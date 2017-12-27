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Уважаемые дубненцы! Дорогие друзья!
Примите самые добрые и искренние слова поздравлений с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым!
Мы все любим эти праздники, всегда ждём от них наступления новых светлых дней, исполнения самых сокровенных желаний.
Пусть в каждом доме, в каждой семье в 2018 году будет мир и благосостояние, а наш город, наша любимая Дубна станет ещё более благоустроенной и удобной для жизни!Давайте пожелаем нашим учёным новых открытий и прорывных идей, а нашему научнопромышленному комплексу новых внедрений и постоянного устойчивого роста.
Пусть все сферы нашего сложного городского хозяйства работают как единый слаженный организм!
Всем дубненцам здоровья, благополучия, добра, удачи!
С наступающим Новым годом!
Глава города Дубны М.Н.Данилов, Председатель Совета депутатов С.Н.Куликов