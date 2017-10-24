Героя Советского Союза, заслуженного летчика-­испытателя СССР В.Н.Кондаурова с юбилеем!

Уважаемый Владимир Николаевич!

Вам исполняется 75 лет, и отрадно, что часть вашей жизни связана и с нашей кафедрой, куда вы находите возможность регулярно приходить, чтобы в очередной раз рассказывать новым поколениям студентов о непростой миссии служить Отечеству. Каждая из этих встреч оставляет множество впечатлений и учит тому, как вырабатывать характер, честно и преданно служить делу и исполнять свой долг перед обществом, быть полезным нашей Родине. Спасибо вам за эту школу жизни, что вы преподносите нам.

Поздравляем вас, Владимир Николаевич, с замечательным юбилеем! Желаем доброго здоровья, сохранения присущей вам всегда энергии, бодрости духа и оптимизма, успехов в различных начинания в патриотической работе, счастья и благополучия вам, вашим родным и близким.

С глубоким уважением ваши друзья ­ преподаватели и студенты кафедры государственного и муниципального управления университета «Дубна»