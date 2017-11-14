В ближайшие дни дорожные службы планируют закончить восстановление «лежачих полицейских» на улицах, где в этом сезоне была проведена замена асфальта.

Начались работы с институтской части города. Под искусственные дорожные неровности уже вырезан асфальт на почти 30 участках дорог. Первых «полицейских» планируется разместить на улице Строителей.

Напротив гостиницы «Гриль» на днях произошла серьезная авария с пострадавшими как раз на пешеходном переходе. За последнюю неделю в городе наметился рост числа ДТП. Есть мнение, что этому способствуют качественные дороги и отсутствие замедляющих факторов типа искусственных неровностей. Их организуют в срочном порядке, чтобы остановить рост числа аварий.

«Это будут асфальтовые «полицейские», совмещенные с пешеходным переходом, стандартные, согласно ГОСТу, ­ пояснил начальник управления ЖКХ и транспорта администрации Дубны Дмитрий Шилин. ­ Их ширина ­ 6 метров плюс по полметра на скосы. Обязательно будет нанесена разметка. По толщине ­ около семи сантиметров. Все технические условия прописаны в контракте, все требования были подрядчику объяснены».

Поступила первая партия асфальта ­ 40 тонн. Власти города приняли решение начать работы по организации искусственных неровностей, несмотря на плохую погоду: безопасность важнее. Дорожники рассчитывают выполнить запланированное до морозов. Согласно контракту, будет восстановлено 38 дорожных неровностей по всему городу. Срок окончания работ ­ 10 ноября.

Ольга ГРИГОРЬЕВА

Фото Юрия ТАРАКАНОВА