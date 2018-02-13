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«Россия ­ это Я!» Печать
13.02.2018 12:20

Жители Дубны станут участниками патриотической акции «Россия – это Я!», которая состоится 18 марта в шести городах Подмосковья – Талдоме, Дмитрове, Лобне, Долгопрудном, Химках и нашем наукограде.

В результате построения участники масштабного флешмоба создадут слово «РОССИЯ» в цветах российского триколора. Число участников акции по протяжённости территории – более 157 км ­ ориентировано на новый рекорд Гиннесса, имена всех принимающих участие во флешмобе опубликуют в книге «Россия ­ это я!» Участников акции в Дубне приглашают прийти 18 марта в 12:00 на площадь вокзала «Большая Волга» с паспортом и в белой одежде. Грандиозный флешмоб, как отмечают организаторы, будет приурочен к годовщине со дня воссоединения Крыма с Россией.

 
  		 
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