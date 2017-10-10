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ГОСАДМТЕХНАДЗОР: детские площадки – под контролем Печать
10.10.2017 11:35

Главный государственный административно­технический инспектор Московской области Татьяна Витушева и депутат Мособлдумы  Ирина Слуцкая провели пресс­конференцию в московской штаб­квартире Интерфакс. Руководитель Госадмтехнадзора рассказала о работе по обеспечению благоустройства и безопасности детских площадок в Подмосковье.

Количество детских площадок с каждым годом растет

­ И по качеству, и по количеству новых детских площадок Московская область является лидером в России, ­ отметила руководитель ведомства, открывая мероприятие.

По данным Госадмтехнадзора,  за 5 лет в регионе появилось более 4,5 тысяч новых детских площадок, в том числе  почти 1,3 тысячи площадок в этом году.

­ В рамках программы  губернатора  Московской области Андрея Воробьева в 2017 году уже установлены 133 детские площадки, на 19 ведутся работы, еще на 45 объектах приступают к работе. Эта программа будет продолжена и в следующие годы, ­ пояснила она журналистам.

Руководитель областного  Госадмтехнадзора также рассказала, что общая площадь находящихся в Подмосковье детских площадок составляет около 6 миллионов квадратных метров.

Госадмтехнадзор  проверил  более 10 тысяч детских площадок

С начала 2017 года инспекторы Госадмтехнадзора  провели более 10 тысяч проверок детских игровых площадок. В результате  выявлено более 2 тысяч нарушений, за что вынесено около 600 предупреждений и наложено 1 427 штрафов на сумму около 30 миллионов рублей.

Отвечая на вопросы жителей, Татьяна Витушева  подчеркнула, что наибольшее количество нарушений выявлено в городских округах Коломна (140), Подольск (124), Орехово­Зуево (122), Люберцы (109), Балашиха (101), а также в Чеховском районе (108).

Лучшее положение, по словам Витушевой, как по состоянию детской игровой инфраструктуры, так и по низкому количеству выявленных нарушений, отмечено на детских площадках в Химках, Мытищах, Фрязино, Лосино­Петровском и Бронницах, а также в Раменском и Серпуховском районах. По качеству большинства игровых объектов эти муниципалитеты можно назвать образцовыми

­ На сегодняшний день в реестр детских игровых и спортивных площадок внесено около 16 тысяч площадок.  Несмотря на то, что количество детских площадок в регионе увеличивается за счет установки новых, количество жалоб на состояние детских площадок снижается. Так, в 2017 году в службу поступило 867 обращений по этому вопросу, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.  Принимаемые меры способствуют формированию максимально комфортной и безопасной игровой инфраструктуры, ­ пояснила руководитель Госадмтехнадзора.

Количество бесхозных площадок сократилось в 140 раз

До 2014 года в Подмосковье работа с детскими площадками, не стоящими на балансе ни у одного из хозяйствующих субъектов, не велась. В 2014 году количество детских игровых площадок, за состоянием которых никто не следил,  составляло почти 2 тысячи. На этих площадках маленькие жители Подмосковья постоянно получали царапины, ушибы и переломы, и по  указанию губернатора Подмосковья Андрея Воробьева Госадмтехнадзор приступил к решению этого вопроса.

Витушева пояснила, что служба провела большую работу с хозяйствующими субъектами, на территории которых находились площадки: они были либо поставлены на баланс, либо демонтированы.

­ Всего изначально в 2014 году бесхозяйных площадок насчитывалось около 2 тысяч. На начало 2017 года их численность упала до 571. На сегодняшний день осталось всего 14 бесхозных детских площадок. Только в этом году эффективность борьбы Госадмтехнадзора с опасными площадками составила почти 98%.  Именно на  столько   сократилась число ничейных объектов. Благодаря проделанной работе мы существенно снизили детский травматизм, ­ рассказала Витушева.

По словам главы ведомства, такой интенсивной работы по принятию на баланс или демонтажу бесхозяйных площадок не проводится ни в одном регионе.

На сегодняшний день бесхозные площадки еще сохранились в Ступинском, Наро­Фоминском, Ленинском и Волоколамском  районах,  а также в городском округе Красноармейск.

Материал подготовил Кирилл ОРЛОВ
Фото Юрия Тараканова

 
 

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