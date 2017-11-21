Вопрос возобновления движения дневных рейсов электропоездов до вокзала «Дубна» обсуждался на недавней встрече представителей городской администрации, депутатов городского совета с общественностью наукограда. Тема, периодически встающая на повестку дня – о полном либо частичном прекращении движения электропоездов между Большой Волгой и институтской частью города, вызвала крайне бурное обсуждение среди горожан. Напомним, конечной станцией для дневных рейсов электропоездов на время массового ремонта автомобильных дорог в городе и осложненного автомобильного движения в связи со строительством моста через Волгу стал вокзал «Большая Волга». Такая мера избавила автомобилистов от заторов на переездах, но ущемила интересы жителей институтской части города и Черной речки, привыкших ездить на электропоезде от вокзала «Дубна» и не готовых менять свою годами сложившуюся привычку. Угодить всем участникам назревшего конфликта непросто. Логично было бы принимать какие­-либо кардинальные решения после окончания строительства моста хотя бы потому, что в ближайшие месяцы будет изменена схема движения сразу на нескольких участках городских дорог, произойдет перераспределение автомобильного потока. Как на этом движении скажется курсирование электропоездов через центр города – вопрос открытый. Пока же администрация города взяла тайм­аут, чтобы выработать компромиссное решение по части движения поездов в наукограде.