Дубненцы выступили с инициативой разместить на здании вокзала «Дубна» изображение периодической таблицы химических элементов Менделеева.

Планируется, что оно будет располагаться со стороны перрона. 22 плитки с изображением химических элементов предполагается разместить там, где сейчас находится расписание электричек. Картинка будет нанесена на пленку, а пленка наклеена на плитку. «Мы выбрали пленку, стойкую к истиранию, ­ объясняет автор идеи Александр Прохоров. ­ Под козырьком она будет защищена от солнечных лучей, дождя и других разрушающих факторов».

Таблицу планируется разместить так, чтобы названия были читаемы и видны символы. В центре, чтобы удобно было рядом с ними фотографироваться, ­ дубний и остальные элементы, синтезированные в ОИЯИ. Они будут особо выделены цветом. На одной плитке ­ по девять элементов. На уровне глаз ­ тот ряд таблицы, в котором дубний, московий и оганессон.

«В Дубне синтезировано примерно десять процентов всей таблицы Менделеева, ­ говорит Александр, ­ и дубненцы должны знать об этом. Для многих, кто не работает в ОИЯИ, становится настоящим откровением, что, кроме дубния, еще десяток элементов ­ дело рук наших ученых».

Инициативная группа вынесла свой проект на обсуждение в Общественную палату Дубны. В целом идея получила одобрение. Чтобы избежать ошибок в изображении химических элементов, предложено заверить каждое в дирекции Объединенного института ядерных исследований. Когда будет получено одобрение ОИЯИ, участники Общественного совета намерены обратиться к городским властям: чтобы разместить изображение таблицы на здании вокзала, требуется обратиться в РЖД за получением разрешения.

Все расходы берет на себя частное лицо. Стоимость проекта 25 тысяч рублей. Он активно обсуждался в соцсетях. Среди дубненцев было проведено интернет-­голосование, которое показало, что размещать таблицу надо именно на стене, обращенной к перрону. Реализовать проект планируется будущей весной.