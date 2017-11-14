Подведены итоги летнего ремонта дорог в Дубне. Претензий по качеству к работе красногорских дорожников больше нет.

Две улицы в институтской части ­ Мира и Дачная ­ были переделаны сразу. Сейчас возникла новая проблема. По данным службы контроля выявлены два случая неполного объема уложенного асфальта на двух участках улиц в районе Большой Волги.

«Площадь асфальта, который они положили, чуть меньше, чем требовалось, согласно документации, ­ отметил начальник управления ЖКХ и транспорта администрации Дубны Дмитрий Шилин. ­ Речь идет об улице Правды и дублере улицы Вернова. Там по документации и сметам площадь была больше».

Чтобы не корректировать сумму контракта, около 400 квадратных метров асфальта уложат на другом участке дороги. Один из вариантов ­ проезд вдоль бани, соединяющий улицу Правды и проспект Боголюбова. Кроме того, остается проблема реставрации асфальтового покрытия там, где были взяты пробы на качество. Красногорские дорожники отказываются этим заниматься, поскольку работы не указаны в контракте.

«Есть несколько вариантов решения проблемы, ­ поясняет Дмитрий Шилин. ­ Мы можем договориться с подрядчиком или с представителями ИП Саблина, или со «Стройкомом» в рамках проведения ямочного ремонта». Вопрос планируется решить одним из возможных способов. Выемки, которые делали сотрудники областной специализированной компании, будут заделаны. Все они учтены ­ их чуть менее 200.

Ольга ГРИГОРЬЕВА

Фото Юрия Тараканова