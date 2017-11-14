ОМВД России по городскому округу Дубна осуществляет комплекс мер, направленных на стабилизацию оперативной обстановки, развитие позитивных тенденций в состоянии криминальной ситуации в городе, обеспечение общественного порядка и безопасности граждан.

В течение девяти месяцев текущего года повышенное внимание уделялось предупреждению актов терроризма и экстремизма, прежде всего в местах массового пребывания граждан и на объектах с повышенной опасностью. Без чрезвычайных происшествий в Дубне проведены спортивные, культурно­массовые и религиозные мероприятия.

Реализован комплекс мероприятий, направленных на укрепление общественного порядка и безопасности. За это время в наукограде проведено 150 массовых мероприятий, из них культурно­зрелищных и религиозных ­ 63, публичных ­ 34, спортивных ­ 53, в них приняли участие 58 186 человек.

Руководством ОМВД приняты меры, направленные на укрепление и соблюдения учетно­регистрационной дисциплины и законности.

Согласно статистическим данным, наибольшее количество преступлений совершено в районе Большая Волга ­ 146, в институтской части города совершено 126 преступлений, в левобережной ­ 115 преступлений.

На 8,7% снизилось количество выявленных административных правонарушений (1 964, за аналогичный период прошлого года ­ 2 152).

На 8,9% снизилось количество зарегистрированных краж (112, за аналогичный период прошлого года ­ 123).

Зарегистрировано одно преступление, квалифицируемое по ст. 213 УК РФ «Хулиганство» (в прошлом году ­ 0).

Не зарегистрировано ни одного преступления, связанного с убийством (ст. 105 УК РФ), разбойными нападениями (ст.162 УК РФ), изнасилованием (ст.131 УК РФ) и с применением огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Также не зарегистрировано ни одного преступления, квалифицируемого по ст. 232 УК РФ «Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств». Однако увеличилось на 100% (с 3 до 6) количество преступлений, связанных со сбытом наркотических средств и веществ.

Вдвое возросло количество краж транспортных средств (12, в аналогичном периоде прошлого года ­ 6). А вот количество преступлений, квалифицируемых по ст. 166 «Неправомерное завладение транспортным средством», снизилось с 7 до 0.

Также уменьшилось количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на 16,7% (25 за девять месяцев текущего года, за аналогичный период прошлого года ­ 30).

На прежнем уровне осталось количество зарегистрированных мошенничеств (8), вымогательств (1), краж из квартир (15) и количество преступлений, квалифицируемых по ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (8).

Снизилась количество преступлений в сфере незаконного оборота оружия. В отчетном периоде выявлено 3 преступления (за аналогичный период прошлого года ­ 5).

Также снизилось на 22,4% количество преступлений, совершенных в общественных местах (в текущем году 104, за аналогичный период прошлого года ­ 134), в том числе на улицах города (в нынешнем году 62, за аналогичный период прошлого года ­ 82).

Раскрытие и расследование преступлений

Общее количество раскрытых преступлений в 2017 году незначительно снизилось ­ процент раскрываемости составил 93,2%. Увеличилась раскрываемость преступлений по ст. 161 «Грабеж» на 12,5% (раскрыто 9 преступлений, в прошлом году ­ 8), краж из квартир ­ на 10% (раскрыто 11, за аналогичный период прошлого года ­ 10). Также улучшились показатели по использованию служебных собак при расследовании преступлений (с 3 до 10). Однако значительно возросло количество дорожно­транспортных происшествий.

По материалам ОМВД России по городскому округу Дубна