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Как все было?
О Дубне теперь точно знают даже на островах Океании. Делегация наукограда приняла участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который прошел в Сочи. С чем они вернулись в наукоград рассказывают Татьяна Аристархова и Александр Фролов.
Расскажите сначала об общем впечатлении и личных эмоциях.
Т. Аристархова: Фестиваль был очень масштабным. Нам, участникам, удалось пообщаться с молодежью из других регионов, стран, а также с представителями власти. Все проходило в неформальной демократичной обстановке. Мы испытали потрясающие эмоции. Напомню, что Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил на территории России уже в третий раз (ранее в 1957 и в 1975 годах).
Фестиваль проходил с 14 по 22 октября. В нем приняли участие 30 тысяч участников из 188 стран. На протяжении всех этих дней с утра до вечера постоянно чтото происходило, порой одновременно, так что участникам даже было сложно определиться, куда пойти, что выбрать. Те, кто ехал на фестиваль, чтобы представить свое направление, например, спортсмены, хотели посетить и другие тематические стенды, образовательные площадки. Трудно было выбрать.
Чувство гордости переполняло, когда мы находились, например, на открытии и звучал гимн нашей страны. Апофеозом праздника стал неожиданный выход нашего президента. Это еще больше сплотило нас представителей Подмосковья. Мы были вместе, вместе пели песни, в один из дней организовали флешмоб. От площадки ГТО прошли с барабанщиками из Коломенского района все в подмосковной форме и с флагами до олимпийского факела.
А. Фролов: Мероприятия проходили на территории всего олимпийского парка. Создавалось впечатление, что одновременно посетил все континенты сразу. Работало очень много площадок спортивные, культурные. Гдето учили танцевать, мастерить, рисовать, петь, гдето дискутировали. Африканские танцы можно было наблюдать прямо в коридорах. Ни секунды покоя, ни секунды безделья!
Т. Аристархова: Было много запоминающихся моментов, но самыми запоминающимися были люди. Было очень много интересных собеседников на дискуссионных площадках, на стендах, которые представляли регионы, страны, тематические направления. У нас был стенд Подмосковья и о космосе. К нам приходили пообщаться различные спикеры члены Государственной и Московской областной думы, летчики, космонавты. У Александра во время фестиваля был день рождения, и он получил подарок из рук великого российского хоккеиста Вячеслава Фетисова.
А. Фролов: Это был, безусловно, запоминающийся момент. Не каждый год меня с днем рождения поздравляет легендарная личность! У нас была возможность послушать топовых спикеров мирового масштаба, например, Ника Вуйчича. С ним мечтали встретиться очень много участников, тысячи на полторы больше, чем вмещала в себя аудитория. У тех, кто не смог попасть на какуюто встречу, была возможность наблюдать за ней онлайн на мониторах, которые располагались в разных точках территории фестиваля.
Кто был в составе дубненской делегации? Участники готовились презентовать свой город, представить свои проекты и идеи на дискуссионных площадках?
Т. Аристархова: В нашей делегации было 8 человек представители «Молодой гвардии Единой России», члены молодежного совета при главе Дубны, молодежного парламента при Совете депутатов Дубны и студенты университета. Мы приехали на фестиваль со своими идеями, проектами. Часть проектов удалось презентовать на стенде Московской области, несмотря на плотный график спикеров, которые там постоянно общались с молодежью. Мы рассказывали слушателям о достижениях Московской области на примере нашего наукограда о синтезированных в ОИЯИ химических элементах таблицы Менделеева, об Особой экономической зоне «Дубна», о работе нашего Центра национальных культур и как его деятельность влияет на межнациональные отношения в городе, связи между людьми и т. д.
А. Фролов: Безусловно, мы были очень горды, когда рассказывали участникам из других стран о своем городе, о том, что это всемирный центр ядерных исследований. И были довольны произведенным впечатлением, их восхищенной реакцией.
Молодежь на фестивале обсуждала будущее, которое строит сейчас своими руками. Чей взгляд, проект показался вам наиболее интересным?
Т. Аристархова: Участники фестиваля обсуждали не только насущные проблемы молодого поколения, но и говорили о глобальных проблемах экологии, информатизации, бедности. Запомнился интересный сюжет, который продемонстрировали на открытии фестиваля. На это мероприятие пригласили спикеров, которые смогли решить те или иные проблемы именно в глобальном масштабе. Мне запомнился молодой человек из Индонезии с проектом «Мусорная медицинская помощь». Суть проекта в том, чтобы позволить беднякам получать медицинскую помощь, заплатив за эту услугу собранным на улицах мусором.
Произвел большое впечатление интернетпроект, с помощью которого две сестры, не зная друг друга 25 лет, познакомились. Его участники призывали всех использовать всемирную сеть по назначению с образовательной целью, например, для общения, но не для ухода от действительности в виртуальную реальность.
Было очень радостно от того, что участники из других стран желают проникнуться нашей культурой. Один наш новый знакомый даже выучил первый куплет гимна России и пел его вместе с нами.
А. Фролов: Мы часто помогали участникам из других стран решать бытовые вопросы, которые возникали во время фестиваля. Удивило, что многие знали русский язык ктото больше, ктото меньше, и мы могли понимать друг друга без особенных усилий. Я общался в основном с людьми с Балкан из Сербии, Хорватии, Боснии, среди немцев много русскоговорящих. Было приятно, что ребята готовились к фестивалю, выучили много слов, чтобы общаться с русскими на их языке. На фестивале я узнал очень много вдохновляющих историй, которые заставили задуматься о том, для чего мы живем. Многим стало понятно, что именно мы, молодежь, должны двигать не только нашу страну, но и весь мир вверх, к позитиву, в светлое будущее.
Сравнивая себя с активистами из других городов России и мира, безусловно, вы поняли, чем сильно молодежное сообщество Дубны. А какие стороны надо развивать, что перенять у ровесников?
Т. Аристархова: Все участники фестиваля были очень разными, они интересуются разными направлениями жизни, говорят на разных языках, ктото увлекается спортом, ктото искусством, политикой. Мы каждый день учились чемуто новому, поэтому сравнение было позитивным. Это позволяло сделать вывод о том, насколько фестиваль был полезен для каждого.
Уже известно, где и когда состоится следующий фестиваль?
Т. Аристархова: Следующий будет проходить во Вьетнаме через четыре или пять лет, пока не решено. Это предварительная информация, основанная на том, какие страны на сегодняшний день подали заявки.
А. Фролов: Фестивальное движение было не очень регулярным. Теперь, похоже, положение исправляется. Радует, что молодежь всего мира может собираться, встречаться и общаться на таких площадках.
Вы для себя сделали выводы о шагах, которые следует предпринять, чтобы наша Дубна приблизилась к идеалу?
Т. Аристархова: Да, но ничего радикально не изменилось. Все, что мы планировали до фестиваля, все наши идеи и планы нашли свое подтверждение. Мы уже обсуждали с нашими партнерами лагерь молодежного актива. Это первое, что мы должны сделать. Хотим поделиться опытом, идеями, технологиями, о которых узнали на Всемирном фестивале молодежи и студентов.
Материал подготовила Ольга Григорьева