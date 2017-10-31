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Спасибо, доктор! Печать
31.10.2017 11:43

«Професия врача ­ это подвиг, она требует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов. Не всякий способен на это», ­ сказал замечательный писатель и земский врач Антон Павлович Чехов.

 

Денис Святославович  Вокач – врач­онколог Дубненской городской больницы. Специальность онколога одна из самых сложных в медицине. Сюда приходят лишь самые ответственные, желающие постоянно учиться, развиваться и помогать людям. На  счету  дубненского доктора сотни спасенных жизней.

Безусловно, Денис Святославович  замечательный доктор, опытный хирург, но  ответственность  врача ­ не просто лечить людей, но и по­доброму  относиться к ним: не отмахнуться, выслушать, поддержать.  Его отличают милосердие, дружелюбие и, конечно же, чувство юмора.    Денис Святославович   находит  подход к каждому больному, настраивая  на бодрый, оптимистический лад,  и   как никто другой понимает, как много это значит для человека, у которого  не только тело болит, но и душа, и которому  страшно остаться один на один с болезнью. Доброжелательность и уверенность доктора помогают людям побороть любые страхи.

С таким врачом у  пациентов  складываются теплые доверительные отношения. Он предельно откровенен, подолгу общается с каждым  больным,  рассказывает  о вариантах  лечения, о побочных эффектах, стараясь  подготовить человека к трудной борьбе с болезнью. И всегда подчеркивает, что этот путь к выздоровлению он пройдет вместе с больным, всегда будет рядом, всегда поможет и поддержит.

Больные отмечают, что  когда в палату заходит их доктор, словно солнышко появляется из­за туч. Для каждого своего подопечного он находит  ласковое слово, каждому уделяет внимание.

Мы поздравляем любимого доктора, Дениса Святославовича Вокача, с днем рождения! Желаем ему, конечно же, здоровья, оптимизма, энергии, теплых семейных отношений. Пусть сбываются  все  его самые смелые мечты!

С благодарностью  пациенты
 

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