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Предприниматели ЮАР изучают опыт ОЭЗ «Дубна» Печать
10.10.2017 11:36

4 октября в ОЭЗ «Дубна» побывала делегация  из провинции Фри­Стейт (ЮАР), чтобы  познакомиться с опытом подмосковной территории и направлениями деятельности резидентов, в которых возможно сотрудничество.

Ознакомительный визит в Особую экономическую зону «Дубна» был организован посольством ЮАР в России при активном содействии Торгово­промышленной палаты Московской области. В состав делегации вошли представители администрации, Корпорации развития и Департамента экономического развития южноафриканской провинции Фри­Стейт, а также расположенной на ее территории особой экономической зоны.

Хотя центральное место в экономике провинции Фри­Стейт занимает сельское хозяйство и гостей, в первую очередь интересовала возможность совместных проектов в сфере пищевой промышленности, точки соприкосновения были найдены и в других сферах.

­ Наша зона, деятельность ее резидентов в основном связаны с производством, поскольку для нас важно создание новых рабочих мест и развитие профессиональных навыков специалистов, ­ отметил исполнительный директор ОЭЗ провинции Фри­Стейт госпожа Мфо Мгемане. ­ ОЭЗ в Дубне ­ это полноценный инновационный центр. Тем не менее, есть области, направления деятельности компаний, в которых в перспективе возможно наладить деловое партнерство. Мы, например, кроме производства и переработки сельскохозяйственной продукции, развиваем такие секторы, как фармацевтика, автомобилестроение, информационные технологии. Так что очень хотелось бы познакомиться с дубненской территорией ближе.

Для этого уже через три недели делегация провинции Фри­Стейт намерена посетить ОЭЗ «Дубна» еще раз, чтобы не только более подробно изучить опыт деятельности Управляющей компании, больше узнать о проектах резидентов, но и побывать непосредственно на предприятиях, выпускающих инновационную продукцию.
 

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