Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Мемориальная доска в честь И.С.Бершанского Печать
23.01.2018 12:52

10 февраля 2018 года  Игорю Семёновичу Бершанскому исполнилось бы 80 лет. В память о его неоценимых заслугах перед городом и университетом,  его трудолюбии и оптимизме у входа в спорткомплекс «Олимп» планируется установка мемориальной доски с барельефом Игоря Семёновича.

 

Проект барельефа готов, одобрен семьёй Игоря Семёновича, руководством университета и коллективом его кафедры. Для сбора средств открыт специальный  счет в Сбербанке.

Номер счета 40817810340005896764 (телефон + 7 905 532 11 57 подключен к номеру счета)

Получатель Оксана Игоревна Скутельник  (дочь Игоря Семёновича)

Банк получателя: Среднерусский банк Сбербанка России  г.Москва

БИК 044525225

Корреспондентский счёт: 30101810400000000225

КПП: 773601001

ИНН: 7707083893

ОКПО: 23449381

ОГРН: 1027700132195

Для клиентов Сбербанка средства можно перечислить с помощью СМС­сообщения на номер 900 «перевод (пробел) 9055321157 (пробел)сумма» или через сбербанк Онлайн по номеру телефона + 7 905 532 11 57

Наличные пожертвования можно передать на кафедру физического воспитания в ФОК «Олимп» Борису Геннадьевичу Иванчину (+ 7 903 662 59 78).

Спасибо за участие. Спасибо за добрую память. Спасибо, если поделитесь информацией с друзьями.

Студенческий совет университета «Дубна»
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

  
< Января 2018 >
П В С Ч П С В
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Курсы валют на 24 Января (cbr.ru)
byrBYR28.52(-0.12)
usdUSD56.41(-0.21)
eurEUR69.07(-0.19)
uah10 UAH19.52(-0.10)
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо