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С заботой об инвалидах Печать
07.12.2017 09:23

Месячник «Белая трость» завершен, но взаимодействие социальных служб с Дубненской организацией московской областной организации Всероссийского общества слепых продолжается.  28 ноября  представители Дубненского центра  занятости населения в лице заместителя директора Н.Ю.Поповой  и начальника отдела содействия занятости населения  М.В.Живоглядовой  побывали в городском  Доме ветеранов, где собрались члены Дубненской местной организации Всероссийского общества слепых во главе с ее председателем  Г.П. Лишановой.

 

Перед собравшимися с приветственным словом выступила директор Дубненского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Родник» Светлана Алексеевна Рудакова.  Специалист этого центра Ольга  Алексеевна Мячина рассказала об истории возникновения международного движения «Белая трость».

Отметив суету и стремительность темпа сегодняшней жизни, заместитель директора Центра  занятости населения Н.Ю.Попова сделала акцент на том, что такие акции,  как «Белая трость», ­ это  один из путей формирования толерантности по отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья, в частности,  по зрению.

Надежда Юрьевна пояснила, что городская служба занятости населения оказывает содействие в поиске работы и такой категории граждан,  как инвалиды, но в пределах возможностей самой службы и индивидуальных возможностей каждого инвалида в соответствии с медицинскими показаниями.

Начальник отдела содействия занятости населения ЦЗН М.В.Живоглядова  рассказала  собравшимся ветеранам­инвалидам по зрению о государственных функциях и об услугах, предоставляемых Дубненским центром занятости  населения  ищущим работу гражданам,  в том числе инвалидам, согласно их индивидуальным планам реабилитации или абилитации, в том числе по вопросам трудоустройства, а также профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования гражданами, признанными безработными, содействии самозанятости безработных граждан.

Мария Викторовна предложила  членам Дубненской организации Всероссийского общества слепых ­ инвалидам по зрению, имеющим рабочую группу, обращаться в Дубненский центр занятости населения по всем вопросам, озвученным в ходе встречи, при наличии в их индивидуальных планах реабилитации и абилитации инвалидов показаний к трудовой деятельности, профессиональной ориентации, профессиональному обучению и т.д.

И.М.ГОГЕНКО,
директор Дубненского центра занятости населения

 

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