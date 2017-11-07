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Всемирный фестиваль молодёжи Печать
07.11.2017 11:46

Как все было?

О Дубне теперь точно знают даже на островах Океании. Делегация наукограда приняла участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который прошел в Сочи. С чем они вернулись в наукоград ­ рассказывают Татьяна Аристархова и Александр Фролов.

­ Расскажите сначала  об общем впечатлении и личных эмоциях.

Т. Аристархова: ­ Фестиваль был очень масштабным. Нам, участникам, удалось пообщаться с молодежью из других регионов, стран, а также с представителями власти. Все проходило в неформальной демократичной обстановке. Мы испытали потрясающие эмоции. Напомню, что Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил на территории России уже в третий раз (ранее в 1957 и в 1975 годах).

Фестиваль проходил с 14 по 22 октября. В нем приняли участие  30 тысяч участников из 188 стран.  На протяжении всех этих дней с утра до вечера постоянно что­то происходило, порой одновременно, так что  участникам даже было сложно определиться, куда пойти, что выбрать. Те, кто ехал на фестиваль, чтобы представить свое направление, например,  спортсмены, хотели посетить и другие тематические стенды, образовательные площадки. Трудно было выбрать.

Чувство гордости переполняло, когда мы находились, например, на открытии и  звучал гимн нашей страны.  Апофеозом праздника стал неожиданный выход нашего президента. Это еще больше сплотило нас  ­  представителей Подмосковья. Мы были вместе, вместе пели песни, в один из дней организовали флешмоб.  От площадки ГТО прошли с барабанщиками из Коломенского района ­  все в подмосковной форме и с флагами ­ до олимпийского факела.

А. Фролов: ­  Мероприятия проходили на территории всего олимпийского парка. Создавалось впечатление, что  одновременно посетил все континенты сразу.   Работало  очень   много  площадок   ­  спортивные, культурные. Где­то учили танцевать, мастерить, рисовать, петь, где­то дискутировали. Африканские танцы можно было наблюдать прямо в коридорах. Ни секунды покоя, ни секунды безделья!

Т. Аристархова: ­  Было много запоминающихся моментов, но самыми запоминающимися были люди.   Было очень много  интересных собеседников  ­  на дискуссионных площадках, на стендах, которые представляли регионы, страны, тематические направления. У нас был стенд Подмосковья и о космосе. К нам приходили пообщаться различные спикеры  ­ члены Государственной и Московской областной думы, летчики, космонавты. У Александра во время фестиваля был день рождения, и он получил  подарок из рук великого российского хоккеиста Вячеслава Фетисова.

А. Фролов: ­  Это был, безусловно, запоминающийся момент. Не каждый год меня с днем рождения поздравляет легендарная личность!  У нас была возможность послушать топовых  спикеров мирового масштаба, например, Ника Вуйчича. С ним мечтали встретиться очень много участников, тысячи на полторы больше, чем вмещала в себя аудитория. У тех, кто не смог попасть на какую­то встречу, была возможность наблюдать за ней онлайн на мониторах, которые располагались в разных точках территории фестиваля.

­ Кто был в составе дубненской делегации?  Участники готовились презентовать свой город, представить свои проекты и идеи на дискуссионных площадках?

Т. Аристархова: ­   В нашей делегации было 8 человек ­  представители «Молодой гвардии Единой России», члены молодежного совета при главе Дубны, молодежного парламента при Совете депутатов Дубны и студенты университета. Мы приехали на фестиваль  со своими идеями, проектами. Часть проектов  удалось презентовать на стенде Московской области, несмотря на плотный график спикеров, которые там постоянно общались с молодежью. Мы рассказывали слушателям о достижениях Московской области на примере нашего  наукограда ­  о синтезированных в ОИЯИ химических элементах таблицы Менделеева, об Особой экономической зоне «Дубна», о работе нашего Центра национальных культур и  как его деятельность влияет на межнациональные отношения в городе, связи между людьми и т. д.

А. Фролов: ­  Безусловно,  мы были очень горды, когда рассказывали  участникам из других стран о своем городе, о том, что это  всемирный центр ядерных исследований. И  были  довольны произведенным впечатлением, их восхищенной реакцией.

­ Молодежь на фестивале обсуждала будущее, которое строит сейчас своими руками. Чей взгляд, проект показался вам наиболее интересным?

Т. Аристархова: ­  Участники фестиваля обсуждали не только насущные проблемы молодого поколения, но и говорили  о глобальных проблемах ­  экологии, информатизации, бедности. Запомнился интересный сюжет, который продемонстрировали на открытии фестиваля. На это мероприятие пригласили спикеров, которые смогли решить те или иные проблемы именно в глобальном масштабе. Мне запомнился молодой человек из Индонезии с проектом «Мусорная медицинская помощь». Суть проекта в том, чтобы позволить беднякам получать медицинскую помощь, заплатив за эту услугу собранным на улицах мусором.

Произвел  большое впечатление интернет­проект, с помощью которого две сестры, не зная друг друга 25 лет, познакомились. Его участники призывали всех использовать всемирную сеть по назначению  ­  с образовательной целью, например, для общения, но не для ухода от действительности в виртуальную реальность.

Было очень  радостно  от того, что участники из других стран желают проникнуться нашей культурой. Один наш новый знакомый даже выучил первый куплет гимна России и пел его вместе с нами.

А. Фролов: ­  Мы часто помогали участникам из других стран решать бытовые вопросы, которые возникали во время фестиваля. Удивило, что многие знали русский язык ­  кто­то  больше, кто­то  меньше,  и мы могли понимать друг друга без особенных усилий. Я общался в основном с людьми с Балкан  ­  из Сербии, Хорватии, Боснии, среди немцев много русскоговорящих. Было приятно, что ребята готовились к фестивалю, выучили много слов, чтобы общаться с русскими на их языке. На фестивале  я узнал очень много вдохновляющих историй, которые заставили задуматься о том, для чего мы живем.  Многим стало понятно, что именно мы, молодежь,  должны двигать не только нашу страну, но и весь мир вверх, к позитиву, в светлое будущее.

­ Сравнивая  себя с активистами из других городов России и мира,  безусловно,  вы  поняли,  чем сильно молодежное сообщество Дубны.  А какие стороны надо развивать, что перенять у ровесников?

Т. Аристархова: ­  Все участники фестиваля были очень разными, они интересуются  разными направлениями жизни, говорят на разных языках, кто­то увлекается спортом, кто­то искусством, политикой.   Мы  каждый день учились чему­то новому, поэтому сравнение было позитивным. Это позволяло сделать вывод о том, насколько фестиваль был полезен для каждого.

­ Уже известно, где и когда состоится следующий фестиваль?

Т. Аристархова: ­  Следующий будет проходить во Вьетнаме  через четыре или пять лет, пока не решено.   Это   предварительная информация, основанная на том, какие страны на сегодняшний день подали заявки.

А. Фролов: ­  Фестивальное движение было не очень регулярным. Теперь, похоже, положение исправляется. Радует, что молодежь всего мира может собираться, встречаться и общаться на таких площадках.

­ Вы для себя сделали выводы о шагах, которые следует предпринять, чтобы наша Дубна приблизилась к идеалу?

Т. Аристархова: ­  Да, но ничего радикально не изменилось. Все, что мы планировали до фестиваля, все наши идеи и планы нашли свое подтверждение. Мы уже обсуждали с нашими партнерами лагерь молодежного актива. Это  первое, что мы должны сделать. Хотим поделиться опытом, идеями, технологиями, о которых узнали на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Материал подготовила Ольга Григорьева

 
 

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