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Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя СССР В.Н.Кондаурова с юбилеем! Печать
24.10.2017 12:59

Героя Советского Союза, заслуженного летчика-­испытателя СССР В.Н.Кондаурова с юбилеем!

 

Уважаемый Владимир Николаевич!

Вам исполняется 75 лет,  и  отрадно, что часть вашей жизни    связана и с нашей кафедрой, куда вы находите возможность регулярно приходить, чтобы в очередной раз рассказывать новым поколениям студентов о непростой миссии служить Отечеству.  Каждая из этих встреч оставляет множество впечатлений  и учит тому, как вырабатывать характер, честно и преданно служить делу   и исполнять свой долг перед  обществом, быть полезным нашей Родине.  Спасибо вам за эту школу жизни, что вы преподносите нам.

Поздравляем вас, Владимир Николаевич, с замечательным юбилеем! Желаем  доброго здоровья, сохранения  присущей вам всегда энергии, бодрости духа и оптимизма, успехов  в  различных начинания в патриотической работе, счастья и благополучия вам, вашим родным и близким.

С глубоким уважением  ваши друзья ­ преподаватели и студенты кафедры государственного и муниципального управления университета  «Дубна»
 

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