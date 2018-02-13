Госадмтехнадзор Московской области подвел итоги работы за 2017 год. Итоговая коллегия, в которой приняли участие около 300 инспекторов ведомства, прошла 9 февраля в большом конференц-­зале Конгресс-­центра ОЭЗ «Дубна».

Более 100 тысяч проверок в сфере благоустройства, 47 тысяч объектов приведены в порядок, ликвидировано 6,5 тысяч навалов мусора, общий объем которых равен объему тысячи железнодорожных вагонов ­ эти цифры прозвучали на итоговой коллегии Главного управления государственного административно-­технического надзора Московской области, которая прошла под председательством главного государственного административно-­технического инспектора Московской области Татьяны Витушевой. В заседании коллегии приняли участие более 400 инспекторов ведомства.

Среди основных достижений службы названы: работа с детскими площадками, на которых ликвидированы бесхозные игровые объекты, приоритетный проект «Народный инспектор», отмеченный губернатором Московской области Андреем Воробьевым как один из десяти главных событий года, работа по обращениям граждан, разработка правовой базы по созданию административных комиссий в муниципалитеты и др. Татьяна Витушева отметила, что служба вошла в пятерку лучших региональных надзорных органов по реализации реформы контрольно­надзорной деятельности.

Много внимания на коллегии было уделено планам на 2019 год, ключевым задачам и направлениям, на которые административно­техническим инспекторам стоит обратить внимание. Служба продолжит снижение нагрузок на малый бизнес, для чего планируется увеличить количество предупреждений при выявлении незначительных нарушений, одним из центральных вопросов деятельности станет предупредительная работа. Также акценты были сделаны на контроль за дворовой игровой инфраструктурой, комплексным благоустройством дворов. Татьяна Витушева поручила составить карту освещенности, опираясь на которую можно будет организовывать надзорные мероприятия по проблемным точкам Московской области.

В рамках мероприятия состоялось награждение территориальных отделов Госадмтехнадзора, показавших наиболее значимые результаты по итогам работы в 2017 году, были награждены лучшие инспекторы, внештатники, представители районных газет и телекомпаний Подмосковья, активно освещающие работу ведомства.

В завершение итоговой коллегии Татьяна Витушева вручила благодарность за оказание содействия в ее проведении генеральному директору АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антону Афанасьеву. Она отметила успешную совместную работу Госадмтехнадзора с Управляющей компанией ОЭЗ «Дубна». По ее мнению, территория, на которой реализуют свои проекты такое большое число высокотехнологичных компаний, является визитной карточкой не только Московской области, но и всей России.

Светлана ЖУКОВА