Рабочая группа Правительства Московской области под руководством заместителя председателя Правительства Дмитрия Пестова совершила инспекционную поездку в Дубну. Инспектирование проведено в соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева, посетившего Дубну 27 сентября.

Дмитрий Пестов общался с горожанами и особо отметил отсутствие понимания между жителями наукограда и специалистами управляющих компаний, которые обслуживают их дома.

С жалобой обратилась жительница одного из дворов на улице Карла Маркса, которая не смогла дозвониться в «аварийку». В разгар начала отопительного сезона не только дубненцы, но и министр ЖКХ Московской области не смог дозвониться в диспетчерскую одной из городских управляющей компании. Задачу наладить эффективную коммуникацию Дмитрий Пестов поставил в приоритет команде, которая работает сегодня в городском секторе ЖКХ.

«Имея серьезный экономический потенциал и удобное географическое положение, сегодня Дубна остается в «красной зоне» по целому ряду параметров, ­ заявил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин. ­ Например, за 2016 год ни одна дворовая территория в городском округе Дубна не была благоустроена».

Реализация программ в сфере ЖКХ на территории Дубны находится на особом контроле Правительства Московской области. Участники рабочей группы во главе с председателем Правительства Дмитрием Пестовым осмотрели город и оценили активность участия Дубны в приоритетных программах.

«За последний небольшой промежуток времени произошли изменения. В городе чисто, достаточно хорошо работают коммунальные службы, ­ отметил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов. ­ Но при этом очень слаба связь с населением. Управляющие компании, которые работают на территории города, не живут посылом губернатора и требованием президента, что житель всегда прав и надо работать во благо жителя».

Большой проблемой в процессе благоустройства Дубны считается стопроцентное кадастрирование дворовых территорий. Расходы на их содержание лежат на владельцах квартир. Для этой задачи найдено решение. Используя систему субсидирования, можно использовать средства из городского бюджета. 75 процентов вкладывает управляющая компания, которой возмещает расходы муниципалитет.

«В августе прошлого года городской Совет депутатов принял такое решение, ­ поясняет руководитель Ассоциации председателей советов домов Дубны Раиса Гуляева. ­ Таким образом могут поступать жители домов, у которых во дворах есть 5 элементов благоустройства. На шестой выделяется 75 процентов, а мы должны собрать 25».

Общими усилиями к середине 2018 года городская среда должна быть качественно изменена в рамках работы общероссийской приоритетной программы «Комфортная среда». «В целом около 5 миллиардов выделено Подмосковьем на реализацию этой программы: мы строим парки, приводим в соответствие скверы, ­ отметил заместитель председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов. ­ Мы впервые осветим 300 км дорог. Это масштабная задача, которую поставил губернатор ­ украсить, изменить Подмосковье. В этом, мы видим, Дубна пока отстает».

Участники рабочей группы осмотрели три дубненских двора, подъезды, рекреационные зоны, побывали в Парке семейного отдыха и на набережной. Замечания к администрации Дубны сформулированы, предложения внесены в протокол совещания, которое состоялось по итогам объезда.

«Мы не скрывали проблемы, чтобы вместе найти их решение, ­ заявил исполняющий обязанности руководителя администрации Дубны Максим Данилов. ­ Мы показали те точки, где можно сделать благоустройство, где необходимо это сделать. На итоговом совещании с УК сделали замечания, замотивировали, поставили задачи. Будем работать».

Возможности у города есть, отметили участники рабочей группы, есть и положительные изменения. Руководству муниципалитета поручено усилить контроль за соблюдением сроков реализации областных программ в сферах ЖКХ и благоустройства и оперативно устранить выявленные недостатки. Министерствам и надзорным ведомствам области поручено проконтролировать исполнение этих поручений.

Ольга ГРИГОРЬЕВА