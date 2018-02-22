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Восьмого февраля состоялся семинар в Московском областном комитете Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.
Московский областной комитет Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания Российской Федерации провел семинар для председателей территориальных профсоюзных организаций, первичных профсоюзных организаций управлений и ведомств, выходящих в Обком профсоюза Подмосковья, по вопросам заключения коллективных договоров, оплаты труда.
В семинаре приняли участие председатели первичных профсоюзных организаций Дубненского центра занятости населения, Дубненского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Бригантина».
Заместитель директора Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Министерства труда и социальных отношений С.Ю.Горбарец и заведующий отделом оплаты труда бюджетных организаций Министерства социального развития Московской области О.И. Старцев рассказали об обязательном заключении коллективных договоров, положении о премировании, оплате труда бюджетников и о возможном повышении заработной платы бюджетников на 4% с 1 января 2018 года.
Сергей Юрьевич Горбарец подробно остановился на повышении минимального размера оплаты труда, который должен равняться прожиточному минимуму, взятому, согласно статистике, за 2й квартал 2017 года.
Олег Иванович Старцев рассказал о заключенном на федеральном уровне трехстороннем соглашении между Министерством труда и социальных отношений Российской Федерации, Российским союзом промышленников и предпринимателей и Федерацией независимых профсоюзов России, которое одобрил Президент Российской Федерации, и о задачах, прописанных в этом соглашении. Также он коснулся майского указа Президента России о повышении зарплаты бюджетникам, в том числе работникам социальных служб и т.п.
На семинаре специалистами Московского обкома профсоюза были затронуты практически все направления деятельности профсоюзных организаций, начиная от делопроизводства, составления смет и расходов в соответствии с ними, отчетности и заканчивая правозащитной деятельностью и охраной труда, а также исполнением всех задач согласно Уставу и коллективному договору.
В заключение, по уже сложившейся традиции чествовать юбиляров, поздравили с юбилеем председателя первичной профсоюзной организации Дубненского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Бригантина» С.А.Андрееву. Председатель Московского обкома профсоюза В.М.Бушуева вручила Светлане Анатольевне благодарность и букет цветов. Валентина Михайловна от души пожелала ей успехов в работе, в том числе и на профсоюзном поприще, а также достойной заработной платы.
И.М. Гогенко, директор Дубненского ЦЗН