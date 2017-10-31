30 октября ­ День памяти жертв политических репрессий. В год 80­летия Канала имени Москвы мы вспоминаем строителей канала ­ людей, живших в эпоху перемен и великих событий, родившихся в царской России и ставших участниками строительства нового общества. Герои и жертвы… О них, невинно осужденных, мы должны помнить вечно… Коллектив Волжского района гидротехнических сооружений отдал дань светлой памяти, благодарности и огромного уважения всем участникам великой стройки 30­х годов. Чувство скорби выразили выступавшие на митинге врио начальника ВРГС Д.П. Ахаев, главный инженер предприятия С.Н. Антонов и председатель профкома С.Д. Герасимов и почтили память всех, чьих судеб коснулись жернова незаконных репрессий.

В этот же день по традиции члены дубненской Ассоциации жертв незаконных репрессий и их семьи приняли участие в панихиде по погибшим, которая состоялась на Большеволжском городском кладбище у памятника.

В Москве 30 октября на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца была установлена «Стена скорби» ­ первый общенациональный памятник жертвам политических репрессий.

­ Арки, прорезающие монумент во всю длину, сделаны так, что каждому приходится пригибаться, чтобы пройти, ­ рассказал Георгий Франгулян, скульптор, автор «Стены скорби». ­ Пригнувшись, человек глазами упирается в скрижаль: «Помни!» Как неслышная молитва, слово написано на двадцати двух языках ­ на пятнадцати языках народов бывшего СССР, пяти языках ООН и на немецком ­ одном из языков Евросоюза. «Помни!» приходится нести в себе тридцать пять метров ­ всю длину монумента. Сквозь нее каждый сможет пройти насквозь и ощутить себя на месте жертвы. На открытии монумента президент фонда Александра Солженицына Наталия Солженицына отметила: «Судьбы тех, кто прошел ГУЛАГ, не должны оставаться семейными историями. Они должны и теперь станут частью всенародной истории. Мы не можем себе позволить не знать своей недавней истории ­ это все равно что идти вперед с завязанными глазами, а следовательно, неизбежно спотыкаться. Что с нами и происходит, поскольку в эпоху Большого террора были заложены основы расколотого общества. Расколотым оно останется до тех пор, пока мы не начнем восстанавливать честную историю. Честная история формирует единую нацию…»

Представители дубненской Ассоциации жертв незаконных политических репрессий, как и просто горожане, в будущем обязательно побывают у монумента «Стена скорби» ­ первого общенационального памятника жертвам политических репрессий.