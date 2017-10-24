Чуть меньше месяца назад после ремонта открылась городская левобережная баня. Любители горячего пара уже успели оценить качество проведенного в ней ремонта, а на днях в городской бане побывал и.о. руководителя администрации М.Н. Данилов. Его визит в баню носил сугубо рабочий, так сказать, инспекционный характер, но с мнением дубненских любителей пара Максим Николаевич согласился: баня заметно преобразилась, повысилось качество оказываемых в ней услуг.

Ремонта в этой городской бане не было уже почти три десятка лет. За это время часть коммуникаций пришла в негодность, полностью перестала работать система вытяжки, внутренняя отделка помещений явно требовала обновления. Все ремонтные работы проведены на средства АО «ПТО ГХ», в чьем ведении с недавних пор находится городская баня. Меньше двух месяцев понадобилось специалистам, чтобы обновить фасад здания, установить новые пластиковые окна в сауне, заменить систему ввода холодной воды в само строение, смонтировать новую систему вентиляции, провести ремонтные и косметические работы как в сауне, так и в общей парной. На этом, говорит генеральный директор АО «ПТО ГХ» Тимур Витальевич Карягин, предприятие останавливаться не намерено. Прежде всего будут устранены мелкие недочеты, которые удалось обнаружить лишь в процессе запуска всех систем банного комплекса. В перспективе обустройство бани будет продолжено.

Анна Сухая

Фото Юрия Тараканова

P.S. Любители городской бани выражают огромную благодарность предприятию АО «ПТО ГХ» и подрядным компаниям, выполнявшим ремонт, за создание отличных условий для оздоровления и отдыха.