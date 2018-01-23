10 февраля 2018 года Игорю Семёновичу Бершанскому исполнилось бы 80 лет. В память о его неоценимых заслугах перед городом и университетом, его трудолюбии и оптимизме у входа в спорткомплекс «Олимп» планируется установка мемориальной доски с барельефом Игоря Семёновича.

Проект барельефа готов, одобрен семьёй Игоря Семёновича, руководством университета и коллективом его кафедры. Для сбора средств открыт специальный счет в Сбербанке.

Номер счета 40817810340005896764 (телефон + 7 905 532 11 57 подключен к номеру счета)

Получатель Оксана Игоревна Скутельник (дочь Игоря Семёновича)

Банк получателя: Среднерусский банк Сбербанка России г.Москва

БИК 044525225

Корреспондентский счёт: 30101810400000000225

КПП: 773601001

ИНН: 7707083893

ОКПО: 23449381

ОГРН: 1027700132195

Для клиентов Сбербанка средства можно перечислить с помощью СМС­сообщения на номер 900 «перевод (пробел) 9055321157 (пробел)сумма» или через сбербанк Онлайн по номеру телефона + 7 905 532 11 57

Наличные пожертвования можно передать на кафедру физического воспитания в ФОК «Олимп» Борису Геннадьевичу Иванчину (+ 7 903 662 59 78).

Спасибо за участие. Спасибо за добрую память. Спасибо, если поделитесь информацией с друзьями.

Студенческий совет университета «Дубна»