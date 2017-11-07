Как все было? О Дубне теперь точно знают даже на островах Океании. Делегация наукограда приняла участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который прошел в Сочи. С чем они вернулись в наукоград ­ рассказывают Татьяна Аристархова и Александр Фролов. ­ Расскажите сначала об общем впечатлении и личных эмоциях. Т. Аристархова: ­ Фестиваль был очень масштабным. Нам, участникам, удалось пообщаться с молодежью из других регионов, стран, а также с представителями власти. Все проходило в неформальной демократичной обстановке. Мы испытали потрясающие эмоции. Напомню, что Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил на территории России уже в третий раз (ранее в 1957 и в 1975 годах). Фестиваль проходил с 14 по 22 октября. В нем приняли участие 30 тысяч участников из 188 стран. На протяжении всех этих дней с утра до вечера постоянно что­то происходило, порой одновременно, так что участникам даже было сложно определиться, куда пойти, что выбрать. Те, кто ехал на фестиваль, чтобы представить свое направление, например, спортсмены, хотели посетить и другие тематические стенды, образовательные площадки. Трудно было выбрать. Чувство гордости переполняло, когда мы находились, например, на открытии и звучал гимн нашей страны. Апофеозом праздника стал неожиданный выход нашего президента. Это еще больше сплотило нас ­ представителей Подмосковья. Мы были вместе, вместе пели песни, в один из дней организовали флешмоб. От площадки ГТО прошли с барабанщиками из Коломенского района ­ все в подмосковной форме и с флагами ­ до олимпийского факела. А. Фролов: ­ Мероприятия проходили на территории всего олимпийского парка. Создавалось впечатление, что одновременно посетил все континенты сразу. Работало очень много площадок ­ спортивные, культурные. Где­то учили танцевать, мастерить, рисовать, петь, где­то дискутировали. Африканские танцы можно было наблюдать прямо в коридорах. Ни секунды покоя, ни секунды безделья! Т. Аристархова: ­ Было много запоминающихся моментов, но самыми запоминающимися были люди. Было очень много интересных собеседников ­ на дискуссионных площадках, на стендах, которые представляли регионы, страны, тематические направления. У нас был стенд Подмосковья и о космосе. К нам приходили пообщаться различные спикеры ­ члены Государственной и Московской областной думы, летчики, космонавты. У Александра во время фестиваля был день рождения, и он получил подарок из рук великого российского хоккеиста Вячеслава Фетисова. А. Фролов: ­ Это был, безусловно, запоминающийся момент. Не каждый год меня с днем рождения поздравляет легендарная личность! У нас была возможность послушать топовых спикеров мирового масштаба, например, Ника Вуйчича. С ним мечтали встретиться очень много участников, тысячи на полторы больше, чем вмещала в себя аудитория. У тех, кто не смог попасть на какую­то встречу, была возможность наблюдать за ней онлайн на мониторах, которые располагались в разных точках территории фестиваля. ­ Кто был в составе дубненской делегации? Участники готовились презентовать свой город, представить свои проекты и идеи на дискуссионных площадках? Т. Аристархова: ­ В нашей делегации было 8 человек ­ представители «Молодой гвардии Единой России», члены молодежного совета при главе Дубны, молодежного парламента при Совете депутатов Дубны и студенты университета. Мы приехали на фестиваль со своими идеями, проектами. Часть проектов удалось презентовать на стенде Московской области, несмотря на плотный график спикеров, которые там постоянно общались с молодежью. Мы рассказывали слушателям о достижениях Московской области на примере нашего наукограда ­ о синтезированных в ОИЯИ химических элементах таблицы Менделеева, об Особой экономической зоне «Дубна», о работе нашего Центра национальных культур и как его деятельность влияет на межнациональные отношения в городе, связи между людьми и т. д. А. Фролов: ­ Безусловно, мы были очень горды, когда рассказывали участникам из других стран о своем городе, о том, что это всемирный центр ядерных исследований. И были довольны произведенным впечатлением, их восхищенной реакцией. ­ Молодежь на фестивале обсуждала будущее, которое строит сейчас своими руками. Чей взгляд, проект показался вам наиболее интересным? Т. Аристархова: ­ Участники фестиваля обсуждали не только насущные проблемы молодого поколения, но и говорили о глобальных проблемах ­ экологии, информатизации, бедности. Запомнился интересный сюжет, который продемонстрировали на открытии фестиваля. На это мероприятие пригласили спикеров, которые смогли решить те или иные проблемы именно в глобальном масштабе. Мне запомнился молодой человек из Индонезии с проектом «Мусорная медицинская помощь». Суть проекта в том, чтобы позволить беднякам получать медицинскую помощь, заплатив за эту услугу собранным на улицах мусором. Произвел большое впечатление интернет­проект, с помощью которого две сестры, не зная друг друга 25 лет, познакомились. Его участники призывали всех использовать всемирную сеть по назначению ­ с образовательной целью, например, для общения, но не для ухода от действительности в виртуальную реальность. Было очень радостно от того, что участники из других стран желают проникнуться нашей культурой. Один наш новый знакомый даже выучил первый куплет гимна России и пел его вместе с нами. А. Фролов: ­ Мы часто помогали участникам из других стран решать бытовые вопросы, которые возникали во время фестиваля. Удивило, что многие знали русский язык ­ кто­то больше, кто­то меньше, и мы могли понимать друг друга без особенных усилий. Я общался в основном с людьми с Балкан ­ из Сербии, Хорватии, Боснии, среди немцев много русскоговорящих. Было приятно, что ребята готовились к фестивалю, выучили много слов, чтобы общаться с русскими на их языке. На фестивале я узнал очень много вдохновляющих историй, которые заставили задуматься о том, для чего мы живем. Многим стало понятно, что именно мы, молодежь, должны двигать не только нашу страну, но и весь мир вверх, к позитиву, в светлое будущее. ­ Сравнивая себя с активистами из других городов России и мира, безусловно, вы поняли, чем сильно молодежное сообщество Дубны. А какие стороны надо развивать, что перенять у ровесников? Т. Аристархова: ­ Все участники фестиваля были очень разными, они интересуются разными направлениями жизни, говорят на разных языках, кто­то увлекается спортом, кто­то искусством, политикой. Мы каждый день учились чему­то новому, поэтому сравнение было позитивным. Это позволяло сделать вывод о том, насколько фестиваль был полезен для каждого. ­ Уже известно, где и когда состоится следующий фестиваль? Т. Аристархова: ­ Следующий будет проходить во Вьетнаме через четыре или пять лет, пока не решено. Это предварительная информация, основанная на том, какие страны на сегодняшний день подали заявки. А. Фролов: ­ Фестивальное движение было не очень регулярным. Теперь, похоже, положение исправляется. Радует, что молодежь всего мира может собираться, встречаться и общаться на таких площадках. ­ Вы для себя сделали выводы о шагах, которые следует предпринять, чтобы наша Дубна приблизилась к идеалу? Т. Аристархова: ­ Да, но ничего радикально не изменилось. Все, что мы планировали до фестиваля, все наши идеи и планы нашли свое подтверждение. Мы уже обсуждали с нашими партнерами лагерь молодежного актива. Это первое, что мы должны сделать. Хотим поделиться опытом, идеями, технологиями, о которых узнали на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Материал подготовила Ольга Григорьева