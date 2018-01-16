29 декабря минувшего года исполнилось 105 лет со дня рождения выдающегося дубненца, известного авиаконструктора, одного из авторов первого советского ракетного истребителя БИ­1, доктора технических наук, лауреата Ленинской и Государственной премий, основателя и первого руководителя конструкторского бюро «Радуга» Александра Яковлевича Березняка. В эти дни дубненцы с особой теплотой и благодарностью вспоминали этого человека, еще и еще раз с интересом слушали рассказы людей, которым посчастливилось работать вместе с выдающимся конструктором. Почтить память Александра Яковлевича в эти юбилейные дни на краеведческий вечер пришли его соратники ­ коллеги, которые вместе с ним работали над выполнением важных для обороны страны государственных задач. Встреча прошла в читальном зале муниципальной библиотеки левобережья и носила символичное название «Полет в будущее». Вместе с ними на краеведческий вечер пришли ребята ­ учащиеся школы №1, носящей имя А.Я. Березняка. Они показали слайдфильм о выдающемся конструкторе, провели виртуальную экскурсию по школьному музею. Посетители увидели фотографии родных и близких Александра Яковлевича, прошлись по местам нашего города, так или иначе связанным с его именем. А именем его названы улица, школа, предприятие, главным конструктором которого долгие годы был Александр Яковлевич. Ребята рассказали о самолёте БИ­1, открывшем эру отечественной реактивной авиации, о том, как проектировались и создавались первые крылатые ракеты. Сотрудниками библиотеки была подготовлена выставка, посвященная известному авиаконструктору. Биография Александра Яковлевича Березняка во многом была характерна для поколения советских людей тех лет. Трудовую деятельность он начал рабочим на одной из московских строек. В 1938 году окончил Московский авиационный институт. Преддипломная практика А.Я. Березняка проходила в КБ В.Ф. Болховитинова. Здесь он вместе с A.M. Исаевым, известным впоследствии авиаконструктором, создает проект первого в стране самолета с жидкостным ракетным двигателем ­ БИ­1. С 1946 по 1951 годы работал зам. главного конструктора ОКБ­2 завода № 1 в пос. Иваньково. Участники вечера памяти в библиотеке говорили о выдающемся вкладе А.Я. Березняка в становление и развитие предприятия, о его высоких профессиональных знаниях, энергии, организаторских способностях, его добром, внимательном отношении к людям. Арслан Абдурауфович Мавлянов, долгие годы работавший с А.Я. Березняком, занимался в то время развитием лабораторной базы МКБ «Радуга». Вспоминает сегодня о нем как об очень приятном, выдержанном и доброжелательном человеке, который всегда и во всем умел доходить до сути вопроса. Своими воспоминаниями об Александре Яковлевиче Березняке поделились Валентин Никифорович Кучерявый ­ ведущий конструктор МКБ «Радуга», а также Владимир Александрович Андреюк, работавший в те годы начальником отдела МКБ: ­ Я благодарен судьбе за то, что она свела меня с таким руководителем, ­ сказал он. ­ Это был очень грамотный человек ­ и как инженер, и как руководитель, очень мягкий, никогда не повышающий голоса, умеющий расположить к себе любого человека. Много лет работал с А.Я. Березняком Виталий Александрович Ларионов ­ в те годы заместитель руководителя МКБ «Радуга». С большой теплотой вспоминает он эти годы. ­ Александр Яковлевич был очень талантливым человеком, сумевшим собрать вокруг себя таких же талантливых людей. Он полностью соответствовал званию главного конструктора ­ мог сам отлично работать, делать все чертежи, но и мог также прекрасно слушать своего собеседника. Все решения принимались в коллективном общении. Такое единение руководителя с подчиненным всегда дает значительные результаты. Не только о трудовых, но и о спортивных традициях, заложенных в свое время А.Я. Березняком, говорил на вечере председатель профсоюзного комитета МКБ «Радуга» Максим Николаевич Щербаков. В МКБ «Радуга» сегодня много внимания уделяется преемственности поколений. Предприятие одно из первых в городе уже в новое время начало проводить политику шефства над учебными заведениями, что, несомненно, говорит об умении коллектива предприятия смотреть в будущее. ­ Мы очень хотим, чтобы наши дети выросли истинными патриотами и гражданами своей страны, ­ сказала в завершение вечера заместитель директора по воспитательной работе школы №1 Е.А. Прудникова. ­ А начинается все с истории родного города, истории собственной семьи. В левобережье практически нет ни одной семьи, в которой кто­то бы не работал на Дубненском машиностроительном заводе, в МКБ «Радуга». Когда наши ребята приходят в музей предприятия, видят экспонаты, фотографируются и встречают здесь во время экскурсии своих родителей ­ это дорогого стоит. И мы очень благодарны всем, кто поддерживает нашу школу и все наши начинания. К сожалению, сегодня немного выпускников идет учиться в технические вузы, но благодаря примеру таких выдающихся людей, как Александр Яковлевич Березняк, примеру тех, кто сегодня работает на созданном им предприятии, можно с гордостью сказать, что наши дети стали больше интересоваться техникой, интересоваться историей своего города. А это и есть преемственность поколений. В вечере воспоминаний приняли участие всего несколько учеников первой школы, но все без исключения ребята этого учебного заведения, носящего имя выдающегося конструктора, стали участниками торжественной линейки, которая проходила в день рождения А.Я.Березняка. Представители ГосМКБ поздравили учащихся с памятной датой и подарили в школьный музей модель самолета, а также книгу авиационного инженера и журналиста Юрия Остапенко «Ракетой сверкнувшая жизнь», рассказывающую о жизни и деятельности Александра Яковлевича. Уроки Березняка прошли во всех классах школы. На них ребята выступали с докладами, с увлечением рассматривали архивные фото конструктора и его соратников. Самые маленькие ученики совершили экскурсию в музей крылатых ракет на базе школы №10, где состоялась церемония посвящения в юные березняки. Торжественным собранием на самом предприятии ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка завершилась череда юбилейных мероприятий, приуроченных к 105­летию со дня рождения его основателя и первого руководителя. Поздравив коллектив и ветеранов предприятия с памятной датой, генеральный директор Владимир Николаевич Трусов вручил медали победителям научно­технического конкурса на соискание Премии имени А.Я. Березняка. Победителями названы шесть работ, авторами которых стали сотрудники ГосМКБ «Радуга», а также представители научно­производственного предприятия «Темп­Авиа» (г. Арзамас) и акционерного общества «УНИИКМ» (г. Пермь), представители основного заказчика. Со сцены прозвучали имена всех обладателей медали имени А.Я. Березняка. Ими стали Кравцов А.Ю., Соловьев С.Ю., Завьялов К.И., Терехов Е.Ю., Зайцев Д.И., Булаев А.М., Константинов Д.Ю., Макаров П.А., Марусяч Е.Е., Блинов В.Н., Косарева И.В., Куриленко Г.В., Титова С.Ю., Туманов А.А., Кучерявенко Е.А., Головач К.К., Крумбмиллер С.В., Малашенко В.Г., Некрасов А.В., Постников Д.С., Синица С.П., Малов К.А., Петухова Г.В., Солодовник Г.В., Чесалина А.А., Ямщикова М.Л. и Сезонов М.А. Их профессионализм заслуживает уважения, ведь благодаря труду именно таких специалистов сегодня наша страна занимает лидирующие позиции в разработке высокоточного оружия. И как раз благодаря этим людям дело, начатое великим конструктором Александром Яковлевичем Березняком, живет. Татьяна БЕЛОВА, Анна Сухая Фото Юрия Тараканова, Алексея Константинова