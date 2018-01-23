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Стройка ожила Печать
23.01.2018 12:57

Врачи часто используют термин «cito». По «цито», как говорят о неотложных рекомендациях медики. Это означает – в срочном порядке. Именно так достраивается новый хирургический корпус, который давно требуется Дубне по медицинским показания. Работы идут с опережением графика. Строители планируют сдать объект раньше установленных сроков.

 

Новый подрядчик, который пришел на объект с целью достроить лечебный корпус дубненской горбольницы, свою деятельность начал с демонтажа старых стен. Разрушено будет немного, но этого потребовал скорректированный проект здания. «Строительство объекта по старому проекту было начато в 2008 году, а с тех пор поменялись нормы пожарной безопасности, это потребовало корректировок, ­ поясняет руководитель проекта медицинской компании Сергей Гузенко. – Нужно принимать во внимание, что мы надстраиваем седьмой этаж к шестиэтажному зданию, значит, меняются нагрузки, и, соответственно, требуется усиление несущих конструкций».

Теперь новый корпус строит профильная организация, которая специализируется на возведении медицинских объектов. Недавно введенные в эксплуатацию крупномасштабные здания перинатальных центров в Нальчике и Екатеринбурге – их рук дело. В Дубне сдача объекта назначена на конец декабря 2018 года. Строители намерены закончить работы даже раньше установленных сроков.

«Проблем нет, ­ уверен глава Дубны Максим Данилов. ­ Сегодня на лечебном хирургическом корпусе работает компания «Юникс». Идут с опережением графика. Залито железобетона порядка 860 кубов, на площадке работает более 80 человек, включая инженерно­технический персонал».

Забетонирована плита фундамента. Уже на днях, на последнем этапе работ по укреплению несущих конструкций, начнется прокладка внутренних инженерных сетей ­ отопления, водоснабжения, канализации. Многие работы планируется вести одновременно, учитывая сжатые сроки строительства. Строители гарантируют, что на качество это не повлияет. Его пошагово контролируют специальные службы. Не только городские, но и представители областного Министерства строительного комплекса.

«Договоры заключаются только с проверенными организациями, после предоставления всей документации, ­ отмечает консультант отдела технадзора управления по капстроительству Московской области Александр Судас. ­ Без лабораторных и пробных испытаний никакие работы не производятся. Контроль ведется согласно СанПинов, СНиПов и градостроительного кодекса».

В здании запланировано 6 лифтов – два грузовых и четыре пассажирских.  Семь этажей хирургического комплекса позволят медикам разделить поток пациентов. Отдельно разместить травматологических больных, отдельно ­ урологических, онкологических и так далее.

«Мы сюда переместим все хирургические службы, таким образом значительно расширим свои возможности по оказанию помощи, ­ планирует главный врач дубненской горбольницы Алексей Осипов. ­ Больным будут предоставлены хорошие условия для пребывания в отделениях. Мы получим новое оборудование, которое позволит в большем объеме выполнять операции и манипуляции».

Перечень нового оборудования – на 70 листах. Самый дорогостоящий из списка – новый магнитно­резонансный томограф. Поставка медицинской техники начнется ближе к сдаче объекта. Он будет принят дубненскими медиками полностью, «под ключ».

Ольга Григорьева
Фото Юрия ТАРАКАНОВА
 

Комментарии  

 
0 #1 byday 23.01.2018 13:43
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