За январь нового года дубненцы получат новые квитанции на квартплату. Изменения вносятся в соответствии с законодательством. Сейчас корректируются тарифы. О том, насколько существенны изменения, рассказывают специалисты комитета по финансам и экономике администрации Дубны Мария Игнатьева и Татьяна Мокрушина. Как будут выглядеть квитанции и что, собственно, изменится? М. Игнатьева: ­ Сразу хочу отметить, что администрация Дубны устанавливает плату для нанимателей муниципального жилого фонда и для собственников помещений, которые не установили на общем собрании плату за содержание жилья. Что касается формы квитанции, то она не поменяется. Как и прежде, она будет содержать информацию о плате за содержание помещения и расходы на общедомовые нужды. А также плату за коммунальные ресурсы, за наём ­ для нанимателей муниципального жилого фонда, и дополнительные статьи расходов ­ антенна и домофон. ­ Будет ли по­прежнему расписано, сколько что стоит, по конкретным услугам? Т. Мокрушина: ­ С первого января 2017 года в плату за содержание помещения включаются расходы за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества. В соответствии с 421­м постановлением правительства должны выделяться отдельной строкой эти расходы по каждому виду услуг. Речь идет о холодном, горячем водоснабжении, электроснабжении и отведении сточных вод. Также будут расписаны и все коммунальные услуги ­ холодное, горячее водоснабжение, отопление, сюда же отнесено обращение с твердыми бытовыми отходами. Но выделение последней статьи затрат из расходов на содержание жилого помещения будет проведено только после того, как в правительстве Московской области будет заключено соглашение с региональным оператором и установлен соответствующий тариф. ­ Первое января ­ крайний срок приведения в соответствие с законом? Т. Мокрушина: ­ Нет. Эта дата не является критичным пороговым значением, поскольку с первого января текущего года плата за содержание уже должна включать в себя расходы на общедомовые нужды. С первого января 2017 годы мы уже издали постановление, которое касалось платы за ОДН. Но оно было отменено по независящим от нас причинам. Поэтому пока действовало постановление, принятое 1 августа 2016 года. Первоначально включение платы за ОДН в плату за содержание не требовало проведения общего собрания собственников, поэтому управляющие компании самостоятельно рассчитывали ОДН по каждому дому и добавляли к плате, которая была установлена администрацией города. А с 1 октября 2017 года было принято постановление, которое учитывало повышение платы за вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов. Вскоре оно будет отменено, поскольку плата, им установленная, не содержит затрат на коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества многоквартирного дома. ­ Какой смысл собственникам вообще обсуждать тарифы на общем собрании? Это просто их обязанность ­ принять решение, или можно на чем­либо сэкономить? Т. Мокрушина: ­ В соответствии с Жилищным кодексом установление платы за содержание жилого помещения производится собственниками на общем собрании по предложению управляющей компании на годовой срок. В ином случае используют тарифы, установленные администрацией города для нанимателей. Сэкономить собственники могут. Именно они определяют виды работ, которые будет производить управляющая компания. Можно выбрать окраску скамеек или установку спортивного комплекса. А можно отказаться от некоторых работ и сэкономить собранные на содержание и ремонт средства. Таким образом снизить расходы. И по фактическим расходам уменьшить тариф либо увеличить, если такая необходимость есть. М. Игнатьева: ­ Собственники жилых помещений должны принимать непосредственное участие в эксплуатации многоквартирного жилого дома. Сейчас тарифы на ОДН установлены по нормативам, но собственники могут замерить фактическое потребление и сами установить ежемесячную плату. Недавно, в октябре, уже увеличивались тарифы. С чем это связано? М.Игнатьева: ­ В Дубне сейчас закрыты городские полигоны ТБО. Местом складирования отходов был определен Клинский район. Это более 120 километров от Дубны, что повлияло на увеличение платы за вывоз ТБО. Постановлением министерства природопользования была введена инвестиционная надбавка для Клинского полигона. По этой причине плата за утилизацию повысилась в три раза. Это заставило нас увеличить на 87 копеек сумму для собственников жилья в Дубне. ­ Как вообще рассчитываются тарифы на содержание и ремонт? Насколько существенной корректировке они подвергнутся сейчас? Т. Мокрушина: ­ Они рассчитываются на основании сводных затрат, которые были установлены независимой экспертизой для муниципальных учреждений, обслуживающих муниципальный жилищный фонд. Эти затраты индексируются с течением времени. Наша плата за содержание жилого помещения зависит от наличия лифтов, мусоропроводов, газовых или электрических плит. В этом плане ничего не изменится. Останется прежней сама плата за содержание и ремонт и нормативы по ОДН, рассчитанные для каждого дома отдельно. В этом плане будут учтены и лестничные марши, и лестничные клетки – их размеры. Все будет учтено и умножено на норматив, установленный правительством Московской области. ­ Учитывается ли при формировании тарифов возраст жилого дома? М.Игнатьева: ­ В данный момент в плате за содержание помещения возраст дома не учитывается. Но в 2018 году нашим комитетом в этом направлении планируется очень большая работа совместно с управляющими компаниями. Мы хотим рассчитать плату для каждого конкретного дома. Получим данные от управляющих компаний с учетом степени изношенности инженерных коммуникаций и проведем эту работу в течение года. Ольга ГРИГОРЬЕВА