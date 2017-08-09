В Торгово-­промышленной палате Дубны состоялся семинар на тему «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в 2017 году». О мероприятиях подпрограммы III Государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» и механизме подачи заявок на получение субсидий рассказал заместитель директора ГКУ МО «Московский областной центр поддержки предпринимательства» Данила Печкуров.

Он подчеркнул, что в 2017 году по областной программе поддержки малого и среднего предпринимательства субсидии будут предоставляться по двум направлениям:

- на частичную компенсацию произведенных затрат на создание, развитие, модернизацию производства – в общей сумме 300 млн рублей;

- на поддержку МСП, осуществляющих предоставление услуг (производство товаров) в социальной сфере: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, детские и молодежные кружки, детские центры, производство и (или) реализация медицинской техники, обеспечение культурно­просветительской деятельности, ремесленничество – в общей сумме 60 млн рублей.

По направлению модернизации производства будут субсидироваться затраты субъектов МСП, связанные с приобретением оборудования, устройств, механизмов, станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, спецтехники в размере не более 50 % стоимости оборудования и в сумме не более 10 млн рублей на одного получателя. Конкретная сумма субсидии будет зависеть от размера средств по заявкам и от количества принятых к рассмотрению заявок

При этом не подлежит субсидированию оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности, транспортные средства и оборудование, дата изготовления которого более 5 лет на момент подачи заявки.

По социальному направлению субсидируются следующие затраты субъектов МСП: арендные платежи; затраты на выкуп помещения; затраты на ремонт и реконструкция помещения; приобретение основных средств (за исключением легковых автомобилей); оплата коммунальных услуг; приобретение сырья, расходных материалов и инструментов; участие в выставочных и выставочно-­ярмарочных мероприятиях; повышение квалификации работников. При этом субсидированию могут подлежать не более 85 % целевых затрат и в сумме не более 1,5 млн рублей на одного получателя.

Важной новацией 2017 года является механизм приема заявок и документов на субсидии. В этом году все заявки на субсидии будут приниматься исключительно через систему многофункциональных центров (МФЦ).

Перед подачей заявок необходимо ознакомиться с основной информацией и нормативными документами по предоставлению субсидий, которые можно найти на сайте Министерства инвестиций и инноваций Московской области http://mii.mosreg.ru, на сайте ГКУ МО «Московский областной центр поддержки предпринимательства» http://www.fpmo.ru, на портале «Малый бизнес Подмосковья» по ссылке http://mbmosreg.ru или получить в Торгово-­промышленной палате Дубны.

Распоряжение Министерства инвестиций и инноваций Московской области о порядке конкурсного отбора заявок по направлению модернизация производства можно скачать на сайте ГКУ МО «Московский областной центр поддержки предпринимательства» в разделе «Нормативные документы» по ссылке http://www.fpmo.ru

Перед подачей заявки в МФЦ необходимо зарегистрироваться на сайте www.fpmo.ru, внести данные о бизнесе и затратах, заявляемых к субсидированию, затем распечатать сформированное на сайте Заявление и иные документы, подписать их, сделать копии учредительных документов, а также копии документов по затратам, заявляемым к субсидированию. Подавать документы на конкурс в МФЦ необходимо прошитыми в твердой папке.

Срок начала приема заявок на конкурс по модернизации производства – с 1 августа, прием заявок по данному направлению планируется завершить к 1 сентября.

Прием заявок на социальное направление планируется с 1 сентября.

Начальник управления инвестиций, инноваций и информационных технологий администрации Дубны Алексей Степаненко рассказал на семинаре о субсидиях субъектам МСП по муниципальной программе поддержки предпринимательства в 2017 году. За счет средств городского бюджета планируется профинансировать субсидии по двум направлениям:

- на частичную компенсацию произведенных затрат на создание, развитие, модернизацию производства в общей сумме 2,07 млн рублей;

- на поддержку социального предпринимательства в общей сумме 350 тыс. рублей.

Заявки также планируется принимать через МФЦ. Сроки приема заявок будут определены ориентировочно в середине августа.

Информацию о субсидиях и условиях их получения можно будет найти на Инвестиционном портале наукограда Дубна http://dubnainvest.com

Подготовил Олег КВИТКО