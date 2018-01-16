Главный государственный административно-­технический инспектор Московской области Татьяна Витушева рассказала о проделанной работе по контролю за состоянием и содержанием территории и объектов в Дубне и Талдомском районе. В минувшем году в Дубне и Талдомском районе инспекторами проверено более 2 410 объектов и территорий. В результате принятых мер приведены в порядок более 1170 различных объектов и территорий. За год рассмотрено более 650 обращений граждан. Помимо ежедневной надзорной деятельности, инспекторам удалось решить ряд действительно проблемных вопросов в разных сферах благоустройства. За год они проверели более 350 детских площадок, более чем на 100 из них объекты игровой инфраструктуры приведены в надлежащее состояние, в частности, на детских площадках заменены 63 жестких подвеса качелей на гибкие.В 2017 году по предписаниям Госадмтехнадзора Московской области ликвидировано более 160 свалок и навалов мусора, убрано 1 561,5 кубометров мусора в Дубне и Талдомском районе. По предписанию Госадмтехнадзора устранили заросли борщевика в Талдомском районе и на улице Спортивной в Дубне. В целях предупреждения обрыва линий электросети в Дубне и Талдомском районе освободили линии ЛЭП от аварийных деревьев вдоль канала им. Москвы в районе Лебяжьего озера от шлюза №1 до шлюза №2, где охранная зона линий электропередачи вдоль Дмитровского шоссе имела множество сухостойных деревьев и порослей дикорастущих кустарников. Исполняя предписание Госадмтехнадзора, Дмитровскими электросетями ФГБУ «Канал им. Москвы» была осуществлена вырубка аварийных сухостойных деревьев и кустарников вдоль линии ЛЭП. По предписаниям инспекторов территории на плотине вокруг памятника В.И. Ленину, постамента памятника Сталину, а также въездных стел Дубны и Талдомского района приведены в надлежащее состояние: удалены аварийные сухостойные деревья и дикорастущие кустарники. В Дубне на плотине Иваньковского водохранилища добились очистки и покраски ограждений и пешеходных зон плотины. Одной из главных задач для инспекторов является обеспечение порядка на объектах социального назначения. Наглядным результатом такой работы стала ликвидация более 10 старых деревьев, представлявших угрозу безопасности детского сада №16 «Рябинка» в Дубне. Руководство дошкольного учреждения на протяжении нескольких лет добивалось вырубки деревьев, пока, наконец, инспекторы не взяли этот вопрос под контроль и добились результата. Инспекторы проявили себя и в неординарной ситуации, защитив 12­летнего ребенка от нападения собак во дворе дома № 11 «а» на ул. Энтузиастов. Увидев, что собаки набросились на мальчика, инспекторы, осуществлявшие осмотр дворовой территории, и оказавшиеся поблизости мужчины пришли на помощь, оттащили собаку от ребенка и в целях обеспечения безопасности сопроводили хозяйку с собаками до её квартиры. Владелица собак привлечена к административной ответственности. В летний период инспекторами внесен значительный вклад в безопасность и комфортность пляжей наукограда. По результатам проверки территориальный отдел №1 и ГИМС МЧС России составил акт о запрете к эксплуатации официальных пляжей городского округа Дубна. В результате контроля инспекторов нарушения были устранены в срок. В минувшем году сотрудники Госадмтехнадзора добились ликвидации утечки отходов пищевого производства вблизи зданий рыбообрабатывающего предприятия и колбасного завода, расположенных на Коммунальном проезде Дубны. Совместно с обслуживающими организациями города были приняты меры по оперативной ликвидации подтопления, слив пищевых отходов прекращен. Инспекторы административно­технического надзора обеспечили оперативную ликвидацию подтопления центра города Дубны, где в результате прорыва трубопровода через канализационные люки и сквозь грунт холодной водой подтопило главную дорогу транспортного сообщения – проспект Боголюбова. Значителен вклад инспекторов и в восстановление освещения автомобильной дороги к градообразующим предприятиям Дубны, а также автомобильной дороги и разворотного круга у вокзала «Большая Волга», где значительная часть дорожной инфраструктуры находилась в «темной зоне». Также благодаря инспекторам территориального отдела №1 в частном секторе Дубны бесхозный мостовой переход через Южную канаву привели в безопасное состояние, он обрел балансодержателя, тем самым обеспечив комфортное передвижение жителям улиц Орджоникидзе, Спортивной, Ленина и дачникам расположенных вблизи садоводческих товариществ. На протяжении года территориальный отдел также принимал меры по обеспечению чистоты и порядка на территориях садоводческих товариществ, где было выявлено и устранено более 40 нарушений. Инспекторы добились ликвидации 54 самовольно размещенных средств размещения наружной информации, установленных без согласования с органами местного самоуправления. Следует отметить, что сотрудники Госадмтехнадзора Московской области добиваются чистоты и порядка не только путем принятия административных мер, но и в результате проведения субботников. Так, сотрудники территориального отдела организовали и провели субботник на территории храма Похвалы Пресвятой Богородицы в Дубне, где было приведено в порядок более 400 квадратных метров территории, ещё на одном субботнике инспекторы очистили 500 квадратных метров лесополосы на улице Энтузиастов. Подготовил Кирилл ОРЛОВ