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Улицы и проспекты наукограда теперь обслуживает другая компания. В ее обязанности входит содержание зимой и летом и ямочный ремонт. Качество и количество единиц техники и рабочих рук оценили специально приглашенные представители контролирующих организаций.
Специалисты осмотрели тракторы, погрузчики, самосвалы как работают основные узлы и навесное оборудование. Совместно с Госавтоинспекцией проведена проверка документов на всю технику, которая в основном новая. Сейчас в соответствии с погодой на дубненских дорогах используются в основном пескоразбрасывающие агрегаты. «Может показаться, что в малоснежную погоду дорожники ничего не делают, но это не так, подчеркнул глава Дубны Максим Данилов. Для обеспечения безопасности участников движения периодически посыпают проезжую часть дороги смесью соли и песка, убирают обочины и прибордюрные зоны». Обсудили периодичность вывоза снега, систему зимней уборки дорог.
Особое внимание уделяется согласованности действий подрядчиков, которые обслуживают город. Один дороги, другой тротуары. «Опыт прошлых лет показал, что на объекты, которые находятся рядом тротуар и дорога выходили разные подрядчики, которые не вникали в нужды друг друга, утверждает начальник территориального отдела №1 Госадмтехнадзора Московской области Александр Трухин. Те, которые обслуживают тротуар, ссыпали снег на дорогу, а дорожники на тротуар. Возникали конфликтные ситуации, в которых приходилось разбираться. В этом году мы хотим этот вопрос предупредить, обсудить алгоритм с обеими сторонами».
На балансе компании 14 единиц техники: 4 трактора «Беларус», 3 погрузчика, 5 самосвалов, столько же пескоразбрасывающих машин со щетками для подметания и одна шнекороторная для уборки снега. Дубненские специалисты считают, что этого достаточно.
Новый подрядчик вышел на дороги с первого января. «По результатам аукционных мероприятий с начальной суммой 90 миллионов определился подрядчик, который предложил наименьшую сумму, это фирма «Бизнеслайн», поясняет директор Центра хозяйственного обслуживания администрации Дубны Дмитрий Шилин. И сумма контракта с 90 миллионов опустилась до 69 750 тысяч. В обязанности подрядчика входят работы по содержанию города, которые включают как зимнее, так и летнее содержание».
Сумма контракта уменьшилась. Объемы работ увеличились. Городу передана дорога вдоль участка особой экономической зоны на Большой Волге. Но подрядчик планирует справиться с поставленными задачами, сэкономив на аренде техники. «Вся техника у нас своя, мы ничего не арендуем, планируем еще докупить несколько единиц, говорит директор компанииподрядчика Александр Гришков. Уверен, что с порученными объемами справимся».
Контракт с новым подрядчиком заключен на 2 года. В перечень задач входят зимняя и летняя уборка, ямочный ремонт. Если качество работ не будет соответствовать нужному уровню, договоренность будет расторгнута.
Ольга ГРИГОРЬЕВА