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ОМВД России по городскому округу Дубна осуществляет комплекс мер, направленных на стабилизацию оперативной обстановки, развитие позитивных тенденций в состоянии криминальной ситуации в городе, обеспечение общественного порядка и безопасности граждан.
В течение девяти месяцев текущего года повышенное внимание уделялось предупреждению актов терроризма и экстремизма, прежде всего в местах массового пребывания граждан и на объектах с повышенной опасностью. Без чрезвычайных происшествий в Дубне проведены спортивные, культурномассовые и религиозные мероприятия.
Реализован комплекс мероприятий, направленных на укрепление общественного порядка и безопасности. За это время в наукограде проведено 150 массовых мероприятий, из них культурнозрелищных и религиозных 63, публичных 34, спортивных 53, в них приняли участие 58 186 человек.
Руководством ОМВД приняты меры, направленные на укрепление и соблюдения учетнорегистрационной дисциплины и законности.
Согласно статистическим данным, наибольшее количество преступлений совершено в районе Большая Волга 146, в институтской части города совершено 126 преступлений, в левобережной 115 преступлений.
На 8,7% снизилось количество выявленных административных правонарушений (1 964, за аналогичный период прошлого года 2 152).
На 8,9% снизилось количество зарегистрированных краж (112, за аналогичный период прошлого года 123).
Зарегистрировано одно преступление, квалифицируемое по ст. 213 УК РФ «Хулиганство» (в прошлом году 0).
Не зарегистрировано ни одного преступления, связанного с убийством (ст. 105 УК РФ), разбойными нападениями (ст.162 УК РФ), изнасилованием (ст.131 УК РФ) и с применением огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Также не зарегистрировано ни одного преступления, квалифицируемого по ст. 232 УК РФ «Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств». Однако увеличилось на 100% (с 3 до 6) количество преступлений, связанных со сбытом наркотических средств и веществ.
Вдвое возросло количество краж транспортных средств (12, в аналогичном периоде прошлого года 6). А вот количество преступлений, квалифицируемых по ст. 166 «Неправомерное завладение транспортным средством», снизилось с 7 до 0.
Также уменьшилось количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на 16,7% (25 за девять месяцев текущего года, за аналогичный период прошлого года 30).
На прежнем уровне осталось количество зарегистрированных мошенничеств (8), вымогательств (1), краж из квартир (15) и количество преступлений, квалифицируемых по ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (8).
Снизилась количество преступлений в сфере незаконного оборота оружия. В отчетном периоде выявлено 3 преступления (за аналогичный период прошлого года 5).
Также снизилось на 22,4% количество преступлений, совершенных в общественных местах (в текущем году 104, за аналогичный период прошлого года 134), в том числе на улицах города (в нынешнем году 62, за аналогичный период прошлого года 82).
Раскрытие и расследование преступлений
Общее количество раскрытых преступлений в 2017 году незначительно снизилось процент раскрываемости составил 93,2%. Увеличилась раскрываемость преступлений по ст. 161 «Грабеж» на 12,5% (раскрыто 9 преступлений, в прошлом году 8), краж из квартир на 10% (раскрыто 11, за аналогичный период прошлого года 10). Также улучшились показатели по использованию служебных собак при расследовании преступлений (с 3 до 10). Однако значительно возросло количество дорожнотранспортных происшествий.
По материалам ОМВД России по городскому округу Дубна