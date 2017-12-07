В 2017 инспекторами Госадмтехнадзора было рассмотрено более 400 обращений жителей Дубны, и все они решены.

­ Жители наукограда чаще всего обращались по вопросам нарушения тишины и покоя. Так, более 110 обращений поступило по фактам нарушения тишины и покоя «шумными» соседями. Большая часть материалов инспекторами направлена мировым судьям для привлечения к ответственности нарушителей и в органы ОМВД для проведения оперативных мероприятий.

Немало обращений поступило по вопросам ненадлежащего состояния и содержания мест общественного пользования, в частности, несвоевременной уборке улиц и дворовых территорий ­ за 2017 год их было более 90. Вместе с тем по вопросам несвоевременного и некачественного вывоза мусора, в том числе несоблюдения чистоты и порядка на контейнерных площадках поступило и рассмотрено более 20 обращений.

Благодаря действиям сотрудников Госадмтехнадзора удалось решить ряд проблем, в частности, обновлен мостовой перехода через Южную канаву, восстановлен тротуар на улице Курчатова, решен вопрос по содержанию канализационных сетей в жилом комплексе «Ривер Клаб», демонтирован ряд аварийных и опасных для детей игровых элементов детских площадок на улицах Мичурина, Вернова, Энтузиастов.

Также неоднократно принимались меры по обеспечению чистоты и порядка на контейнерных площадках, где несколько обслуживающих компаний элементарно перекладывали свои обязанности друг на друга, не соблюдая установленные графики вывоза мусора.

Нередки случаи, когда жители просят решить проблему, связанную с размещением транспортных средств на газонах и детских площадках (поступило более 40 обращений). В результате работы сотрудников территориального отдела №1 в летний период привлечены к административной ответственности более 200 водителей, не соблюдающих правила парковки на территории Дубны.

Руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева отметила, что при поступлении обращений граждан инспекторы в обязательном порядке выезжают на место и в случае подтверждения фактов правонарушений возбуждают административные дела в отношении виновных лиц. Главной задачей инспекторов является приведение объектов и территорий в надлежащее состояние. В свою очередь результативность работы инспекторов оценивается горожанами, которые устно и письменно благодарят их за службу.

Подготовил Кирилл ОРЛОВ