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Итоги ремонта дорог Печать
14.11.2017 10:46

Подведены  итоги летнего ремонта дорог в Дубне. Претензий по качеству к работе красногорских  дорожников больше нет.

 

Две улицы в институтской части ­ Мира и  Дачная  ­ были переделаны сразу. Сейчас возникла новая проблема. По данным службы контроля выявлены два случая неполного объема уложенного асфальта на двух участках улиц в районе Большой Волги.

«Площадь асфальта, который они положили, чуть меньше, чем требовалось, согласно документации, ­ отметил  начальник управления ЖКХ и транспорта администрации Дубны Дмитрий Шилин. ­  Речь идет об улице Правды и дублере улицы Вернова.  Там по документации и сметам площадь была больше».

Чтобы не корректировать сумму контракта, около 400 квадратных метров асфальта уложат на другом участке дороги. Один из вариантов  ­  проезд вдоль бани, соединяющий улицу Правды и проспект Боголюбова. Кроме того, остается проблема реставрации асфальтового покрытия там, где были взяты пробы на качество. Красногорские дорожники отказываются этим заниматься, поскольку работы не указаны в контракте.

«Есть несколько вариантов решения проблемы, ­ поясняет Дмитрий Шилин. ­  Мы можем  договориться с подрядчиком или с представителями ИП Саблина, или со «Стройкомом» в рамках проведения ямочного ремонта». Вопрос планируется решить одним из возможных способов. Выемки, которые делали сотрудники областной специализированной компании, будут заделаны. Все они учтены ­  их чуть менее 200.

Ольга ГРИГОРЬЕВА
Фото Юрия Тараканова
 

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