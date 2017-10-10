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Главный государственный административнотехнический инспектор Московской области Татьяна Витушева и депутат Мособлдумы Ирина Слуцкая провели прессконференцию в московской штабквартире Интерфакс. Руководитель Госадмтехнадзора рассказала о работе по обеспечению благоустройства и безопасности детских площадок в Подмосковье.
Количество детских площадок с каждым годом растет
И по качеству, и по количеству новых детских площадок Московская область является лидером в России, отметила руководитель ведомства, открывая мероприятие.
По данным Госадмтехнадзора, за 5 лет в регионе появилось более 4,5 тысяч новых детских площадок, в том числе почти 1,3 тысячи площадок в этом году.
В рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2017 году уже установлены 133 детские площадки, на 19 ведутся работы, еще на 45 объектах приступают к работе. Эта программа будет продолжена и в следующие годы, пояснила она журналистам.
Руководитель областного Госадмтехнадзора также рассказала, что общая площадь находящихся в Подмосковье детских площадок составляет около 6 миллионов квадратных метров.
Госадмтехнадзор проверил более 10 тысяч детских площадок
С начала 2017 года инспекторы Госадмтехнадзора провели более 10 тысяч проверок детских игровых площадок. В результате выявлено более 2 тысяч нарушений, за что вынесено около 600 предупреждений и наложено 1 427 штрафов на сумму около 30 миллионов рублей.
Отвечая на вопросы жителей, Татьяна Витушева подчеркнула, что наибольшее количество нарушений выявлено в городских округах Коломна (140), Подольск (124), ОреховоЗуево (122), Люберцы (109), Балашиха (101), а также в Чеховском районе (108).
Лучшее положение, по словам Витушевой, как по состоянию детской игровой инфраструктуры, так и по низкому количеству выявленных нарушений, отмечено на детских площадках в Химках, Мытищах, Фрязино, ЛосиноПетровском и Бронницах, а также в Раменском и Серпуховском районах. По качеству большинства игровых объектов эти муниципалитеты можно назвать образцовыми
На сегодняшний день в реестр детских игровых и спортивных площадок внесено около 16 тысяч площадок. Несмотря на то, что количество детских площадок в регионе увеличивается за счет установки новых, количество жалоб на состояние детских площадок снижается. Так, в 2017 году в службу поступило 867 обращений по этому вопросу, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Принимаемые меры способствуют формированию максимально комфортной и безопасной игровой инфраструктуры, пояснила руководитель Госадмтехнадзора.
Количество бесхозных площадок сократилось в 140 раз
До 2014 года в Подмосковье работа с детскими площадками, не стоящими на балансе ни у одного из хозяйствующих субъектов, не велась. В 2014 году количество детских игровых площадок, за состоянием которых никто не следил, составляло почти 2 тысячи. На этих площадках маленькие жители Подмосковья постоянно получали царапины, ушибы и переломы, и по указанию губернатора Подмосковья Андрея Воробьева Госадмтехнадзор приступил к решению этого вопроса.
Витушева пояснила, что служба провела большую работу с хозяйствующими субъектами, на территории которых находились площадки: они были либо поставлены на баланс, либо демонтированы.
Всего изначально в 2014 году бесхозяйных площадок насчитывалось около 2 тысяч. На начало 2017 года их численность упала до 571. На сегодняшний день осталось всего 14 бесхозных детских площадок. Только в этом году эффективность борьбы Госадмтехнадзора с опасными площадками составила почти 98%. Именно на столько сократилась число ничейных объектов. Благодаря проделанной работе мы существенно снизили детский травматизм, рассказала Витушева.
По словам главы ведомства, такой интенсивной работы по принятию на баланс или демонтажу бесхозяйных площадок не проводится ни в одном регионе.
На сегодняшний день бесхозные площадки еще сохранились в Ступинском, НароФоминском, Ленинском и Волоколамском районах, а также в городском округе Красноармейск.
Материал подготовил Кирилл ОРЛОВ
Фото Юрия Тараканова