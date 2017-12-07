Месячник «Белая трость» завершен, но взаимодействие социальных служб с Дубненской организацией московской областной организации Всероссийского общества слепых продолжается. 28 ноября представители Дубненского центра занятости населения в лице заместителя директора Н.Ю.Поповой и начальника отдела содействия занятости населения М.В.Живоглядовой побывали в городском Доме ветеранов, где собрались члены Дубненской местной организации Всероссийского общества слепых во главе с ее председателем Г.П. Лишановой.

Перед собравшимися с приветственным словом выступила директор Дубненского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Родник» Светлана Алексеевна Рудакова. Специалист этого центра Ольга Алексеевна Мячина рассказала об истории возникновения международного движения «Белая трость».

Отметив суету и стремительность темпа сегодняшней жизни, заместитель директора Центра занятости населения Н.Ю.Попова сделала акцент на том, что такие акции, как «Белая трость», ­ это один из путей формирования толерантности по отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья, в частности, по зрению.

Надежда Юрьевна пояснила, что городская служба занятости населения оказывает содействие в поиске работы и такой категории граждан, как инвалиды, но в пределах возможностей самой службы и индивидуальных возможностей каждого инвалида в соответствии с медицинскими показаниями.

Начальник отдела содействия занятости населения ЦЗН М.В.Живоглядова рассказала собравшимся ветеранам­инвалидам по зрению о государственных функциях и об услугах, предоставляемых Дубненским центром занятости населения ищущим работу гражданам, в том числе инвалидам, согласно их индивидуальным планам реабилитации или абилитации, в том числе по вопросам трудоустройства, а также профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования гражданами, признанными безработными, содействии самозанятости безработных граждан.

Мария Викторовна предложила членам Дубненской организации Всероссийского общества слепых ­ инвалидам по зрению, имеющим рабочую группу, обращаться в Дубненский центр занятости населения по всем вопросам, озвученным в ходе встречи, при наличии в их индивидуальных планах реабилитации и абилитации инвалидов показаний к трудовой деятельности, профессиональной ориентации, профессиональному обучению и т.д.

И.М.ГОГЕНКО,

директор Дубненского центра занятости населения