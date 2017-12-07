Вопросы сотрудничества советов многоквартирных домов и партии «Единая Россия» обсудили в Долгопрудном. Делегация Дубны приняла участие в заседании Межпроектной рабочей группы по партийному контролю реализации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в рамках проектов «Управдом» и «Городская среда».

В заседании приняли участие заместитель министра ЖКХ Московской области Алексей Беловодов, руководитель Межпроектной рабочей группы, член Координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Елена Андреева, глава городского округа Долгопрудный, секретарь местного отделения «Единой России» Олег Троицкий, заместитель руководителя Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» Константин Кушнарев, представители сферы жилищно­коммунального хозяйства в муниципалитетах, председатели советов многоквартирных домов и старшие по домам городских округов Долгопрудный, Дубна, Лобня, Химки, Талдомского и Дмитровского районов.

В продолжение кустовых встреч с председателями советов принимала участие и делегация города Дубны, которую возглавлял заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Дубна по партийным проектам, депутат Совета депутатов города Дубны Павел Насонов. Среди делегатов были председатель Ассоциации многоквартирных домов в Дубне Раиса Гуляева, а также председатели многоквартирных домов.

«26 сентября партия «Единая Россия» дала старт работе Межпроектной рабочей группы в Люберцах. Сегодня в Долгопрудном проходит уже вторая кустовая встреча. Одной из важнейших проблем жилищно­коммунального хозяйства является проблема благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, поскольку жители должны жить в комфортной среда, а задача партии ­ совместно с жителями требовать и контролировать создание комфортных условий. И Межпроектной рабочей группе предстоит осуществлять контроль за выполнением программы благоустройства дворов многоквартирных домов на 2018 год на территории Московской области», ­ отметила Елена Андреева.

Она напомнила, что в 2017 году было проведено голосование на портале «Добродел», где жители могли сами выбрать дворы, которые нуждаются в благоустройстве. Сейчас в Московской области идет работа в 1 330 дворах. Помимо этого, к списку добавлено 130 дворов, выбранных народным голосованием. Следить за выполнением работ по благоустройству и оценивать качество работ также можно на сайте «Добродел».

Елена Андреева обратилась к руководителям исполкомов партии «Единая Россия» в Долгопрудном, Дубне, Лобне, Химках, Талдомском и Дмитровском районах с просьбой продолжить поддержку контроля на основании обращений граждан. «Наша задача повысить эффективность взаимодействия органов местного самоуправления и жителей, поэтому мы принимаем не только заявки на благоустройство в будущем году, но и замечания», ­ добавила Елена Андреева.

Заместитель министра ЖКХ Московской области Алексей Беловодов рассказал о процессе реализации программ благоустройства в Подмосковье. Он обратил внимание, что реализация этих программ невозможна без участия самих жителей.

«Правительство региона заключило соглашение с Минстроем Российской Федерации о выделении субсидий из федерального бюджета, вместе мы сформировали перечень мероприятий по формированию комфортной городской среды в Московской области. С 2018 года на предстоящие 5 лет по требованиям Минстроя РФ у нас уже разработана программа по благоустройству, и мы уже на 5 лет вперед понимаем, по какому пути будем двигаться. А содействие жителей поможет нам в этом не ошибаться», ­ сообщил замминистра ЖКХ Московской области.

Алексей Беловодов рассказал, что на работы по благоустройству выделено 5,1 млрд рублей. Причем из федерального бюджета регион получил 1,7 млрд рублей, а 3,4 млрд рублей ­ бюджет Московской области. На эти деньги планируется благоустроить 136 общественных территорий ­ набережных, центральных площадей, зон отдыха, парковых территорий и др. 709 дворовых территорий будут приведены в порядок с привлечением федерального бюджета.

Завершилось заседание обменом мнениями, в рамках которого члены советов МКД, старшие по домам смогли задать актуальные для их муниципалитетов вопросы.

Татьяна АРИСТАРХОВА