Уважаемые дубненцы! Дорогие друзья!

Примите самые добрые и искренние слова поздравлений с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым!

Мы все любим эти праздники, всегда ждём от них наступления новых светлых дней, исполнения самых сокровенных желаний.

Пусть в каждом доме, в каждой семье в 2018 году будет мир и благосостояние, а наш город, наша любимая Дубна станет ещё более благоустроенной и удобной для жизни!Давайте пожелаем нашим учёным новых открытий и прорывных идей, а нашему научно­промышленному комплексу новых внедрений и постоянного устойчивого роста.

Пусть все сферы нашего сложного городского хозяйства работают как единый слаженный организм!

Всем дубненцам здоровья, благополучия, добра, удачи!

С наступающим Новым годом!

Глава города Дубны М.Н.Данилов, Председатель Совета депутатов С.Н.Куликов