Дети – наше будущее! Это понимает каждый, так как это – аксиома. А еще этот лозунг компания «Телесеть» сделала частью своей миссии. Конкретно – той ее части, которая не касается самого бизнеса. В общих чертах эта миссия сформулирована так: быть активным участником социокультурной жизни любимого города. Созданная 17 лет назад компания «Телесеть» работает только в Дубне и для Дубны. А значит, именно местные дети и молодежь – основа обозначенной выше миссии. Мы хотим, чтобы наши дети росли в комфортной среде, понимали и ценили уникальность родного города. Но давайте вернемся к тому, с чего эта миссия возникла. В сентябре 2016 года наша компания запустила новую услугу: «Предоставление широкополосного доступа к сети Интернет». Мы стали не просто ТВ-оператором, но и полноценным интернет-провайдером, в результате чего назрел вопрос о всестороннем ребрендинге, чтобы перестать ассоциироваться у горожан только лишь с телевидением. Изменилась вся визуальная составляющая, открылся современный офис обслуживания, появился новый красивый сайт. Основой всех изменений стали яркость, упор на положительные эмоции и постоянное движение. А в понятие «движение» мы вкладываем следующий смысл: совершенствование, работа над ошибками и устранение недостатков. В общем, стремление к идеалу. Мы хотим не просто развиваться сами, но и развивать город, поддерживая уже существующие самобытные проекты и создавая собственные. Наша цель – привить дубненцам принципиально новый, современный уровень качества, будь то непосредственно услуги ТВ и Интернета, сервис или маркетинг. Мы практически полностью «покрыли» Дубну своей сетью с новым оборудованием, с нуля выстроили систему продаж как для физических, так и для юридических лиц, наладили круглосуточную техническую поддержку и бесплатный сервис. Качество наших услуг, материально-техническая база и уровень компетенций на данный момент сопоставимы с провайдерами, работающими на рынке долгое время. Обычно на это уходит от 3 до 5 лет, мы это сделали всего за год. Когда техническая сторона вопроса стала соответствовать желаемому уровню, мы приступили к работе с имиджем, узнаваемостью в среде горожан и «отстройке» от конкурентов. Мы стали позиционировать себя не как очередного провайдера, а как «Мультисервисного оператора ярких эмоций», ведь и ТВ, и Интернет, и все те мероприятия и праздники, которые мы стали организовывать, направлены в первую очередь на получение положительных эмоций. Это – суть всего, что мы делаем. И вот теперь можно вернуться к нашим проектам в детско-юношеской среде. В начале прошлого учебного года «Телесеть» стала генеральным партнером областной социальной программы «Качество жизни каждой семье». Результатом партнерства стало страхование более 8500 учащихся школ и воспитанников детских садов от несчастных случаев сроком на год, с суммой страхового покрытия 20 тысяч рублей на ребенка. Именно в этот момент сформировалось жгучее желание продолжать работать в этом направлении. Весна и лето 2017 года выдались поистине «жаркими» для нашей компании. За последние несколько месяцев мы стали партнерами сразу нескольких детско-юношеских мероприятий: Форума «Профессии будущего», Весеннего областного танцевального турнира по хип-хопу «HAPPY HOP», VIII открытого молодежного турнира по боксу памяти Геннадия Прохорова. Подарили форму детской команде по черлидингу спортклуба «Легион», помогли с призами детям, участвовавшим в традиционной «Эстафете Березняка». Затем мы смогли договориться с Первым каналом и в День защиты детей совместно провели, вероятно, самый масштабный детский праздник в истории города, «вишенкой на торте» которого стал концерт артистов «Музыка Первого» на Молодежной поляне. Раздали около 1500 воздушных шаров и море сладкой ваты. Это наша большая победа, ведь мероприятия, подобные этому, ранее проводились только в крупных городах, и убедить организаторов приехать в Дубну стоило немалых трудов. Буквально на следующий день (2 июня) мы поддержали проходивший в ДК «Мир» фестиваль дошкольников «Праздник детства», каждый участник которого получил от нас сладкий подарок.В День молодежи традиционно бесплатно раздавали сахарную вату и яркие воздушные шары. Затем помогли закрыть некоторые острые вопросы завершившейся в июле Летней сессии Международной школы юных исследователей «Диалог». Школа, организованная при поддержке Объединенного института ядерных исследований, существует уже более 20 лет и проводит работу с одаренными детьми Дубны и других городов России. Подобным образом мы поддержали и другой проект ОИЯИ, «Международную компьютерную школу», через которую за ее многолетнюю историю прошли сотни дубненских детей. Каждый ребенок получил от нас памятные сувениры с символикой МКШ и Объединенного института. И, конечно, мы не могли обойти вниманием главный городской праздник – День города. Мы собрали вокруг себя команду единомышленников, которым небезразличен досуг малышей, и смогли убедить приехать к нам телеканал «Мульт» с их знаменитыми и любимыми миллионами детей мультяшками. Шоу «Мультимир. Яркое лето» уже прошло во многих городах России, но в таких небольших, как Дубна, его пока не проводили. И это наша очередная победа, которую очень сложно достойно оценить со стороны. Если говорить о ребятах постарше, то и здесь мы стараемся закрывать насущные вопросы. С работой для молодежи в наше время дело обстоит туго, но у нас постоянно открыты вакансии в отделе продаж. Естественно, с предварительным бесплатным обучением по самым современным методикам. Это отличный старт карьеры, ведь навыки, которые ребята приобретают в процессе обучения и работы, помогут им в будущем, независимо от того, где они будут работать. А важным бонусом является гибкий график и возможность совмещения работы с учебой. Вот так, в общем и целом, мы работаем. И останавливаться на достигнутом не планируем. Мы действительно считаем, что Дубна – город счастливого детства. И обязательно постараемся, чтобы так было и впредь. Надеюсь, что после прочтения данного материала, видя повсюду нашу символику и посещая наши мероприятия, вы будете понимать, в чем заключается наша миссия и что все подчинено одной общей цели – развитию города. За всем этим стоит действительно большая работа. Работа многих небезразличных людей: наших сотрудников и партнеров. Наших друзей. Они среди вас, и им тоже хочется жить в самом лучшем городе. Кирилл Жуков, руководитель отдела маркетинга компании «Телесеть»