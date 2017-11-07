В октябре группа дубненских ветеранов микрорайона «Большая Волга» побывала на празднике ­ Всероссийском дне ходьбы, состоявшемся в этнопарке «Кочевник», расположенном в Сергиево-­Посадском районе недалеко от Хотькова.

На праздник приехали представители из многих городских и сельских поселений Подмосковья. При регистрации каждому участнику вручили памятный браслет «День ходьбы».

Участников поздравили президент Русской национальной ассоциации скандинавской ходьбы Андрей Самойленко, представители Олимпийского комитета России, местной администрации. В празднике приняли участие победитель всероссийских соревнований по спортивной ходьбе Алексей Головин и другие спортсмены.

Андрей Самойленко провел мастер­класс по скандинавской ходьбе, девушки­спортсменки ­ разминку. Участники спортивного праздника прошли по обозначенному маршруту, и на финише каждый был награжден дипломом от Олимпийского комитета России, а ветеранам Р.П. Медяниной, Е.А. Савельевой и С.А. Елизаровой вручили подарки ­ палки для скандинавской ходьбы.

Ветераны отдохнули в парке, где для них был представлен концерт, ознакомились со стендами по спортивной тематике, покормили верблюдов и даже погладили северного оленя. Дети с удовольствием катались на собачьих упряжках.

Дубненские любители скандинавской ходьбы, принявшие участие во Всероссийском дне ходьбы, уже несколько лет занимаются этим видом спорта. Женщины встречаются около мемориала «Братские могилы» и проходят по лесопарку.

Накануне поездки в Хотьково ветераны микрорайона «Большая Волга» по приглашению управления по физкультуре и спорту администрации Дубны прошли по набережной Волги вместе с экспертом управления Романом Лобзиным. Здесь будет разработан один из маршрутов здоровья по рекомендации «Лиги здоровья нации», побывавшей в Дубне с «Волной здоровья» и встретившейся с пожилыми людьми в Доме ветеранов.

Хотелось бы, чтобы в Дубне проведение Всероссийского дня ходьбы 1 октября стало традицией и по маршрутам здоровья отправились тысячи дубненцев, и прежде всего горожан «третьего возраста».

Совет ветеранов Большой Волги