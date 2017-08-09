Десятки жалоб от дубненских автовладельцев посыпались в администрацию города. Причиной массового недовольства стала сплошная линия разметки, которая появилась на протяжении всего Нового шоссе.

По сути, Новое шоссе – объездная дорога. Когда нужно добраться из институтской части на Большую Волгу или в левобережье, это самый быстрый и удобный путь. Можно избежать пешеходных переходов, «лежачих полицейских», возможного ожидания на железнодорожном переезде. Максимальная скорость ­ как в черте города ­ 60 километров в час, но при такой разметке она теперь труднодостижима.

«Эту дорогу часто использует спецтехника, чтобы не ехать по городу, ­ рассказывает автовладелец Антон Савельев. – Легковому транспорту это сознает определенные сложности. К примеру, обогнать медленно передвигающийся трактор не удастся. Поэтому местами надо сделать «обгон разрешен».

Новое шоссе ­- одна из самых востребованных дорог в Дубне, только городу она не принадлежит. Эта дорога регионального значения. За содержание и ремонт отвечает областная компания «Мосавтодор». Новая сплошная разметка нанесена её сотрудниками без согласования с городскими службами.

«Муниципалитет уже направил в «Мосавтодор» письмо с просьбой вернуть разметке прежний вид», -­ подчеркнул заместитель начальника управления ЖКХ и транспорта администрации Дубны Николай Тимошенко.

Напомним, что в прошлом году на Новом шоссе наблюдалась аналогичная ситуация: была нанесена сплошная линия, а после обращения в «Мосавтодор» ее сменили на прерывистую. Городские власти рассчитывают, что и в этом году к мнению дубненцев также прислушаются.

Ольга ГРИГОРЬЕВА