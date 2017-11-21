31 октября завершился 8­й ежегодный конкурс по сбору макулатуры «Сортируй и выигрывай!» проекта «L&T ЭКОШКОЛА». В мероприятии приняли участие около 6 000 школьников и педагогов 13-­ти общеобразовательных учреждений города Дубны.

В ходе конкурса общими усилиями было собрано 60 478,18 кг макулатуры.

Из года в год лидерами неизменно остаются школы №2, №8 и №9. Как обычно, школы­победители определяются путем деления общего веса собранной макулатуры на количество учащихся в школе.

Первое место уже пятый раз подряд заняла школа №2 с результатом 8 000 кг (29,63кг/чел). На втором месте ученики и педагоги школы №9 с результатом 10 482,80кг (21,18кг/чел). Совсем немного уступили серебряным призерам участники конкурса из гимназии №8 и с результатом 11 340кг (21,04/чел) заняли третье место.

Лучшими сборщиками макулатуры в городе в личном зачете стали:

Полина Синькова, ученица 1 «Б» класса гимназии №8. Полина собрала наибольшее количество макулатуры из всех участников конкурса – 1 200кг и заняла первое место в городе. На втором месте ученик 2 «А» класса школы №1 Матвей Карягин, собравший 1 000 кг макулатуры. Третье место занял ученик лицея №6 Егор Тыклин с результатом 900 килограммов.

Напоминаем, что в каждой школе будут отмечены грамотами и подарками три лучших сборщика макулатуры, а также наиболее активный класс по сбору макулатуры.

Компания «L&T» благодарит всех активистов 8­го конкурса по сбору макулатуры «Сортируй и выигрывай!» за активное участие, а преподавателей ­ за помощь в проведении конкурса.

Подготовил Кирилл ОРЛОВ