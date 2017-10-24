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Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя СССР В.Н.Кондаурова с юбилеем!
Уважаемый Владимир Николаевич!
Вам исполняется 75 лет, и отрадно, что часть вашей жизни связана и с нашей кафедрой, куда вы находите возможность регулярно приходить, чтобы в очередной раз рассказывать новым поколениям студентов о непростой миссии служить Отечеству. Каждая из этих встреч оставляет множество впечатлений и учит тому, как вырабатывать характер, честно и преданно служить делу и исполнять свой долг перед обществом, быть полезным нашей Родине. Спасибо вам за эту школу жизни, что вы преподносите нам.
Поздравляем вас, Владимир Николаевич, с замечательным юбилеем! Желаем доброго здоровья, сохранения присущей вам всегда энергии, бодрости духа и оптимизма, успехов в различных начинания в патриотической работе, счастья и благополучия вам, вашим родным и близким.
С глубоким уважением ваши друзья преподаватели и студенты кафедры государственного и муниципального управления университета «Дубна»