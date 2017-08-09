Международный авиационно-космический салон МАКС, проводимый в России каждые два года, является одним из крупнейших мероприятий мирового уровня. Первый салон был организован в 1993 году. Его постоянным участником является градообразующее предприятие нашего города ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка. На прошедшей в конце июля выставке дубненское предприятие, презентовавшее свою продукцию в составе стенда Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», представило два изделия – авиационную управляемую ракету повышенной дальности Х-59МК и авиационную управляемую ракету класса «воздух-РЛС» Х-58УШКЭ. Сегодня АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», отмечающее в этом году двойной юбилей – 15-летие самой корпорации и 75-летие ее головного предприятия, объединяет более трёх десятков ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Она является одним из лидеров в разработке и производстве высокоточного оружия. В составе основной экспозиции предприятиями, входящими в состав корпорации, на выставке было представлено множество образцов и систем вооружения, а также широкий спектр продукции двойного и гражданского назначения. Оценивая работу стенда, председатель Совета директоров Корпорации Борис Грызлов отметил, что на площадке МАКС-2017 представлены все 30 предприятий Корпорации, на которых работают более 50 тысяч человек. «Мы постарались с максимально возможной полнотой представить результаты общего труда, в том числе – экспортный потенциал Корпорации, возможности для дальнейшего международного сотрудничества, – отметил он. – Нынешний год для Корпорации знаковый. Она была создана 15 лет назад Указом Президента. И по экспозиции на МАКС-2017 можно видеть, с какими достижениями КТРВ встретила свой юбилей. За два года, которые прошли с предыдущей выставки в Жуковском, предприятия КТРВ освоили производство новой продукции. Более того, изделиям КТРВ пришлось пройти проверку в условиях реальной боевой ситуации в Сирии, обеспечивая российским ВКС необходимые возможности для борьбы с терроризмом. И эта проверка пройдена успешно. Опыт практического применения и его результат говорит о многом, и он весомее любых разговоров, презентаций, показов продукции на технических стендах. На пресс-конференции, проходившей в рамках работы авиационно-космического салона, генеральный директор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Викторович Обносов отметил, что в настоящее время Корпорация ведет работу над изделиями с принципом искусственного интеллекта. Ведутся разработки гиперзвуковых изделий. Идет активная работа над производством высокоточного, селективного оружия. «Сегодня на выставке нами представлена ракета Х-250 с лазерной головкой самонаведения, – сообщил журналистам Борис Викторович. – Мы первыми в нашей стране осваиваем такие технологии. Рассчитываем, что до конца года завершим работы по этому изделию. Это очень важно, потому что мы, как и весь мир, стремимся к тому, чтобы цель была поражена дифференцированно, с минимальным ущербом для гражданского населения». Как мы уже рассказали, ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка представило на выставке две ракеты. Авиационная управляемая ракета повышенной дальности класса «воздух-поверхность» Х-59МК - вариант боевой. Она предназначена для поражения надводных целей от катера до крейсера, причем в любое время суток как в простых, так и в сложных погодных условиях, в открытом море и вблизи береговой черты. Другая ракета – противорадиолакационная Х-58УШКЭ, предназначена для экспорта. Она используется для поражения наземных целей. Говоря о возможностях представленных на выставке образцов, генеральный директор АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка Владимир Николаевич Трусов подчеркнул, что вариант представленных на экспозиции ракет еще раз показывает, что потенциал российского оружия востребован. «Мы работаем на перспективу, – отметил он. – Представленные на выставке ракеты – это то, что мы разрабатывали вчера. Изделия, которые будут завтра – придет время, покажем». Высокое качество военной продукции – это репутация всей российской промышленности и потенциал для наращивания как производства, так и экспорта высокотехнологичной продукции в целом, в том числе и гражданского назначения. Об этом в ходе экспозиции говорили руководители Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Как раз подобные масштабные выставки мирового значения дают возможность демонстрации российских высоких технологий и развития сотрудничества с зарубежными партнерами. Интересными как для самих разработчиков и потенциальных заказчиков, так и для рядовых посетителей выставки оказались и другие павильоны и стенды. Так, например, интерес вызвала представленная на выставке разработка так называемой «нервной системы» для перспективной авиатехники – система контроля состояния конструкции самолетов на основе принципов работы нервной системы живых организмов. В перспективе оснащение гражданских и военных самолетов подобной «нервной системой» позволит добиться максимальной осведомленности наземных служб о техническом состоянии летательных аппаратов, что сделает возможным обслуживание техники по ее фактическому состоянию вместо дорогостоящих плановых осмотров. Историческим событием назвали организаторы и участники салона подписание предварительного заключения по государственным совместным испытаниям первого этапа опытного самолета Т-50. Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году первые истребители должны уже поступить в войска. Международный авиационно-космический салон «МАКС-2017» за шесть дней его работы посетили около полумиллиона человек. Максимальное же число посетителей было в выходные дни. Только в субботу, например, на МАКСе побывали почти 174 тысячи человек. В небо поднялись восемь пилотажных групп – наши «Соколы», «Витязи» и «Стрижи», а еще черно-золотые – цветов нефти и песка – самолеты из Арабских Эмиратов и полосатые «Балтийские пчелы» из Латвии. На учебных машинах свое мастерство показали также экипажи ДОСААФ. Фигуры высшего пилотажа в исполнении таких асов зрители принимали бурными аплодисментами, ведь это одновременно и высочайшее мастерство пилотов, и широкие возможности самой авиационной техники. Действительно, возможность чертить в небе фантастические траектории нужна военному самолету не только для того, чтобы шокировать публику на авиационных шоу. Сверхманевренность дает большое преимущество в воздушном бою. Все эти возможности еще раз подчеркивают высокую значимость отечественных технологий для безопасности страны. Анна Французова Фото Юрия Тараканова