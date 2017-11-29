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Цель – задержать и обезвредить Печать
29.11.2017 08:27

В дубненском Центре кинологической службы подбирают специалистов для охраны порядка на чемпионате мира по футболу, который пройдет в нескольких городах России в следующем году. Процесс идет в рамках ежегодной аттестации служебных собак, которая на этот раз специально началась раньше обычного.

У Владимира Артёмова с его псом Зевсом из подмосковного Клина есть большие шансы попасть в список лучших. Из них будет сформирована команда кинологов с собаками для обеспечения безопасности на играх чемпионата мира по футболу, которые пройдут в следующем году в нескольких городах России. По итогам ежегодной аттестации в дубненском Центре кинологической службы и еще в двух по Московской области отбирают около 80 собак. Владимир знает своего напарника со щенячьего возраста. Они доверяют друг другу и эффективно работают в тандеме три года. «Для меня Зевс – боевой товарищ, дома – компаньон, член семьи, который хорошо ладит с детьми, ­ рассказывает Владимир. ­ А на работе – полноправный боец, с которым не страшно выходить на задание».

Специалисты дубненского центра отмечают, что с каждым годом к ним приезжают на аттестацию все больше женщин-­кинологов. Они со своими напарниками показывают хорошие результаты. Считается, что у женщин и мужчин к воспитанию и дрессировке служебных собак противоположные подходы. «У мужчин более жесткие требования и подходы к служебным собакам, ­ говорит заместитель начальника Центра кинологической службы Алексей Шувиков. ­ Может, это связано в том числе с прохождением армейской службы, которую все кинологи, безусловно, проходили. Поэтому более жесткая дисциплина присутствует. Мужчины обычно воспринимают собаку как средство обеспечения безопасности, как в законе о полиции, кстати, прописано».

У женщин совершенно другой метод. Они воспринимают собак, как детей. И четвероногие ценят заботу и ласку, чувствуют себя более защищенными, отвечают привязанностью и послушанием. Кинолог из Солнечногорска Алла Фомина рассказывает, что трехлетняя служебная собака Верона относится к ней, как к маме. «Она со своими горестями и радостями всегда идет ко мне, всем делится, обо всем рассказывает», ­ поясняет свою позицию Алла.

Ежегодную аттестацию проходят собаки, работающих по трем основным профилям – общерозыскному, поиску наркотиков и взрывчатых веществ. Они ходят по следу, осматривают помещения, багаж, обыскивают местность. Длится экзаменационная сессия  10 дней. Всего будет проверено около 200 пар кинологов с собаками.

Ольга Григорьева

Фото Юрия Тараканова

 
 

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