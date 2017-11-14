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Подведены итоги летнего ремонта дорог в Дубне. Претензий по качеству к работе красногорских дорожников больше нет.
Две улицы в институтской части Мира и Дачная были переделаны сразу. Сейчас возникла новая проблема. По данным службы контроля выявлены два случая неполного объема уложенного асфальта на двух участках улиц в районе Большой Волги.
«Площадь асфальта, который они положили, чуть меньше, чем требовалось, согласно документации, отметил начальник управления ЖКХ и транспорта администрации Дубны Дмитрий Шилин. Речь идет об улице Правды и дублере улицы Вернова. Там по документации и сметам площадь была больше».
Чтобы не корректировать сумму контракта, около 400 квадратных метров асфальта уложат на другом участке дороги. Один из вариантов проезд вдоль бани, соединяющий улицу Правды и проспект Боголюбова. Кроме того, остается проблема реставрации асфальтового покрытия там, где были взяты пробы на качество. Красногорские дорожники отказываются этим заниматься, поскольку работы не указаны в контракте.
«Есть несколько вариантов решения проблемы, поясняет Дмитрий Шилин. Мы можем договориться с подрядчиком или с представителями ИП Саблина, или со «Стройкомом» в рамках проведения ямочного ремонта». Вопрос планируется решить одним из возможных способов. Выемки, которые делали сотрудники областной специализированной компании, будут заделаны. Все они учтены их чуть менее 200.
Ольга ГРИГОРЬЕВА
Фото Юрия Тараканова