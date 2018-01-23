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Врачи часто используют термин «cito». По «цито», как говорят о неотложных рекомендациях медики. Это означает – в срочном порядке. Именно так достраивается новый хирургический корпус, который давно требуется Дубне по медицинским показания. Работы идут с опережением графика. Строители планируют сдать объект раньше установленных сроков.
Новый подрядчик, который пришел на объект с целью достроить лечебный корпус дубненской горбольницы, свою деятельность начал с демонтажа старых стен. Разрушено будет немного, но этого потребовал скорректированный проект здания. «Строительство объекта по старому проекту было начато в 2008 году, а с тех пор поменялись нормы пожарной безопасности, это потребовало корректировок, поясняет руководитель проекта медицинской компании Сергей Гузенко. – Нужно принимать во внимание, что мы надстраиваем седьмой этаж к шестиэтажному зданию, значит, меняются нагрузки, и, соответственно, требуется усиление несущих конструкций».
Теперь новый корпус строит профильная организация, которая специализируется на возведении медицинских объектов. Недавно введенные в эксплуатацию крупномасштабные здания перинатальных центров в Нальчике и Екатеринбурге – их рук дело. В Дубне сдача объекта назначена на конец декабря 2018 года. Строители намерены закончить работы даже раньше установленных сроков.
«Проблем нет, уверен глава Дубны Максим Данилов. Сегодня на лечебном хирургическом корпусе работает компания «Юникс». Идут с опережением графика. Залито железобетона порядка 860 кубов, на площадке работает более 80 человек, включая инженернотехнический персонал».
Забетонирована плита фундамента. Уже на днях, на последнем этапе работ по укреплению несущих конструкций, начнется прокладка внутренних инженерных сетей отопления, водоснабжения, канализации. Многие работы планируется вести одновременно, учитывая сжатые сроки строительства. Строители гарантируют, что на качество это не повлияет. Его пошагово контролируют специальные службы. Не только городские, но и представители областного Министерства строительного комплекса.
«Договоры заключаются только с проверенными организациями, после предоставления всей документации, отмечает консультант отдела технадзора управления по капстроительству Московской области Александр Судас. Без лабораторных и пробных испытаний никакие работы не производятся. Контроль ведется согласно СанПинов, СНиПов и градостроительного кодекса».
В здании запланировано 6 лифтов – два грузовых и четыре пассажирских. Семь этажей хирургического комплекса позволят медикам разделить поток пациентов. Отдельно разместить травматологических больных, отдельно урологических, онкологических и так далее.
«Мы сюда переместим все хирургические службы, таким образом значительно расширим свои возможности по оказанию помощи, планирует главный врач дубненской горбольницы Алексей Осипов. Больным будут предоставлены хорошие условия для пребывания в отделениях. Мы получим новое оборудование, которое позволит в большем объеме выполнять операции и манипуляции».
Перечень нового оборудования – на 70 листах. Самый дорогостоящий из списка – новый магнитнорезонансный томограф. Поставка медицинской техники начнется ближе к сдаче объекта. Он будет принят дубненскими медиками полностью, «под ключ».
Ольга Григорьева
Фото Юрия ТАРАКАНОВА
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