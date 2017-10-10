Прокуратурой города Дубны осуществляется надзор за исполнением федерального законодательства, в рамках которого на постоянной основе производится мониторинг изменений в действующем законодательстве.

Федеральным законом от 29.07.2017 г. N 245­ФЗ с целью пресечь распространение SIM­карт без предоставления реальных паспортных данных абонента внесены изменения в Федеральный закон «О связи». Установлено, что услуги мобильной связи предоставляются только тем абонентам, достоверные сведения о которых предоставлены оператору связи.

Проверка достоверности сведений об абоненте осуществляется путем установления фамилии, имени, отчества, даты рождения, а также других данных документа, удостоверяющего личность, подтверждаемых:

­ предоставлением документа, удостоверяющего личность;

­ через единую систему идентификации и аутентификации;

­использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;

­ через единый портал госуслуг;

­ через информационные системы госорганов при наличии у оператора подключения к таким системам через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

Оператор связи обязан прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органа, осуществляющего оперативно­разыскную деятельность, или предписания Роскомнадзора, сформированного по результатам контрольных мероприятий, в случае неподтверждения в течение пятнадцати суток соответствия персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах.

Абонент­юрлицо либо индивидуальный предприниматель при использовании корпоративных тарифов обязаны предоставить оператору связи сведения о каждом фактическом пользователе. При этом не требуется согласие таких пользователей на передачу их персональных данных оператору. В случае ликвидации абонента­юрлица или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя абонентские номера, выделенные таким абонентам, могут быть переоформлены на фактического пользователя путем заключения с ним соответствующего договора об оказании услуг связи.

Федеральным законом от 29.07.2017 N 260­ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» из гражданского процессуального законодательства исключен принцип непрерывности судебного разбирательства.

Установлено, что во время перерыва, объявленного в судебном заседании по начатому делу, суд вправе рассматривать другие гражданские, уголовные, административные дела, а также дела об административных правонарушениях. После окончания перерыва судебное заседание продолжается, о чем объявляет председательствующий. Повторное рассмотрение исследованных до перерыва доказательств не производится. Разбирательство дела после его отложения возобновляется с того момента, с которого оно было отложено. Повторное рассмотрение доказательств, исследованных до отложения разбирательства дела, не производится.

Кроме того, в частности, уточнен порядок восстановления процессуального срока на подачу кассационной жалобы, представления в судебную коллегию Верховного суда РФ, пропущенного по уважительным причинам. Просьба лица о восстановлении срока будет рассматриваться непосредственно судьей Верховного суда РФ, рассматривающим такие жалобу, представление.

Также установлено, что срок подачи надзорных жалобы, представления, пропущенный по причинам, признанным судом уважительными, может быть восстановлен судьей Верховного суда РФ по заявлению заинтересованного лица. Предусмотрен порядок рассмотрения заявления о восстановлении пропущенного срока.

Э.В. Михолан, и.о. прокурора Дубны