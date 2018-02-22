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Рассказали жителям о капитальном ремонте домов Печать
22.02.2018 07:47

В рамках  проекта  «Школа грамотного потребителя» в Дубне состоялось занятие на тему  «Капитальный ремонт многоквартирных домов», которое  провел  член местного политсовета партии «Единая Россия», руководитель партийного проекта «Школа грамотного потребителя» в городе  Вячеслав Трофимов.

 

Собравшихся  интересовали вопросы проведения капитального ремонта в доме: как осуществляется  выбор дома для проведения капитального ремонта; что должны ремонтировать при проведении такого  ремонта;  какие дома не входят в эту программу; как отслеживать состояние ремонта дома.
«Многие жители Дубны не знают, где найти нужную информацию.  Наша цель ­  проинформировать их, дать подробное разъяснение», ­  отметил  Вячеслав Трофимов.

В мероприятии приняли участие эксперт отдела жилищно­коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Алексей Борисов и руководитель Дубненского отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Раиса Гуляева. Они ответили на вопросы  председателей советов многоквартирных домов и рассказали о планах по проведению капитального ремонта в этом году в Дубне.

Партийный проект «Единой России» «Школа грамотного потребителя», реализация  которого рассчитана с 2017 по 2022 год, направлен на повышение грамотности граждан в сфере ЖКХ.   Выпущена  брошюра  о трех способах управления многоквартирным домом, в    которой   рассказывается о плюсах и минусах выбора. Также  в рамках  проекта проводится всероссийская акция «День открытых дверей управляющих организаций», благодаря   которой   жители могут  познакомиться с людьми, занимающимися управлением их домов. Большое внимание уделяется выявлению случаев необоснованного повышения оплаты расходов на  общедомовые  нужды.

Татьяна АРИСТАРХОВА
  		 
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