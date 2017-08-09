Приятно пройтись по набережной Дубны, её паркам и лесопарковым зонам, по её улицам в благоустроенных районах. В городе всё больше современных «высоток»: на Чёрной речке и Большой Волге в правобережье; на ул. Тверской и в ОЭЗ «Дубна» в левобережье. В частном секторе также видны существенные изменения: много коттеджей как на старых участках, так и на вновь отведенных. Я люблю наш город, хорошо знаю и воспринимаю его в целом (на левом берегу жил и работал 15 лет, на правом – 38 лет. Дубна молодой город, но и у него есть «неприглядное» прошлое: о котором напоминают дома и даже целые улицы, построенные в 30­­-х и 60-­­х годах. К ним следует отнести бараки и «хрущёвки» на ул. Правды, бараки на ул. Дачной, ул. Октябрьской и ул. Тверской. Особенно удручающее впечатление производит дом № 19 на ул. Правды: небольшой панельный дом, без жильцов уже более года, разваливается на глазах. Почему его не сносят, чего ждут власти нашего города? Москва приступила к сносу и реновации 4-­­х тысяч «хрущёвок», которые в большинстве своём в лучшем состоянии, чем перечисленные дома. Мэр Москвы Собянин призывает: не завидуйте, следуйте нашему примеру! Действительно, почему бы и нет? Отговорка, что у города нет денег, неубедительна. Дубна – это город-­труженик с эффективно работающими крупными предприятиями и организациями: ОИЯИ, НИИ «Атолл», ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка, ДМЗ им. Н.П. Фёдорова, приборный завод «Тензор», а также многочисленными малыми предприятиями . Все они платят налоги, а денег нет даже на снос одной небольшой «хрущёвки» и бараков, которые позорят наш город. Почему бы и Дубне не начать свою реновацию?! Жители должны быть благодарны городским властям за то, что они прилагают много усилий для покрытия пешеходных дорожек тротуарными плитками. Казалось бы, к этим покрытиям горожане должны относиться бережно, но нет, везде встречаются многочисленные разбитые плитки, прослужившие совсем немного. На аллее напротив «Орбиты», которую покрыли плитками в прошлом году, уже видны следы разрушений. Аналогичные повреждения и на проспекте Боголюбова. В Парке семейного отдыха площадка напротив кассы разрушена. Конечно, в основе этого варварства благие намерения: долбят зимой лёд, чтобы люди не падали, не заботясь о сохранности плиток. Может, коммунальным службам надо чаще посыпать лёд песком, а не пытаться его убрать механически? Весна... Парк семейного отдыха... На моих глазах разворачивается настоящее «сражение»: подъехали машины, вышла бригада из 10 человек, выгрузив несколько лодок, и они, оснащённые простыми и моторными косами, гидрокостюмами, начали выкашивать и собирать граблями прошлогодние водоросли по периметру озера. Работали с трудом, малоэффективно: много сухостоя осталось невыкошенным и осело на дно. Борьба оказалась бесплодной: в июне вся прибрежная полоса озера вновь обросла водорослями. А может, надо проще: в начале зимы, по первому прочному льду один рабочий с косой смог бы выкосить и собрать весь этот сухостой за один рабочий день. Затем сухостой можно было бы сжечь или вывезти. Конечно, это не решило бы всей проблемы борьбы с водорослями, но, безусловно, замедлило бы их рост и заиливание озера. Полное устранение водорослей с поверхности озера возможно лишь при регулярном выкашивании водорослей с помощью, например, мотокосилок, оснащённых фрезами. И ещё о парке… Всем нам нравится фонтан на берегу озера. Но, видимо, мы так и не увидим, когда он заработает в полном объёме и гармонии, радуя игрой воды, музыки и света. Неужели эта задача не по плечу наукограду? Ну, хорошо, давайте проще: пусть «работают» сами по себе музыка, вода и цветная подсветка. Динамики, кстати, уже установлены по всему периметру озера. А включение и выбор музыки могли бы взять на себя сотрудники летнего кафе, что у «Маяка». Что мешает осуществить эти простые решения? Давайте помечтаем. Вы идёте по вечернему парку… В водах чистого и полноводного озера отражаются облака, освещённые заходящим солнцем. Играет тихая приятная музыка. Струящиеся воды фонтана играют и возносятся в танце к вечернему небу. В его водопадах играют красный, синий, зелёный, оранжевый и другие яркие цвета. Вы смотрите, слушаете и наслаждаетесь. Из встречной детской коляски какая­-то малышка приветливо машет вам ручкой. Какой-­то бесстрашный голубь доверчиво садится вам на плечо. Работают многочисленные аттракционы. Радуются, смеются дети и их родители. Это наш парк, это наша Дубна, в которой мы живём и в которой хочется жить... Я стою на мостике любви и надежды, что перекинут на озере в парке… Любви и надежд так много, что их хватило бы на весь город: мостик едва выдерживает вес тысяч замков с признаниями в любви и верности. Здесь веришь, что добрые отношения между жителями Дубны – это норма сегодня и в будущем. Видимо, не случайно рядом с этим мостиком строится огромный мост, который свяжет левобережную часть города и правобережье в единый город ДУБНА, живущий по законам разума, любви и совести. Где­то в глубине души рождаются простые строки: Дубна ­- это дела, Дубна ­- это мечта, Дубна здесь мы творим, Дубна -­ здесь ты любим, Дубна ­- это ты, это я, Дубна ­- это радость моя, Дубна ­- это счастье и свет, Дубна ­- это радость побед, Дубна -­ это взлёт и полёт, Дубна -­ это мысли оплот, Дубна ­- здесь мы живём, Дубна -­ это общий наш дом! А.В. Зубарев