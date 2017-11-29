Ярмарка вакансий для граждан, ищущих работу, безработных граждан, в том числе граждан с ограниченными возможностями, граждан пенсионного возраста, организованная Дубненским центром занятости населения, состоялась 23 ноября в читальном зале муниципальной городской библиотеки семейного чтения.

В ярмарке приняли участие десять организаций: Федеральное казенное учреждение «Войсковая часть 3559», Дубненский отдел вневедомственной охраны ­ филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области», ООО «Учебный центр «ПРОФИ», ОАО «РАТА», Волжский район гидротехнических сооружений ­ филиал ФГБУ «Канал имени Москвы», ООО «Фабрика картонной упаковки «Конди­Центр», Акционерное общество «Московская областная энергосетевая компания», Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области, ГК СДЕК ПВЗ г. Москва Коломенское (курьерская служба экспресс­доставки), ООО «Сибукинг­Технолоджи».

После торжественного открытия ярмарки вакансий заместителем директора Надеждой Юрьевной Поповой представители вышеперечисленных организаций провели презентацию своих предприятий и организаций, рассказали об имеющихся вакансиях, о требованиях к соискателям вакантных рабочих мест и об условиях труда.

На ярмарке были представлены как инженерно­технические вакансии (механик, гидротехник, диспетчер оперативно­диспетчерской службы, инженер производственно­технического отдела, инженер­технолог), так и рабочие вакансии (контролер контрольно­пропускного пункта, кондуктор), как вакансии, требующие квалификации и опыта (электромонтер, машинист бульдозера, медицинская сестра), так и вакансии с обучением (менеджер по продажам, менеджер клиентского отдела, специалист по работе с договорами, телемаркетолог, укладчик­упаковщик (склейщик).

Специалисты Дубненского центра занятости населения оказали консультативную помощь гражданам, посетившим ярмарку вакансий, рассказали об условиях постановки на учет и о государственных услугах, которые оказывает городская служба занятости населения, а также предоставили информационный материал в виде газет («Работай рядом с домом», «Всё для Вас», «Альтернатива»), рекламных проспектов, буклетов и информационных брошюр.

Ярмарку вакансий посетил 71 человек, из них 15 граждан с ограниченными возможностями (инвалидов), 20 ­ пенсионного возраста. Они прошли первичные собеседования с работодателями о возможностях трудоустройства, обсудили интересующие их вакансии, заполнили анкеты соискателей.

Представители всех десяти организаций предложили 35 гражданам пройти второй этап собеседования.

По окончании ярмарки вакансий для представителей организаций был проведен круглый стол по законодательству о квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

Кирилл ОРЛОВ