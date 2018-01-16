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За содержание дорог отвечает новый подрядчик Печать
16.01.2018 12:12

Улицы и проспекты наукограда теперь обслуживает другая компания. В ее обязанности входит содержание ­ зимой и летом ­ и ямочный ремонт. Качество и количество единиц техники и рабочих рук оценили специально приглашенные представители контролирующих организаций.

 

Специалисты осмотрели тракторы, погрузчики, самосвалы ­ как работают основные узлы и навесное оборудование. Совместно с Госавтоинспекцией проведена проверка документов на всю технику, которая в основном  новая. Сейчас в соответствии с погодой на дубненских дорогах используются в основном пескоразбрасывающие агрегаты. «Может показаться, что в малоснежную погоду дорожники ничего не делают, но это не так, ­ подчеркнул глава Дубны Максим Данилов. ­  Для обеспечения безопасности участников движения периодически посыпают проезжую часть дороги смесью соли и песка, убирают обочины и прибордюрные зоны». Обсудили периодичность вывоза снега, систему зимней уборки дорог.

Особое внимание  уделяется  согласованности действий подрядчиков, которые обслуживают город. Один  ­  дороги, другой  ­  тротуары. «Опыт  прошлых лет показал, что  на объекты, которые находятся рядом  ­  тротуар и дорога  ­  выходили разные подрядчики, которые  не вникали в нужды друг друга, ­ утверждает  начальник территориального отдела №1 Госадмтехнадзора Московской области Александр Трухин. ­ Те, которые обслуживают тротуар, ссыпали снег на дорогу, а дорожники ­ на тротуар. Возникали конфликтные ситуации, в которых приходилось разбираться. В этом году мы хотим этот вопрос предупредить, обсудить алгоритм с обеими сторонами».

На балансе компании  ­ 14 единиц техники: 4 трактора «Беларус», 3 погрузчика, 5 самосвалов, столько же пескоразбрасывающих машин со щетками для подметания и одна  шнекороторная для уборки снега. Дубненские специалисты считают, что этого достаточно.

Новый подрядчик вышел на дороги с первого января. «По результатам аукционных мероприятий с начальной суммой 90 миллионов  определился подрядчик, который предложил наименьшую сумму, это фирма «Бизнес­лайн», ­ поясняет директор Центра хозяйственного обслуживания администрации Дубны Дмитрий Шилин. ­ И сумма контракта с 90 миллионов опустилась до 69 750 тысяч. В обязанности подрядчика входят работы по содержанию города, которые  включают как зимнее, так и летнее содержание».

Сумма контракта уменьшилась. Объемы работ увеличились. Городу передана дорога вдоль участка особой экономической зоны на Большой Волге. Но подрядчик планирует справиться с поставленными задачами, сэкономив на аренде техники. «Вся техника у нас своя, мы ничего не арендуем, планируем еще докупить несколько единиц, ­ говорит директор компании­подрядчика Александр Гришков. ­ Уверен,  что с порученными объемами справимся».

Контракт с новым подрядчиком заключен на 2 года. В перечень задач входят зимняя и летняя уборка, ямочный ремонт. Если качество работ не будет соответствовать нужному уровню, договоренность будет расторгнута.

Ольга ГРИГОРЬЕВА
 

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