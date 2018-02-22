Восьмого февраля состоялся семинар в Московском областном комитете Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.

Московский областной комитет Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания Российской Федерации провел семинар для председателей территориальных профсоюзных организаций, первичных профсоюзных организаций управлений и ведомств, выходящих в Обком профсоюза Подмосковья, по вопросам заключения коллективных договоров, оплаты труда.

В семинаре приняли участие председатели первичных профсоюзных организаций Дубненского центра занятости населения, Дубненского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Бригантина».

Заместитель директора Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Министерства труда и социальных отношений С.Ю.Горбарец и заведующий отделом оплаты труда бюджетных организаций Министерства социального развития Московской области О.И. Старцев рассказали об обязательном заключении коллективных договоров, положении о премировании, оплате труда бюджетников и о возможном повышении заработной платы бюджетников на 4% с 1 января 2018 года.

Сергей Юрьевич Горбарец подробно остановился на повышении минимального размера оплаты труда, который должен равняться прожиточному минимуму, взятому, согласно статистике, за 2­й квартал 2017 года.

Олег Иванович Старцев рассказал о заключенном на федеральном уровне трехстороннем соглашении между Министерством труда и социальных отношений Российской Федерации, Российским союзом промышленников и предпринимателей и Федерацией независимых профсоюзов России, которое одобрил Президент Российской Федерации, и о задачах, прописанных в этом соглашении. Также он коснулся майского указа Президента России о повышении зарплаты бюджетникам, в том числе работникам социальных служб и т.п.

На семинаре специалистами Московского обкома профсоюза были затронуты практически все направления деятельности профсоюзных организаций, начиная от делопроизводства, составления смет и расходов в соответствии с ними, отчетности и заканчивая правозащитной деятельностью и охраной труда, а также исполнением всех задач согласно Уставу и коллективному договору.

В заключение, по уже сложившейся традиции чествовать юбиляров, поздравили с юбилеем председателя первичной профсоюзной организации Дубненского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Бригантина» С.А.Андрееву. Председатель Московского обкома профсоюза В.М.Бушуева вручила Светлане Анатольевне благодарность и букет цветов. Валентина Михайловна от души пожелала ей успехов в работе, в том числе и на профсоюзном поприще, а также достойной заработной платы.

И.М. Гогенко, директор Дубненского ЦЗН