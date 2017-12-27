Коллектив АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» и всех жителей нашего города поздравляю с наступающим Новым годом!

Наилучшие пожелания и слова благодарности я прежде всего адресую вам, дорогие работники предприятия!

Благодаря целеустремленности, ответственности и трудолюбию каждого из вас предприятию ГосМКБ «Радуга» имени Александра Яковлевича Березняка удалось достичь высоких результатов в деле укрепления обороноспособности страны.

В наступающем году перед коллективом «Радуги» стоят не менее важные задачи, которые, уверен, мы обязательно выполним.

Желаю работникам родного предприятия, а также ветеранам производства, трудовым коллективам города и всем жителям Дубны крепкого здоровья, мира и благополучия, стабильности в развитии нашего города и всей страны.

С новым 2018 годом!

Генеральный директор АО «ГосМКБ «Радуга» им.А.Я.Березняка» В.Н. Трусов