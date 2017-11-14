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Таблица Менделеева - на здании вокзала Печать
14.11.2017 10:44

Дубненцы  выступили с инициативой разместить на здании вокзала «Дубна» изображение периодической таблицы химических элементов Менделеева.

Планируется, что оно будет располагаться со стороны перрона. 22 плитки с изображением химических элементов предполагается разместить там, где сейчас находится расписание электричек. Картинка будет нанесена на пленку, а  пленка наклеена на плитку. «Мы выбрали  пленку, стойкую  к истиранию, ­ объясняет автор идеи Александр Прохоров. ­  Под козырьком она будет защищена от солнечных лучей, дождя и других разрушающих факторов».

Таблицу планируется разместить так, чтобы названия были читаемы и видны  символы. В центре, чтобы удобно было рядом с ними фотографироваться,  ­  дубний и остальные элементы, синтезированные в ОИЯИ.  Они будут особо выделены цветом. На одной плитке  ­ по девять элементов. На уровне глаз  ­  тот ряд таблицы, в котором дубний, московий и оганессон.

«В Дубне синтезировано примерно десять процентов всей таблицы Менделеева, ­ говорит Александр,  ­  и дубненцы должны знать об этом. Для многих, кто не работает в ОИЯИ, становится настоящим откровением, что, кроме дубния, еще десяток элементов  ­ дело рук наших ученых».

Инициативная группа вынесла свой проект на обсуждение в Общественную палату Дубны. В целом идея  получила одобрение. Чтобы избежать ошибок в изображении химических элементов, предложено заверить каждое в дирекции Объединенного института ядерных исследований. Когда будет получено одобрение ОИЯИ, участники Общественного  совета намерены обратиться к городским властям: чтобы  разместить   изображение таблицы на здании вокзала, требуется обратиться в РЖД за получением разрешения.

Все расходы берет на себя частное лицо. Стоимость проекта 25 тысяч рублей. Он активно обсуждался в соцсетях.  Среди дубненцев было проведено интернет-­голосование, которое  показало, что размещать таблицу надо именно на стене, обращенной к перрону. Реализовать проект планируется будущей весной.
 

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