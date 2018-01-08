Торжественное собрание по случаю 105-­летнего юбилея со дня рождения выдающегося горожанина, известного авиаконструктора, одного из авторов первого советского ракетного истребителя БИ­1, доктора технических наук, лауреата Ленинской и Государственной премий, основателя и первого руководителя конструкторского бюро «Радуга» Александра Яковлевича Березняка завершило серию мероприятий, приуроченных к этому юбилейному событию. Накануне в левобережной библиотеке состоялся вечер памяти первого главного конструктора дубненского предприятия. Почтить память Александра Яковлевича в эти юбилейные дни пришли его соратники ­ коллеги, которые вместе с ним работали над выполнением важных для обороны страны государственных задач, старожилы Дубны, а также ребята из подшефной школы №1, носящей имя конструктора. Чередой мероприятий было отмечено это событие и в самой первой школе, где по традиции прошли так называемые «Уроки Березняка», состоялась торжественная линейка, а для самых маленьких учеников прошла церемония посвящения в юные березняки. С тех пор, как в школе №10 был открыт музей крылатых ракет, ее проводят именно там, в окружении тематических стендов и экспонатов. Подробнее об этих событиях мы расскажем в материалах следующего номера газеты, как и о чествовании победителей научно­технического конкурса на соискание премии имени Александра Яковлевича Березняка. Победу одержали шесть работ, авторами которых являются сотрудники ГосМКБ «Радуга», а также представители научно-­производственного предприятия «Темп­Авиа» (г. Арзамас) и акционерного общества «УНИИКМ» (г. Пермь), представители основного заказчика. Лауреатов поздравил генеральный директор ГосМКБ «Радуга» Владимир Николаевич Трусов и вручил им медали имени А.Я. Березняка.