитального ремонта; что должны ремонтировать при проведении такого ремонта; какие дома не входят в эту программу; как отслеживать состояние ремонта дома.

«Многие жители Дубны не знают, где найти нужную информацию. Наша цель ­ проинформировать их, дать подробное разъяснение», ­ отметил Вячеслав Трофимов.

В мероприятии приняли участие эксперт отдела жилищно­коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Алексей Борисов и руководитель Дубненского отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Раиса Гуляева. Они ответили на вопросы председателей советов многоквартирных домов и рассказали о планах по проведению капитального ремонта в этом году в Дубне.

Партийный проект «Единой России» «Школа грамотного потребителя», реализация которого рассчитана с 2017 по 2022 год, направлен на повышение грамотности граждан в сфере ЖКХ. Выпущена брошюра о трех способах управления многоквартирным домом, в которой рассказывается о плюсах и минусах выбора. Также в рамках проекта проводится всероссийская акция «День открытых дверей управляющих организаций», благодаря которой жители могут познакомиться с людьми, занимающимися управлением их домов. Большое внимание уделяется выявлению случаев необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды.

Татьяна АРИСТАРХОВА