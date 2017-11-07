Торжественный вечер по случаю 30-­летнего юбилея АО «ПТО ГХ» состоялся на прошлой неделе во Дворце культуры «Октябрь». Поздравить коллектив с праздничной датой приехали коллеги из городов Подмосковья, представители вышестоящей профсоюзной организации, а также руководители администрации города и городских предприятий. Поздравляя коллектив с юбилеем, генеральный директор предприятия Тимур Витальевич Карягин подчеркнул, что все успехи, которых удалось достичь ПТО ГХ – это каждодневный тяжелый труд всего коллектива, перед которым сегодня стоит немало задач. ­ За последние два года мы серьезно ускорили работу по прокладке трубопроводов водоснабжения и водоотведения, ­ отметил он. ­ В 2017 году мы освоили инвестиционную программу и заменили водовод фильтровально­насосной станции. Сегодня готовимся к серьезному перевооружению очистных сооружений, главных насосных станций. Но этих заслуг не было бы, если бы не вы, не ваш труд, дорогие коллеги. Ваш труд отмечен государственными, федеральными, областными наградами, что еще и еще раз говорит о вашем профессионализме и преданном служении своей профессии. О высокой ответственности коллектива говорили и гости праздника, не без гордости отмечая, что сегодня в Дубне самое высокое качество воды во всем Подмосковье. ­ Есть такой коллектив в городе, который в любое время суток на любой призыв отважно, самозабвенно отдает свои силы и труд на решение городских вопросов, ­ сказал в своем поздравительном выступлении и.о. руководителя администрации города Максим Николаевич Данилов. ­ Сегодня Дубна на первом месте в области по рейтингу качества воды. Качество вашей работы по достоинству оценивают жители. Председатель Московского областного комитета профсоюза работников жизнеобеспечения Яков Погосович Вартанян, обращаясь к работникам, заслуженным ветеранам предприятия, отметил, что уже три десятка лет в столь непростое время, которое вместило в себя и другой государственный строй, и перестройку, и построение нового государства, сотрудники ПТО ГХ работают на «отлично», обеспечивая жителям города самой чистой в Московской области воду. «Вся страна знает Дубну, ­ сказал он, ­ в основном по научным достижениям. Предприятия нашей отрасли во всей стране привыкли ругать, забывая о том, что 364 дня в году 7 дней в неделю и 24 часа в сутки без выходных и праздников вы находитесь на рабочем посту, обеспечивая подачу в дома чистой, вкусной, качественной питьевой воды. Вы прекрасно работаете, и об этом мы никогда не забываем, а вы постоянно результатами своего труда подтверждаете это. Ваши работники ежегодно становятся призерами и победителями ежегодного смотра­конкурса «Лучший по профессии». Недавно завершился уже семнадцатый по счету профессиональный конкурс, и сотрудник ПТО ГХ вновь принес вашему предприятию победу, заняв второе место. Это высокая оценка труда вашего коллектива». Так, Почетной грамотой Министерства жилищно­коммунального хозяйства Московской области награжден слесарь аварийно­восстановительных работ участка наружных инженерных сетей Максим Сергеевич Белкин, занявший второе место в Московском областном смотре­конкурсе «Лучший по профессии» среди работников предприятий жилищно­коммунального хозяйства. Почетной грамотой главы города награждены: бухгалтер Ирина Викторовна Бубнова, диспетчер автомобильного транспорта Лариса Анатольевна Никитина, машинист насосных установок Светлана Евгеньевна Скулкина, сменный мастер Людмила Владимировна Тарасова, секретарь предприятия Александра Николаевна Телегина, техник отдела реализации и инспекции Юлия Владимировна Цвит. Почетной грамоты АО «ПТО ГХ» удостоены: водитель автомобиля Андрей Геннадьевич Воробьев, слесарь аварийно­восстановительных работ Василий Павлович Лифантов, слесарь­ремонтник Евгений Евгеньевич Малышев, кассир бани Галина Александровна Малышева. Серебряный Знак общероссийского центрального комитета Профсоюза работников жизнеобеспечения из рук председателя Московского областного комитета профс оюза получил ведущий инженер отдела кадров, председатель профкома предприятия Николай Васильевич Панасенко. Почетной грамотой Комитета отмечены инженер планово­экономического отдела Надежда Михайловна Бакина и диспетчер автомобильного транспорта Лариса Анатольевна Никитина. Почетной грамотой Московского обкома профсоюза работников жизнеобеспечения награждена инженер­эколог Виктория Владимировна Цветкова, а генеральный директор предприятия Тимур Витальевич Карягин удостоен Знака «За содружество», учрежденного этой профсоюзной организацией. Кроме того, на торжественном вечере грамотами были отмечены победители городского конкурса детских рисунков «Водные сокровища Дубны» ­ ребята из детской школы искусств «Вдохновение» и ученики образовательных учреждений нашего города, проявившие художественный талант, подготовив работы к юбилейной выставке предприятии. Анна Сухая