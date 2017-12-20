Березняк Александр Яковлевич (1912 - 1974), начальник конструкторской бригады в филиале НИИ-1 (1943 - 1946), заместитель главного конструктора ОКБ-2 Х. Рессинга (1946 - 1951), руководитель и заместитель главного конструктора филиала ОКБ-155 А. И. Микояна (1951 - 1957), главный конструктор филиала ОКБ-155 (1957 - 1966), руководитель и главный конструктор МКБ «Радуга» (1966 - 1972), главный конструктор и первый заместитель директора ДПКО «Радуга» (1972 - 1974). Доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат Ленинской (1961) и Государственной (1970) премий СССР. Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, медалями. Биография Александра Яковлевича Березняка во многом типична для поколения нашей страны, которое начинало трудовую жизнь в конце 1920-­х годов. В шестнадцать лет А.Я. Березняк начал работать на одной из московских строек разнорабочим, освоил профессию слесаря. В 1931 году перешел на Кунцевский завод № 301 слесарем­сварщиком. В 1932 году он вступает в партию и в этом же году получает направление на учебу в Московский авиационный институт на самолетостроительный факультет. Производственная практика А.Я. Березняка прошла в группе оперения в конструкторском бюро А.А. Архангельского, где разрабатывался скоростной бомбардировщик. Три месяца общения с опытными конструкторами помогли определиться с темой дипломного проекта ­ скоростной самолет. Дипломный проект получил название «Рекордный скоростной». Еще учась в институте, А.Я. Березняк устроился на работу в конструкторское бюро В.Ф.Болховитинова при 22 авиационном заводе Москвы. Руководителем дипломного проекта стал сам Виктор Федорович. В своем отзыве о проекте В.Ф. Болховитинов отмечал, что «дипломант, использовав все новинки конструкции и аэродинамики, включил в проект только те из них, которые или уже осуществлены практически, или наиболее просты и близки к осуществлению из­за их надежности. Это указывает, что у тов. Березняка налицо то чувство реальности проектируемого, которое так важно для инженера, проектирующего вещи не для проекта, а для осуществления. Поэтому и результаты его расчетов вполне реальны». Проект получил оценку «отлично». По расчетам самолет со взлетным весом 3 170 кг мог развивать скорость у земли 714 км/ч, а при форсированном режиме ­ 876 км/ч. При полете на высоте предусматривалась система наддува, с помощью которой топливно­воздушная смесь полностью сгорала в цилиндрах двигателя, и расчетная скорость могла достичь 937 км/ч. О такой скорости создатели самолетов с поршневыми двигателями и мечтать не могли. Идея такого рода не могла остаться без внимания, однако в то время КБ В.Ф. Болховитинова занималось сразу несколькими проектами, и времени и людей на скоростной самолет А.Я. Березняка не было. А.Я. Березняк продолжал совершенствовать свой проект один вечерами на заводе или дома. Постепенно пришло осознание того, что на самолет дипломного проекта нет смысла ставить новые двигатели ­ нужен новый самолет, ракетный перехватчик. Начало войны ускорило создание самолета. Для отражения воздушных атак противника нужен был скоростной, неуязвимый, несущий вооружение из крупнокалиберных пушек перехватчик. Как раз по такому самолету и велась работа. 1 августа 1941 г. вышло постановление Государственного комитета обороны «О строительстве самолета «Перехватчик» с реактивными двигателями». На выпуск документации и изготовление первого экземпляра самолета было отведено всего 35 дней. К работе подключилось все КБ. Л.С. Душкин и А.М. Исаев занялись доводкой ЖРД и системы регулирования тяги. А.Я. Березняк отвечал за конструкцию самолета. Первый полет реактивного истребителя БИ­1 был совершен 15 мая 1942 г. летчиком­испытателем Г. Я. Бахчиванджи. Полет продолжался 3 минуты 9 секунд. Скорость ­ 400 км/ч. Максимальное значение скорости набора высоты ­ 23 м/с. Возможность создания машины с реактивным двигателем была доказана. Однако седьмой полет 27 марта 1943 г., когда была поставлена задача получить максимальную скорость, закончился катастрофой. Работы по самолету были свернуты. С 1943 года по ноябрь 1946 года А.Я. Березняк работает начальником конструкторской бригады в НИИ­1 НКАП (бывший Ракетный НИИ). Хорошей школой оказалась поездка сразу после войны в Германию и Чехословакию в составе технических комиссий. А.Я. Березняк возглавил комиссию по самолетам. За время командировки он успел познакомиться со всеми немецкими авиационными фирмами. В октябре 1946 года организуется вывоз немецких специалистов в Советский Союз. В пос. Иваньково на опытном заводе № 1 были организованы два опытно­конструкторских бюро: ОКБ­1 по проектированию и освоению тяжелых дозвуковых самолетов с турбореактивными двигателями и ОКБ­2 по проектированию и освоению экспериментальных сверхзвуковых самолетов с жидкостными реактивными двигателями. Главным конструктором ОКБ­2 был назначен Хайнц Генрих Рессинг, его заместителем утвержден А.Я. Березняк. ОКБ­2 продолжило разработку экспериментального сверхзвукового самолета «346» со стреловидным крылом, начатую фирмой «Зибель» в 1944 году. Он должен был стать летающей лабораторией, предназначенной для изучения проблем, связанных с полетом на сверхзвуковых скоростях. В начале 1950­х годов МАП прекратил финансирование этой темы, ОКБ­2 было закрыто. В 1949­1951 годах А. Я. Березняк с группой советских конструкторов разработал несколько проектов ракетных перехватчиков оригинальной конструкции. Один из них, который имел рабочий индекс «486», в сентябре 1951 года получил одобрение ВВС и министерства. По расчетам перехватчик «486» должен был набирать высоту 22 км за 2,33 минуты, и на этой высоте он мог пролететь с работающим двигателем 200 км. Скорость его при этом достигала 1,5 М. Но эта идея не нашла продолжения. 1 сентября 1951 года Постановлением Совета Министров заводу № 1 поручается освоение серийного производства противокорабельной ракеты авиационного базирования КС разработки ОКБ­155 А. И. Микояна и выполнение работ по опытной тематике. Для завода это постановление стало отправной точкой в дальнейшей долгосрочной специализации производства. А.Я. Березняку было предложено возглавить при заводе филиал ОКБ­155 по доводке изделия КС и его дальнейшей модификации. Приказ об организации филиала № 1010 был подписан 12 октября 1951 года министром авиационной промышленности М.В. Хруничевым. А.Я. Березняк был назначен руководителем этого филиала и заместителем главного конструктора А.И. Микояна. 1 ноября 1951 года из Москвы была привезена документация на ракету КС, началась ее отработка и запуск в производство. В 1953 году изделие было сдано Заказчику и отмечено Государственной премией СССР. Следующей работой филиала ОКБ­155 стала противокорабельная крылатая ракета наземного базирования КСС. Новая ракета была разработана на базе КС с заимствованием элементов конструкции оперения и фюзеляжа. Основное отличие ракеты КСС от ракеты КС заключалось в комплектации её стартовым двигателем СПРД­15. Постепенно в филиале сосредотачивается практически весь объем работ по тематике КС. Именно работа над созданием противокорабельных ракет КС и КСС, а также фронтовой крылатой ракеты наземного передвижного комплекса ФКР принесла первую известность в авиационном мире А.Я. Березняку и его коллективу. А организаторские и деловые качества Александра Яковлевича во многом способствовали тому, что за сравнительно короткое время филиал ОКБ из малочисленной группы конструкторов вырос в сплоченный творческий коллектив. В 1955 году в соответствии с постановлением правительства начинается разработка принципиально новой крылатой ракеты морского базирования – П­15 с жидкостным реактивным двигателем, и поручается она непосредственно филиалу ОКБ­155. Комплекс реактивного вооружения системы П­15 предназначался для нанесения ударов по боевым кораблям и транспортам противника. Созданием этого комплекса утверждалась значимость боевых катеров­ракетоносцев как эффективного ударного средства в системе ВМФ для уничтожения кораблей, борьбы против десантных средств и охраны побережий. За долгие годы службы комплекс П­15 неоднократно модернизировался. Ракета П­15Т является модификацией ракеты П­15 в части оснащения ее тепловой головкой самонаведения вместо радиолокационной. На ракете П­15У были установлены складывающиеся консоли крыла, что сделало возможным применить на палубе катера контейнерные пусковые установки. В 1972 году был принят на вооружение комплекс «Термит» с ракетой П­15М, созданной на базе П­15. П­15М отличалась увеличением дальности полета с 40 км до 80 км, уменьшением высоты полета с 100 ­ 200 м до 25 м, повышением боевой эффективности комплекса и помехозащищенности системы управления. Доработанная ракета П­15М – П­15МТ используется в береговом подвижном комплексе ракетного оружия «Рубеж». Доработки были проведены в части системы управления с целью обеспечения возможности стрельбы с закрытых позиций: послестартовый доворот, установление режима полета на высоте 250 метров над сушей с последующим снижением на высоты 25 либо 50 метров над поверхностью моря. Именно Александр Яковлевич настоял на том, чтобы все необходимые системы для боевого применения комплекса, включая ракеты и пусковые установки, размещались на одном автомобильном шасси. И, несмотря на трудности решения такой задачи, комплекс «Рубеж» был разработан в таком исполнении. Разработка ракетного комплекса П­15 была отмечена Ленинской премией 1961 года. Одним из лауреатов этой премии стал А. Я. Березняк. В историю ракета П­15 вошла позже, 21 октября 1967 года, во время израильско­египетского конфликта, когда в районе дельты Нила четыре ракеты П­15, запущенные с египетских катеров проекта 183Р, потопили израильский эсминец «Эйлат». Это был первый в истории случай боевого применения самонаводящихся крылатых ракет с морского носителя. С 1955 года параллельно с разработкой ракеты П­15 морского базирования продолжается работа по доводке авиационных ракет больших дальностей класса «воздух ­ поверхность» ­ К­10С, с 1956 года – Х­20М. Разработки этих ракет велись с участием филиала ОКБ­155 и были отмечены Ленинскими премиями 1963 года. В 1957 году А.Я. Березняк был назначен главным конструктором филиала ОКБ­155 (в настоящее время АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка»). Ему поручается руководство филиалом ОКБ­155 по эскизному и рабочему проектированию, испытаниям и доводкам опытных изделий филиала и их модификаций, освоению их в серийном производстве. Филиал ОКБ­155 постепенно набирает мощь и силу. Одновременно с работами по П­15 на базе имеющихся наработок в 1961­1962 годах филиалом завершены разработки еще двух крылатых ракет класса «воздух­поверхность» КСР­2 и КСР­11. Сотрудничество с головной фирмой Микояна принесло сразу две Ленинских премии 1963 года. Эти и другие работы коллектива оказались прорывом в новое качество вооружений. Наша авиация становилась ракетоносной. Благодаря разработкам ракет КС, Х­20М, К­10С, КСР­2, КСР­11 самолетам­ракетоносцам ВВС стали доступны гораздо более удаленные цели. С появлением у вероятного противника сверхзвуковых высотных самолетов­истребителей, способных преодолевать ранее созданную систему противоракетной обороны страны, встала задача создания специальных мишеней для отработки зенитно­ракетных комплексов и учебно­боевой подготовки личного состава ПВО. Требовалось разработать мишень, имеющую высоту полета до 25 км, скорость полета от 2000 до 3000 км/ч. В 1959 году такая работа была поручена коллективу, возглавляемому А.Я. Березняком. Первоначально крылатую ракету­мишень предлагалось разработать на базе сверхзвуковой авиационной ракеты Х­20М, но А.Я. Березняк принял смелое решение делать мишень на базе более дешевой дозвуковой ракеты КСР­2. При этом была доработана аэродинамическая схема и установлен более мощный, чем на ракете КСР­2, двухкамерный ЖРД. В итоге мишень КРМ оказалась удачной, а также самой простой и дешевой по сравнению с разработками других КБ. Модификация мишени КРМ ­ спасаемая многоразовая мишень КРМ­2 ­ была оснащена парашютно­реактивной системой мягкой посадки, выполненной по типу системы мягкой посадки космических аппаратов. В конце пятидесятых годов военное противостояние между СССР и странами НАТО усилилось. Наибольшую угрозу представляла опасность внезапного нападения стратегических бомбардировщиков и самолетов­штурмовиков, базирующихся на авианосцах и авиабазах, расположенных вблизи границ СССР, с применением ядерного оружия. Это потребовало создания ракет с повышенными летными характеристиками в части скоростей, в разы превышающих скорость звука, и высот полета до 25 ­ 30 км. Одна из лучших разработок филиала ОКБ­155 – ракета Х­22, подхваченная сразу после предэскизных проработок в ОКБ Микояна, стала родоначальницей целого семейства ракет для поражения морских, радиолокационно­контрастных наземных, радиоизлучающих и площадных целей. На этапе эскизного проектирования ракеты Х­22 впервые в мировой и отечественной практике ракетостроения был заложен модульный принцип построения ракеты, позволивший в дальнейшем при минимальных дополнительных затратах разработать и сдать на вооружение три модификации ракеты Х­22, отличающиеся друг от друга в основном системой наведения и боевым снаряжением. Ракета Х­22М была принята на вооружение в 1968 году в составе ракетного вооружения самолета Ту­22К. Разработка ракеты Х­22М была отмечена Государственной премией 1971 года, Х­22МА – Государственной премией 1975 года. Работы по созданию авиационных ракет КСР­5 и КСР­5П проводились для замены морально устаревших ракет КСР­2 и КСР­11 и были начаты еще в 1962 году. В это время А.Я. Березняк предпринял решительные шаги по совершенствованию структуры предприятия. С расширением тематики и объема работ на базе бригады общих видов был создан отдел проектов с группой увязки и бригадой моделей. Ракета КСР­5 создавалась с учетом максимального использования технических решений, принятых при проектировании ракеты Х­22, и предназначалась для поражения надводных кораблей и крупных наземных радиолокационных целей. Разработка ракеты КСР­5 отмечена присуждением Государственной премии 1970 года. Работы по созданию ракеты КСР­5П были начаты в 1964 году. Она предназначалась для поражения наземных и корабельных радиолокационных станций, работающих в импульсном режиме в частотных диапазонах, соответствующих длинам волн 10 см и 20 см. Ракета КСР­5П создавалась как модификация ракеты КСР­5 и отличалась от нее только типом головки самонаведения. Разработка ракеты была удостоена Государственной премии 1977 года. В инициативном порядке филиал ОКБ­155 совместно с ОКБ Яковлева вышел в правительство с предложением создать противорадиолокационную ракету для применения в составе комплекса авиационного вооружения самолета Як­28П. Инициатива была поддержана. В 1963 году выходит постановление правительства на разработку фронтовой системы управляемого реактивного вооружения К­28П на базе самолета Як­28П и противорадиолокационной крылатой ракеты Х­28. Она предназначалась для поражения работающих радиолокационных станций обнаружения воздушных целей, наведения истребителей, управления зенитным оружием и других РЛС, работающих в трех фиксированных диапазонах длин волн. В итоге крылатая ракета Х­28 стала единственной в стране ракетой с пассивной головкой самонаведения, предназначенной для поражения радиолокационных станций, работающих в режиме непрерывного излучения. Коллектив разработчиков был удостоен Государственной премии 1970 года. Особое внимание А.Я. Березняк уделял вопросам обустройства конструкторского бюро, увеличения площадей под КБ. В начале 1960­х годов стало возможным осуществить заветную мечту Александра Яковлевича ­ создать лабораторную базу. Введен в строй новый вычислительный комплекс (1963 год) взамен устаревшей ЭВМ «Урал­1», построены стенды математического, полунатурного моделирования (1963 год), приобреталось и устанавливалось оборудование в лабораторию гидравлических испытаний, начал строиться антенный павильон и лаборатории статических, динамических и теплопрочностных испытаний. Сооружение главного конструкторского лабораторного корпуса началось в 1964 году. На основании приказа МАП № 118 от 10.06.1965 филиалу ОКБ­155 был передан экспериментальный цех. Целью организации опытного производства было выполнение работ по отработке сложных узлов и конструкции разрабатываемых изделий, изготовление аэродинамических моделей и стендового оборудования для оснащения лабораторной базы. В 1966 году филиал ОКБ­155 был преобразован в самостоятельную организацию ­ Машиностроительное конструкторское бюро «Радуга», которое возглавил А.Я. Березняк. У него появилось много новых забот ­ финансовых, социально­бытовых, кадровых, вопросы строительства и многое другое. По­прежнему Александр Яковлевич уделял внимание развитию лабораторной базы предприятия. Большой задел разработок требовал все большего объема натурных, в том числе и летных испытаний. Первые опытные работы проводились в г. Жуковском на базе ЛИИ. В 1965 году стало возможным иметь там свою испытательную бригаду. И только в 1967 году была организована экспедиция в г. Ахтубинске. В 1963 году в ОКБ П.О. Сухого была начата разработка сверхзвукового самолета Т­4 с выдающимися характеристиками. В качестве вооружения для Т­4 предполагалось создать ракеты класса «воздух­поверхность» для поражения авианосцев. Требовалась качественно новая ракета с принципиально новыми свойствами. В мае 1966 года головной организацией по разработке ракеты, впоследствии получившей наименование Х­45, был определен коллектив МКБ «Радуга». К сожалению, Т­4, получивший отличные оценки заказчика, так и не был запущен в серийное производство. В марте 1974 года все работы по испытаниям Т­4 без объяснений прекратились. В 1968 году Александр Яковлевич успешно защищает докторскую диссертацию, ему присуждается ученая степень доктора технических наук. Как и любой творческий коллектив, КБ, помимо работы над текущими проектами, всегда работало и на перспективу. И очень часто в борьбе за тот или иной заказ выигрывал тот коллектив, который сделал наиболее серьезный задел по будущему оружию. Так и произошло с крылатой ракетой 85Р корабельного противолодочного комплекса «Метель». Она стала первой советской крылатой ракетой для целей противолодочной обороны и предназначалась для поражения вражеских субмарин в подводном положении. Разрабатываемые и принимаемые на вооружение в начале 1960­х годов противолодочные комплексы типа «Вихрь», «Вьюга», «Пурга» с ракетами, летящими по баллистической траектории, обладали недостаточной эффективностью из­за значительного их рассеивания от местонахождения подводных лодок, так как траектория не корректировалась при полете ракет. В связи с этим была поставлена задача создания противолодочного комплекса с крылатыми ракетами, которые могли бы корректироваться при полете к цели. В связи с жесткими габаритными ограничениями при размещении боекомплекта ракет на кораблях­носителях была разработана оригинальная компоновочная схема ракеты. С целью уменьшения длины ракеты боевая часть ­ торпеда ­ была размещена под корпусом ракеты, а минимальный поперечный габарит достигался за счет складывания консолей крыла и киля. Аэродинамическая схема ракеты 85Р ­ «бесхвостка». Цилиндрическая часть фюзеляжа плавно переходит в специально спрофилированную хвостовую часть, заканчивающуюся рулем направления («рыбий хвост»). Такое решение конструкции руля направления на ракете применено впервые и было признано изобретением. В целом аэродинамическая схема ракеты 85Р не имеет прототипа в практике отечественного ракетостроения. Для ракеты был разработан маршевый твердотопливный двигатель, обеспечивающий необходимую дальность полета. Маршевый полет в район цели осуществлялся на постоянной высоте (600 или 800 м в зависимости от дальности цели), обеспечиваемой автопилотом по сигналам корректора высоты. В 1973 году она была принята на вооружение больших противолодочных кораблей в составе управляемого ракетного комплекса противолодочной обороны. В конце 1960­х годов за рубежом появились зенитно­ракетные комплексы, которые резко снизили эффективность применения целого семейства ракет. На вызов времени надо было отвечать новыми проектами, и А. Я. Березняк поделился со своими коллегами мыслями по новой ракете, которая будет базироваться на идеях, заложенных в Х­28. Разработка противолокационной ракеты Х­58 началась в МКБ «Радуга» в 1967 году. К ракете заказчиком были предъявлены требования обеспечения высокой автономности и помехозащищенности, обеспечения пуска с дальних рубежей вне зоны ПВО противника. Ракета должна была применяться в составе вооружения перспективных самолетов фронтовой авиации, и на испытания ее следовало представить к лету 1969 года. Ракета предназначалась для поражения работающих наземных радиолокационных станций различных диапазонов волн. В зависимости от радиотехнических параметров РЛС­целей ракета комплектовалась литерными головками самонаведения различных диапазонов. Она могла запускаться как с предельно малых, так и с больших высот, с радиогоризонта, на дальностях, как только станция разведки самолета­носителя «услышит» радиолокатор. Это первая ракета МКБ «Радуга» для фронтовой авиации с твердотопливным ракетным двигателем, не требующим обслуживания в процессе эксплуатации. В мае 1974 года начались летные испытания изделия, и их первые результаты были обнадеживающими. А.Я. Березняк радовался успеху, он был уверен, что ракета Х­58, в которую он вложил весь свой опыт, станет удачным изделием. Она действительно стала грозным оружием, но этого он уже не увидел. 7 июля 1974 года А.Я. Березняк ушел из жизни. Разработка последующих модификаций проводилась уже под руководством генерального конструктора МКБ «Радуга» И. С. Селезнева. Х­58 стала последней ракетой, воплощенной в металл при жизни А.Я. Березняка, однако в начале 1970­х годов им было заложено несколько идей, которые были блистательно воплощены в жизнь его учениками и последователями. В это время одной из первоочередных задач вооружения отечественной фронтовой авиации становится создание системы ракетного оружия с высокоточными авиационными ракетами с телевизионно­командной системой наведения. 1973 год ­ начало разработки комплекса ракетного оружия «Овод». Телевизионно­командная система наведения обеспечивает попадание ракеты в цель на большой дальности со средним квадратическим отклонением 2­3 метра. В зависимости от характера подстилающей местности, наличия средств противодействия противника и погодных условий на маршруте полета ракета по командам с самолета­носителя может менять свою высоту полета. Также в 1973 году началась разработка комплекса «Москит». Ракета в составе корабельного комплекса предназначена для поражения надводных кораблей, ракетных катеров, как водоизмещающихся, так и на воздушной подушке и на подводных крыльях. Идея новой морской ракеты, летящей над волнами со скоростью, вдвое превышающей скорость звука, принадлежит А.Я. Березняку. Над проработкой ее общего вида он начал работу незадолго до своей внезапной кончины – в начале 1970­х годов. Впервые в практике отечественного ракетостроения сверхзвуковая противокорабельная ракета укомплектовывалась прямоточным воздушно­реактивным двигателем, обеспечивающим длительный полет ракеты на предельно малой высоте; конструкция ракеты обеспечивала складывание не только консолей крыла, но и управляемых рулевых поверхностей с последующим раскладыванием их в полете, что уменьшило поперечные габариты ракеты и позволило размещать их в контейнерных пусковых установках. За счет своей кинетической энергии «Москит» способен переломить вражеский корабль пополам даже без боевой части. Система наведения ракеты наводит ее на цель на предельно малой высоте при скорости полета почти километр в секунду. На последнем участке траектории «Москит» выполняет противозенитный маневр, так что перехватить ее очень непросто. В работе над ракетой применено более тридцати изобретений. За годы руководства Александра Яковлевича в МКБ «Радуга» были проведены опытно­конструкторская разработка, испытания, передача в серийное изготовление и эксплуатацию более 10 типов крылатых ракет различного класса и назначения. Причем большинство разработок можно назвать ключевыми в создании ракетного вооружения. В память о выдающемся авиаконструкторе в 2001 году предприятию было присвоено имя А. Я. Березняка. В.Н. ТРУСОВ, генеральный директор АО «ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка» (Материал публикуется в сокращении)