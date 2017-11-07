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Всероссийский день ходьбы Печать
07.11.2017 12:05

В  октябре  группа   дубненских ветеранов  микрорайона «Большая  Волга» побывала на празднике ­ Всероссийском дне ходьбы, состоявшемся   в этнопарке «Кочевник», расположенном  в   Сергиево-­Посадском  районе недалеко от Хотькова.

На праздник  приехали представители из многих городских и сельских поселений Подмосковья. При регистрации каждому участнику вручили памятный браслет «День ходьбы».

Участников поздравили  президент Русской национальной ассоциации скандинавской ходьбы  Андрей Самойленко, представители Олимпийского комитета России, местной администрации. В празднике приняли участие победитель  всероссийских соревнований по спортивной ходьбе Алексей Головин и другие спортсмены.

Андрей Самойленко провел мастер­класс по скандинавской ходьбе, девушки­спортсменки ­ разминку. Участники спортивного праздника прошли по обозначенному маршруту, и на финише каждый был награжден  дипломом от Олимпийского комитета России, а ветеранам  Р.П. Медяниной, Е.А. Савельевой  и  С.А. Елизаровой  вручили  подарки ­  палки для скандинавской ходьбы.

Ветераны отдохнули в парке, где для них был представлен  концерт, ознакомились  со стендами по спортивной тематике, покормили верблюдов и даже  погладили северного оленя. Дети с удовольствием катались на собачьих упряжках.

Дубненские любители скандинавской ходьбы,  принявшие участие во Всероссийском дне ходьбы, уже несколько лет занимаются этим видом спорта. Женщины встречаются около мемориала «Братские могилы» и проходят по лесопарку.

Накануне поездки в Хотьково ветераны микрорайона «Большая  Волга»  по приглашению управления по физкультуре и спорту администрации Дубны прошли по набережной Волги вместе с экспертом управления Романом Лобзиным. Здесь будет разработан один из маршрутов здоровья по рекомендации «Лиги здоровья нации»,  побывавшей в Дубне с «Волной здоровья» и встретившейся с пожилыми людьми в Доме ветеранов.

Хотелось бы, чтобы в Дубне проведение Всероссийского дня ходьбы 1 октября стало традицией  и по маршрутам здоровья отправились тысячи дубненцев, и  прежде всего горожан «третьего возраста».

Совет ветеранов  Большой Волги

 
 

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