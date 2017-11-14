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Дубненцы выступили с инициативой разместить на здании вокзала «Дубна» изображение периодической таблицы химических элементов Менделеева.
Планируется, что оно будет располагаться со стороны перрона. 22 плитки с изображением химических элементов предполагается разместить там, где сейчас находится расписание электричек. Картинка будет нанесена на пленку, а пленка наклеена на плитку. «Мы выбрали пленку, стойкую к истиранию, объясняет автор идеи Александр Прохоров. Под козырьком она будет защищена от солнечных лучей, дождя и других разрушающих факторов».
Таблицу планируется разместить так, чтобы названия были читаемы и видны символы. В центре, чтобы удобно было рядом с ними фотографироваться, дубний и остальные элементы, синтезированные в ОИЯИ. Они будут особо выделены цветом. На одной плитке по девять элементов. На уровне глаз тот ряд таблицы, в котором дубний, московий и оганессон.
«В Дубне синтезировано примерно десять процентов всей таблицы Менделеева, говорит Александр, и дубненцы должны знать об этом. Для многих, кто не работает в ОИЯИ, становится настоящим откровением, что, кроме дубния, еще десяток элементов дело рук наших ученых».
Инициативная группа вынесла свой проект на обсуждение в Общественную палату Дубны. В целом идея получила одобрение. Чтобы избежать ошибок в изображении химических элементов, предложено заверить каждое в дирекции Объединенного института ядерных исследований. Когда будет получено одобрение ОИЯИ, участники Общественного совета намерены обратиться к городским властям: чтобы разместить изображение таблицы на здании вокзала, требуется обратиться в РЖД за получением разрешения.
Все расходы берет на себя частное лицо. Стоимость проекта 25 тысяч рублей. Он активно обсуждался в соцсетях. Среди дубненцев было проведено интернет-голосование, которое показало, что размещать таблицу надо именно на стене, обращенной к перрону. Реализовать проект планируется будущей весной.