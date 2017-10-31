«Професия врача ­ это подвиг, она требует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов. Не всякий способен на это», ­ сказал замечательный писатель и земский врач Антон Павлович Чехов.

Денис Святославович Вокач – врач­онколог Дубненской городской больницы. Специальность онколога одна из самых сложных в медицине. Сюда приходят лишь самые ответственные, желающие постоянно учиться, развиваться и помогать людям. На счету дубненского доктора сотни спасенных жизней.

Безусловно, Денис Святославович замечательный доктор, опытный хирург, но ответственность врача ­ не просто лечить людей, но и по­доброму относиться к ним: не отмахнуться, выслушать, поддержать. Его отличают милосердие, дружелюбие и, конечно же, чувство юмора. Денис Святославович находит подход к каждому больному, настраивая на бодрый, оптимистический лад, и как никто другой понимает, как много это значит для человека, у которого не только тело болит, но и душа, и которому страшно остаться один на один с болезнью. Доброжелательность и уверенность доктора помогают людям побороть любые страхи.

С таким врачом у пациентов складываются теплые доверительные отношения. Он предельно откровенен, подолгу общается с каждым больным, рассказывает о вариантах лечения, о побочных эффектах, стараясь подготовить человека к трудной борьбе с болезнью. И всегда подчеркивает, что этот путь к выздоровлению он пройдет вместе с больным, всегда будет рядом, всегда поможет и поддержит.

Больные отмечают, что когда в палату заходит их доктор, словно солнышко появляется из­за туч. Для каждого своего подопечного он находит ласковое слово, каждому уделяет внимание.

Мы поздравляем любимого доктора, Дениса Святославовича Вокача, с днем рождения! Желаем ему, конечно же, здоровья, оптимизма, энергии, теплых семейных отношений. Пусть сбываются все его самые смелые мечты!

С благодарностью пациенты