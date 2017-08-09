В Дубненском музее археологии и краеведения открылась экспозиция, посвященная 80-­летию Канала имени Москвы. История строительства этого грандиозного гидротехнического сооружения до сих пор не до конца известна специалистам. Новые факты из разных источников – на стендах выставки.

Восемьдесят лет прошло со дня открытия Канала имени Москвы, соединяющего Волгу с Москвой-­рекой. Он построен в виде лестницы с гигантскими водяными ступенями, ограниченными шлюзами. Протяженность рукотворного русла составляет 128 километров. Ежегодно по нему проходят более 100 тысяч судов. Первым в России уникальным не самотечным, а работающим при помощи системы насосов, стал в 30­-е годы Канал имени Москвы. Сейчас это самая крупная водная артерия, которая питает питьевой водой столицу. Именно в Дубне начинается путь Волги в Москву.

«Волга течёт в Москву» – так названа выставка, посвященная 80-­летию Канала имени Москвы (он был открыт 15 июля 1937 года), подготовленная в дубненском музее археологии и краеведения. Новая экспозиция состоит из материалов, хранящихся в музее, экспонатов частных коллекций, Московского областного фонда «Наследие». Для посетителей открывается героическая и печальная сторона строительства грандиозного гидротехнического сооружения.

«Точных данных о числе погибших на строительстве до сих пор нет, как и о числе заключенных, участвовавших в стройке, – отметила директор музея археологии и краеведения Дубны Елена Чертовских. – Исследователи еще несколько десятков лет будут работать над этой темой».

Официальные данные – 500 тысяч заключенных, более 22 тысяч погибших каналоармейцев. Так звали тех, кто с помощью лопаты и тачки строил канал. Около сотни их учетных карточек – тех, где сохранились фотографии – размещено на экспозиции.

«На строительстве канала работали многие известные личности и люди, которые впоследствии стали известными, – рассказывает сопредседатель краеведческого общества «Москва – Волга» Владимир Родионов. – Здесь есть карточка отца Бориса Ельцина, первого президента, есть карточка будущего патриарха всея Руси Пимена».

У посетителей выставки возникает ощущение нереальности того, что на самом деле происходило в стране 80 лет назад. На стенах – лица людей, работавших в невыносимых условиях Дмитлага. На стендах – пособия, как распознать вредителей и шпионов. «Меня поразило, что был издан учебник по поиску вредителей и шпионов, – признается посетительница выставки Лариса Скиба. – Я никогда не думала, что такая книга вообще может существовать. Но она издана, значит, ее кто-­то читал, по ней работали».

О двух сторонах грандиозной стройки еще долго будут спорить историки: насколько сравнимо её экономическое значение с ценой в человеческих жизнях, заплаченной за это. У дубненцев есть возможность изучить вопрос, побывав на выставке, которая открыта до середины сентября.

Ольга ГРИГОРЬЕВА

Фото Владимира РОДИОНОВА