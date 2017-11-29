В рамках областной программы «Мой подъезд» в Дубне осуществляется ремонт подъездов, и уже поступают отклики от жителей. Так, в пятиэтажном доме 28/37 на улице Хлебозаводской отремонтированы два подъезда, завершаются работы в третьем. Жильцы отмечают, что после замены входных дверей стало гораздо теплее, благодаря свежей краске на стенах и побелке на потолках буквально преобразились коридоры и лестничные клетки, в подъезды стало приятно заходить. Этот дом обслуживает ГЕУК «Дубна». О том, как проводится ремонт и с какими сложностями пришлось столкнуться при реализации региональной программы, мы попросили рассказать генерального директора управляющей компании Ивана Сергеевича Чихалова. – Договор на обслуживание многоквартирного дома заключается на пять лет. Исходя из этого срока мы планируем и текущий ремонт подъездов. На 2017 год также были намечены работы по определенным адресам. Но в этом году Дубна вошла в областную программу ремонта подъездов на условиях софинансирования: около 45% ­ доля УК, около 5% должны собрать жители, оставшаяся часть выделяется из регионального бюджета. Безусловно, это хорошая инициатива, она позволяет привлекать дополнительные средства в инфраструктуру ЖКХ. Но на начальном этапе возникли определенные накладки. О программе «Мой подъезд» нам стало известно не с начала года, а примерно в мае­июне. Ее формированием занималась городская администрация, и обозначенный для ГЕУК «Дубна» объем работ оказался для нас неожиданным: из 430 подъездов предстояло отремонтировать 108 (четвертую часть!), это очень много. Если взять все остальные УК в городе, то даже суммарно у них получается меньше подъездов, чем у нас. Кроме того, надо учитывать, что большинство домов, переданных в управление ГЕУК «Дубна», не ремонтировались уже лет по двадцать. И помимо внешнего вида подъездов, там имелись куда более серьезные проблемы. В первую очередь нужно обеспечить нормальные условия для проживания людей: чтобы было тепло, крыши и трубы не текли, в кранах была вода, свет горел и т.д. График работ в управляющих компаниях традиционно составляется таким образом, что по окончании отопительного сезона (в мае) наступает период подготовки к зиме, которая в нашем климате длится месяцев семь. Наряду с ремонтом кровли, фасадов и коммуникаций, необходимо запастись техникой, реагентами для уборки дворов. И только после того как паспорта готовности домов к эксплуатации в зимних условиях приняты, наступает время и выделяются средства для ремонта подъездов. В таком привычном режиме мы и собирались работать. Но в мае­июне оказалось, что по областной программе нам предстоит отремонтировать в три раза больше подъездов, чем было заложено в наш план. Причем сделать всё до 1 декабря. Пожалуй, главная трудность ­ это вопрос финансирования. Авансовые платежи программой не предусмотрены. Область перечислит деньги только по результатам выполненных работ, после того как специальная комиссия примет каждый подъезд. Таким образом, все затраты изначально ложатся на УК. По тарифу, который оплачивают жители в графе «Содержание и ремонт», мы имеем возможность содержать в штате лишь небольшое количество специалистов: один плиточник, 3­4 штукатура, 2­3 маляра… Поэтому для ремонта подъездов рабочих нанимаем дополнительно. В этом году по договорам с ГЕУК «Дубна» трудятся 10 бригад по 2­3 человека. Им надо предоставить материалы, платить зарплату… И еще одна финансовая загвоздка. В программе заложена максимальная стоимость ремонта подъезда в зависимости от этажности здания. К примеру, для девятиэтажного дома это 394 тысячи рублей. Но есть дома по четыре квартиры на этаже (в сумме 36), а есть по 16 (144 на подъезд), там помещений общего пользования в пять раз больше, и на ремонт потребуется 1,8 млн рублей. Но по программе, повторю, максимум ­ 394 тысячи. Столь же очевидно, что подъезды в двухэтажном доме и четырнадцатиэтажной башне требуют не только разных смет, но и разного времени на ремонт. Но почему­то отчетная единица измерения ­ не квадратный метр, а именно подъезд. Тем не менее, в июне ГЕУК «Дубна» приступила к выполнению программы, и на сегодняшний день отремонтировано 74 подъезда: по 37 на правом берегу и в левобережье. От многих жильцов слышим слова благодарности за то, что в их домах стало комфортнее и уютнее. И сами жители начинают следить за порядком, бережнее относиться к общедомовому имуществу. Убеждаем их ставить домофоны или кодовые замки, чтобы обезопасить свои подъезды от посторонних людей и вандализма. Если в декабре­январе ГЕУК «Дубна» получит из регионального бюджета компенсацию за отремонтированные подъезды, у нас появятся средства для целевого использования: сможем приобрести материалы, нанять мастеров и приступить к ремонту подъездов уже с первых недель нового года. И даже увеличить количество бригад, что позволит выполнять работы быстрее и в большем объеме. Надеюсь, что организационный процесс по этой программе будет налажен и потребует меньшего напряжения от управляющих компаний как исполнителей. Беседу вела Ирина АЛЕКСЕЕВА